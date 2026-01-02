ایشز: عثمان خواجہ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، نسلی تعصب پر تنقید
عثمان خواجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 4 جنوری سے شروع ہونے والے سڈنی ٹیسٹ کے اختتام کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔
Published : January 2, 2026 at 8:52 PM IST
حیدرآباد: آسٹریلیا کے سینئر کرکٹرز میں سے ایک عثمان خواجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایشز کا پانچواں اور آخری میچ ان کا آخری ٹیسٹ میچ بھی ہوگا۔ آسٹریلیا کی سیریز میں 3-1 کی برتری کے ساتھ، خواجہ نے اسی میدان پر الوداع ہونے کا فیصلہ کیا ہے جہاں انہوں نے 2011 میں اسی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا۔
39 سالہ نے جمعہ کے روز ایک پریس کانفرنس میں اہل خانہ کی موجودگی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز کا مستقبل بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ سیریز کے آغاز میں انہیں کمر کی تکلیف کے بعد ان کی فارم پر تنقید میں شدت آگئی۔ پریس کانفرنس کے دوران خواجہ نے نسلی دقیانوسی باتوں کو بھی مخاطب کیا۔
EMOTIONAL WORDS OF USMAN KHAWAJA WHEN HE ANNOUNCED HIS RETIREMENT. 🥹 (ABC Sport).— Tanuj (@ImTanujSingh) January 2, 2026
- Thank You, Usman Khawaja for everything..!!!
pic.twitter.com/QS5eM2qUeY
خواجہ نے کہا، "میں نے ہمیشہ تھوڑا مختلف محسوس کیا، آج بھی، میں ایک کلرڈ کرکٹر ہوں، آسٹریلوی کرکٹ ٹیم ہمارے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے، لیکن جس طرح سے میرے ساتھ سلوک کیا گیا اور جس طرح سے چیزیں ہوئیں اس نے مجھے مختلف محسوس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ تر وقت کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ سے باہر کے مسائل پر بات کرنا مجھے مشکل میں ڈال سکتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میری کمر میں درد تھا جس پر میں قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن جس طرح سے میڈیا اور بڑے کھلاڑیوں نے مجھ پر حملہ کیا وہ کارکردگی کے بارے میں نہیں تھا، یہ ذاتی بن گیا، یہ میری تیاری، میری وابستگی اور میں ایک شخص کے طور پر کون ہوں۔ یہ وہی نسلی دقیانوسی تصورات ہیں جو میں اپنی پوری زندگی کے ساتھ پروان چڑھا ہوں، اور میں نے سوچا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔"
پاکستان میں پیدا ہوئے، بائیں ہاتھ کے بلے باز آسٹریلیا کی نمائندگی کرنے والے پہلے مسلمان کرکٹر بن گئے اور آہستہ آہستہ قومی سیٹ اپ میں اہم کھلاڑی بن گئے۔ اگرچہ انہیں ابتدائی انتخابی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا، خواجہ نے خود کو ایک قابل اعتماد اوپنر کے طور پر دوبارہ ایجاد کیا اور 2023 میں آسٹریلیا کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔
جاری سیریز میں، وہ اسٹیو اسمتھ کے سائیڈ لائن ہونے کے بعد پلیئنگ الیون میں واپس آئے اور میلبورن میں 82 رنز بنائے۔ پچھلے دو سالوں میں ان کی کارکردگی اس حد تک نہیں تھی کیونکہ ان کی اوسط بالترتیب 25.93 اور 36.11 تھی۔ تاہم، 2025 میں، انہوں نے 18 اننگز میں 614 رنز بنائے، جس میں سری لنکا کے خلاف 232 کی میراتھن اننگز بھی شامل تھی۔