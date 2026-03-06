سچن ٹنڈولکر کے بیٹے ارجن ٹنڈولکر شادی کے بندھن میں بندھ گئے، ممبئی میں ثانیہ چنڈوک کے ساتھ لیے سات پھیرے
ارجن ٹنڈولکر اور ثانیہ چنڈوک کی شادی کی تقریب میں کرکٹ کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔
Published : March 6, 2026 at 9:51 AM IST
ممبئی: سابق بھارتی کرکٹ اسٹار سچن ٹنڈولکر کے بیٹے ارجن ٹنڈولکر 5 مارچ 2026 کو شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ارجن نے جنوبی ممبئی میں ایک نجی تقریب میں ثانیہ چنڈوک سے شادی کی، جہاں خاندان کے افراد، قریبی دوستوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے نوبیاہتا جوڑے کو مبارکباد دی۔ جوڑے نے گزشتہ سال 25 اگست کو منگنی کی تھی۔
اس ہائی پروفائل شادی کی تقریب میں کرکٹ کی کئی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی، جن میں سنیل گواسکر، ایم ایس دھونی، یوراج سنگھ، ظہیر خان، انیل کمبلے اور عرفان پٹھان شامل ہیں۔ ہندوستان کے سابق کپتان ایم ایس دھونی اپنی اہلیہ ساکشی دھونی کے ساتھ تقریب میں پہنچے اور تقریبات میں ٹنڈولکر فیملی میں شامل ہو کر کافی توجہ مبذول کروائی۔
Arjun Tendulkar, the son of Sachin Tendulkar, got married to Saaniya Chandhok today in Mumbai.❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 5, 2026
Congratulations to Arjun and Saaniya. Best wishes for a happy life together. 💐 pic.twitter.com/HhkU9is64F
Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok were showered with flowers by both families after the wedding as a blessing. 🌸✨— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 5, 2026
A wedding should be calm and traditional like this, not with unnecessary dancing and show-off like some people do.🙌 pic.twitter.com/MQDEPH8ryl
سنیل گواسکر، راہل ڈریوڈ، انیل کمبلے اور روی شاستری خصوصی مہمان
ہندوستانی کرکٹ کے لیجنڈری اوپنر سنیل گواسکر نے اپنی اہلیہ مارشنیل گواسکر کے ساتھ شرکت کی، جب کہ ہندوستان کے سابق ہیڈ کوچ راہل ڈریوڈ، سابق کپتان انیل کمبلے اور ہندوستان کے سابق کوچ روی شاستری خصوصی مہمانوں میں شامل تھے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے چیئرمین جے شاہ اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اجیت اگرکر نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ شادی میں شرکت کی۔
Sara Tendulkar dancing at the sangeet ceremony of her brother Arjun Tendulkar. 💃✨ pic.twitter.com/fltLHqIdYC— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 5, 2026
سیمی فائنل سے قبل ممبئی میں شادی
ہندوستان کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر بھی اپنی اہلیہ، نتاشا جین کے ساتھ موجود تھے اور اس شام انگلینڈ کے خلاف ہندوستان کے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے قبل ممبئی میں اپنا زیادہ تر وقت گزارا۔
کنگ خان شاہ رخ خان اہلیہ کے ساتھ ہوئے شریک
شادی کی تقریب میں کرکٹرز کے علاوہ بالی ووڈ کے کئی بڑے ناموں نے بھی شرکت کی۔ اداکار ابھیشیک بچن اپنی اہلیہ ایشوریہ رائے بچن اور اہل خانہ کے ساتھ پہنچے۔ تقریب میں کنگ خان شاہ رخ خان بھی اہلیہ کے ساتھ شریک ہوئے۔
ثانیہ چنڈوک کون ہیں؟
ثانیہ چنڈوک لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ ہیں۔ وہ مشہور گھائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جس نے کئی دہائیوں سے ممبئی کی مہمان نوازی اور کھانے کی صنعت میں اپنی مضبوط موجودگی قائم کی ہے۔ وہ کاروبار سے بھی وابستہ ہے۔ وہ ایک ویٹرنری ٹیکنیشن کے طور پر کام کرتی ہیں اور ممبئی میں مسٹر پاز نامی ایک لگژری پالتو سپا بھی چلاتی ہیں۔ وہ روی اقبال گھئی کی پوتی ہیں جن کے والد کا نام اقبال کرشنا ہے۔