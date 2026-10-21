عرفات منہاس کی آل راؤنڈر کارکردگی، پاکستان نے انگلینڈ کو ستیاسی رنز سے دی شکست
پاکستان نے 50 اوورز میں 302/9 کا بڑا اسکور بنایا اور پھر انگلینڈ کو 38.4 اوورز میں 215 رنز پر آؤٹ کرکے جیت درج کی۔
By ANI
Published : October 21, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 8:26 AM IST
راولپنڈی، پاکستان: عرفات منہاس نے آل راؤنڈر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 59 رنز بنائے اور 6 وکٹیں حاصل کیں، جس کی بدولت پاکستان نے راولپنڈی میں کھیلے گئے ون ڈے ٹرائی سیریز 2026 کے دوسرے میچ میں انگلینڈ کو 87 رنز سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 50 اوورز میں 302/9 کا بڑا اسکور کھڑا کیا اور پھر انگلینڈ کی ٹیم کو 38.4 اوورز میں 215 رنز پر آل آؤٹ کر کے شاندار جیت درج کی۔
عرفات منہاس نے 59 رنز بنانے اور 6 وکٹیں لینے کا سنسنی خیز کارنامہ انجام دیا، جس کی مدد سے پاکستان نے منگل کے روز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جا رہی پاکستان ون ڈے ٹرائی سیریز 2026 کے دوسرے میچ میں انگلینڈ کو 87 رنز سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے اپنے 50 اوورز میں 302/9 کا بڑا ٹوٹل بنایا اور پھر انگلینڈ کو 38.4 اوورز میں 215 رنز پر ڈھیر کر کے ایک قائل کن فتح حاصل کی۔
A convincing display against England helps Pakistan make it two wins in a row in the ODI tri-series 👏 📝: https://t.co/LOp8PVYhp6 https://t.co/EjqcGNcume— ICC (@ICC) October 20, 2026
پاکستانی ٹیم شدید دباؤ میں آ گئی
پاکستان کو اننگز کے آغاز میں ہی اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب فخر زمان میچ کی پہلی ہی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے (صفر پر) آؤٹ ہو گئے۔ صائم ایوب بھی صرف 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، جب کہ بابر اعظم نے آؤٹ ہونے سے قبل 34 رنز کا تعاون دیا۔ سعد بیگ نے 35 رنز بنائے، لیکن 133 رنز پر 5 وکٹیں گر جانے کے بعد پاکستانی ٹیم شدید دباؤ میں آ گئی۔
Shahid Afridi managed it three times and Abdul Razzaq once, with Arafat Minhas joining an exclusive group of Pakistan greats with this rare feat less than 12 months out from #CWC27 😲 https://t.co/gQyahxxRFe— ICC (@ICC) October 21, 2026
حسن نواز کی 74 گیندوں پر 79 رنز کی انتہائی اہم اننگز
ایسے وقت میں حسن نواز نے 74 گیندوں پر 79 رنز کی انتہائی اہم اننگز کھیل کر ٹیم کو سنبھالا، جس میں انہوں نے 5 چوکیں اور 4 چھکے لگائے۔ انہیں عرفات منہاس کا بہترین ساتھ ملا، جنہوں نے 58 گیندوں پر 9 چوکوں کی مدد سے 59 رنز بنائے۔ ان دونوں کی شراکت داری نے پاکستان کو مڈل اوورز میں دوبارہ مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ آخر میں فہیم اشرف نے 26 گیندوں پر 39 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیل کر اننگز کا شاندار اختتام کیا، جس کی بدولت پاکستان کا اسکور 302/9 تک پہنچا اور انگلینڈ کو 303 رنز کا چیلنجنگ ہدف ملا۔
Alhumdulillah!!!❤️ All Praises to Allah , Contribute to Win For Pakistan team is always special and proudful moment. Pakistan Zindabad🏏🇵🇰 https://t.co/pgAO5pmyrI— Arafat Minhas (@ArafatMinhas_23) October 20, 2026
جوڑی نے انگلینڈ کے حق میں میچ کا رخ موڑنے کی کوشش کی
جواب میں انگلینڈ نے اچھا آغاز کیا، جہاں ٹام بینٹن نے 53 گیندوں پر 57 رنز بنائے اور بین ڈکٹ نے 46 گیندوں پر 45 رنز کا شراکت دارانہ تعاون دیا۔ اس جوڑی نے انگلینڈ کے حق میں میچ کا رخ موڑنے کی کوشش کی لیکن بین ڈکٹ کے آؤٹ ہوتے ہی میچ کا پانسہ پلٹ گیا۔ ٹام بینٹن بھی اپنی نصف سنچری مکمل کرنے کے بعد جلد ہی آؤٹ ہو گئے، جب کہ ہیری بروک صرف 5 رنز ہی بنا سکے جس سے انگلینڈ پر دباؤ مزید بڑھ گیا۔ جو روٹ نے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے گیند باز مسلسل وکٹیں لیتے رہے۔
عرفات منہاس میچ کے سب سے بڑے ہیرو
گیند بازی میں عرفات منہاس میچ کے سب سے بڑے ہیرو ثابت ہوئے، جنہوں نے صرف 40 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں اور انگلینڈ کے مڈل اور لوئر آرڈر (درمیانی اور آخری بلے بازوں) کو تہس نہس کر دیا۔ انگلینڈ کی پوری ٹیم 38.4 اوورز میں 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور ہدف سے 87 رنز پیچھے رہ گئی۔ عرفات منہاس کو بلے اور گیند دونوں سے ان کی اس شاندار کارکردگی پر 'پلیئر آف دی میچ' قرار دیا گیا۔
پاکستان ون ڈے ٹرائی سیریز 2026 کی موجودہ صورتحال (پوائنٹس ٹیبل):
|نمبر شمار
|ٹیم
|میچز
|جیتے
|ہارے
|پوائنٹس
|نیٹ رن ریٹ (NRR)
|1
|پاکستان
|2
|2
|0
|4
|+1.240
|2
|سری لنکا
|1
|0
|1
|0
|-0.740
|3
|انگلینڈ
|1
|0
|1
|0
|-1.740
- نوٹ: سیریز کا اگلا میچ کل 22 اکتوبر کو سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔