ایشز سیریز 2025: دو تیز گیند باز تیسرے ٹیسٹ سے قبل پوری سیریز سے باہر
ایشز سیریز کے درمیان آسٹریلیا اور انگلینڈ کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔
Published : December 9, 2025 at 2:29 PM IST
حیدرآباد: 2025 کی ایشز سیریز کے دو میچ کھیلے گئے اور دونوں میں آسٹریلیا نے فتح حاصل کی۔ اس سے انہیں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے، تیسرا ٹیسٹ 17 دسمبر سے ایڈیلیڈ میں کھیلا جانا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ٹیموں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔
آسٹریلیا کو بڑا جھٹکا لگا
آسٹریلوی فاسٹ باؤلر جوش ہیزل ووڈ انجری کے باعث ایشز سے باہر ہو گئے ہیں۔ ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ نے منگل کو اس کی تصدیق کی۔ وہ اسی انجری کی وجہ سے پچھلے دو ٹیسٹ بھی نہیں کھیل سکے تھے۔
ہیزل ووڈ کو گزشتہ ماہ شیفیلڈ شیلڈ میں بولنگ کے دوران ہیمسٹرنگ کے تناؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ٹھیک سے صحت یاب نہیں ہوئے ہیں۔ ایشز سے محروم ہونے کے بعد، ہیزل ووڈ اب 7 فروری سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے وقت پر صحت یاب ہونے پر توجہ مرکوز کریں گے۔
آسٹریلوی ٹیم کے کوچ نے کہا کہ مجھے ان (ہیزل ووڈ) کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، کچھ ایسے دھچکے لگے جن کی ہمیں توقع نہیں تھی، ہم نے سوچا تھا کہ وہ سیریز میں بڑا کردار ادا کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ انہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔
آسٹریلوی کپتان کی واپسی
آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز، جو چوٹ کی وجہ سے پہلے دو ایشز ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے، تیسرے میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ سٹیو سمتھ ان کی غیر موجودگی میں ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ پیٹ کمنز کی ٹیم میں شمولیت تیسرے ٹیسٹ کے لیے آسٹریلیا کے پیس اٹیک کو بدل دے گی۔
انگلینڈ کو بھی دھچکا لگا
سیریز میں پہلے ہی 0-2 سے پیچھے رہنے والی انگلینڈ کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ فاسٹ باؤلر مارک ووڈ انجری کے باعث پوری سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پرتھ میں پہلا ٹیسٹ کھیلا، لیکن ان کے بائیں گھٹنے کی چوٹ نے انہیں دوسرے ٹیسٹ سے باہر کر دیا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب بحالی اور صحت یابی کے لیے وطن واپس آئیں گے۔
اس کھلاڑی کو موقع ملا
بورڈ نے میتھیو فشر کو ان کے متبادل کے طور پر نامزد کیا ہے۔ فشر انگلینڈ کے لیے اب تک ایک ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں، جو انھوں نے مارچ 2022 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا۔