ایشز 2025: تیسرے ٹیسٹ کے لیے پلیئنگ الیون کا اعلان، اس کھلاڑی کو موقع، شعیب بشیر باہر
ایشز سیریز 2025 کا تیسرا ٹیسٹ میچ 17 دسمبر سے ایڈیلیڈ میں شروع ہوگا۔
Published : December 15, 2025 at 2:07 PM IST
نئی دہلی: آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان 2025 کی ایشز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ بدھ 17 دسمبر کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ مہمان ٹیم کے لیے کرو یا مرو کی صورتحال ہے کیونکہ وہ پچھلے دو میچ ہارنے کے بعد پہلے ہی 0-2 سے پیچھے ہیں۔
بین اسٹوکس کی قیادت والی ٹیم کو سیریز جیتنے کے لیے بقیہ تین میچز جیتنا ہوں گے۔ میزبان ٹیم کو سیریز اپنے نام کرنے کے لیے صرف ایک جیت درکار ہے۔ پرتھ اور گابا میں کھیلے گئے پہلے اور دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔
جوش ٹونگ کی واپسی
یہ تیسرا ٹیسٹ انگلینڈ کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس نے اپنی پلیئنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے: جوش ٹونگ نے فاسٹ بولر گس اٹکنسن کی جگہ لی ہے۔ 2023 میں ٹیم میں شامل ہونے کے بعد سے، ٹونگ نے 6 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جس میں 30 کی اوسط سے 31 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ جوش ٹونگ کی ٹیم میں شمولیت کا مطلب ہے کہ ٹیم شعیب بشیر کو بینچ پر رکھے گی، اس فیصلے پر ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ ایڈیلیڈ اوول کو انگلش اسپنر کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسپنر کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایٹکنسن کی سیریز میں خراب کارکردگی
انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کہا کہ "انگلینڈ کی ٹیم نے ایڈیلیڈ اوول میں ہونے والے تیسرے ایشز ٹیسٹ کے لیے اپنے سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، ہم نے برسبین میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ سے ایک تبدیلی کی ہے، جس میں گس اٹکنسن کی جگہ فاسٹ باؤلر جوش ٹونگو کو شامل کیا گیا ہے"۔ اٹکنسن نے ایک چیلنجنگ دورہ کیا ہے، حالانکہ وہ انگلینڈ کے واحد بولر نہیں ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے 54 اوورز میں صرف تین وکٹیں حاصل کی ہیں، ان کی اوسط 78.66 ہے، جو ٹیم کے باؤلرز میں سب سے خراب ہے۔ سیریز میں ان کی پہلی کامیابی 41ویں اوور کی آخری گیند پر ملی۔
انگلینڈ کی پلیئنگ الیون
زیک کرولی، بین ڈکٹ، اولی پوپ، جو روٹ، ہیری بروک، بین اسٹوکس (کپتان)، جیمی اسمتھ (وکٹ کیپر)، ول جیکس، برائیڈن کارس، جوفرا آرچر، جوش ٹونگ۔