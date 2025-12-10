ایشز 2025: آسٹریلیا نے تیسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا کیا اعلان، کپتان کی ہوئی واپسی
کمنز آخری بار جولائی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں بین الاقوامی کرکٹ کھیلے تھے۔
Published : December 10, 2025 at 2:15 PM IST
حیدرآباد: آسٹریلیا پہلے دو میچ جیت کر ایشز 2025 سیریز جیتنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اب انہیں پانچ میچوں کی سیریز کو محفوظ بنانے کے لیے باقی تین میں سے صرف ایک میچ جیتنا ہوگا۔ دریں اثنا، انگلینڈ کو سیریز میں رہنے کے لیے تیسرا میچ جیتنا یا کم از کم ڈرا کرنا ہوگا۔
پیٹ کمنز کی واپسی
ادھر آسٹریلیا نے تیسرے ٹیسٹ کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کپتان پیٹ کمنز کا نام بھی شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمنز اب بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی کے ایک قدم قریب ہیں۔ ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ نے عندیہ دیا کہ کمنز برسبین ٹیسٹ کھیل سکتے تھے لیکن انہیں مکمل فٹنس حاصل کرنے کے لیے آرام کے لیے ایک اور ٹیسٹ دیا گیا اور اب ایڈیلیڈ میں ان کی شرکت تقریباً یقینی ہے۔
ہیڈ کوچ نے کہا، "ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے نیٹ میں اچھی تیاری کی ہے اور ان کا جسم اب کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اگلے ہفتے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ پیٹ سکہ ٹاس کریں گے اور بلیزر پہنیں گے۔
کمنز آخری بار جولائی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں بین الاقوامی کرکٹ کھیلے تھے۔ اس کے بعد، وہ انجری کی وجہ سے پرتھ اور برسبین دونوں سے باہر ہو گئے اور ان کی جگہ سٹیو سمتھ کو کپتان مقرر کیا گیا۔ ان کی قیادت میں آسٹریلیا نے دونوں میچ آٹھ وکٹوں سے جیتے تھے۔
Australia's captain returns as the hosts hunt for an Ashes series victory in Adelaide 👊— ICC (@ICC) December 10, 2025
More 📲 https://t.co/R7MDRSE7B3#AUSvENG | #WTC27 pic.twitter.com/xmll1Tfovv
آسٹریلیا کے پیس اٹیک میں تبدیلیاں آئیں گی
پیٹ کمنز کی ٹیم میں واپسی کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ کے لیے تیز گیند بازوں کی پلیئنگ الیون کا انتخاب ایک چیلنجنگ فیصلہ ہوگا۔ پیٹ کے ساتھ، اسپنر نیتھن لیون، جنہیں پنک بال ٹیسٹ سے باہر کیا گیا تھا، بھی واپسی کے لیے لائن میں ہیں۔ اس لیے، اگر یہ دونوں کھلاڑی پلیئنگ الیون میں واپس آتے ہیں، تو دو فاسٹ باؤلرز سکاٹ بولینڈ، مائیکل نیسر اور برینڈن ڈوگیٹ ایڈیلیڈ ٹیسٹ سے باہر ہو سکتے ہیں۔
تیسرے ٹیسٹ کے لیے آسٹریلیا کا سکواڈ
پیٹ کمنز (کپتان)، اسٹیو اسمتھ، اسکاٹ بولانڈ، ایلکس کیری، برینڈن ڈوگیٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، عثمان خواجہ، مارنس لیبوشین، نیتھن لیون، مائیکل نیسر، مچل اسٹارک، جیک ویدرالڈ، بیو ویبسٹر