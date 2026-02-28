عاقب نبی جلد ٹیم انڈیا کی جرسی میں نظر آئیں گے، گنگولی نے بی سی سی آئی اور چیف سلیکٹر کو ٹیگ کرکے لکھا بڑا بیان
گنگولی نے عاقب نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ٹیم انڈیا کی جرسی پہننے کے راستے پر ہیں۔
Published : February 28, 2026 at 1:28 PM IST
ہبلی (کرناٹک): جموں و کشمیر کے ابھرتے ہوئے تیز گیند باز عاقب نبی ان دنوں رنجی ٹرافی میں اپنی شاندار اور زبردست کارکردگی کی بدولت خبروں میں ہیں۔ وہ اس سیزن میں اب تک 60 وکٹیں لے کر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے ہیں جن میں سات پانچ وکٹیں بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) سے ٹیم انڈیا کے لیے ان کے انتخاب کا مطالبہ کر رہا ہے۔
J&K has shown the world what effort and intent can do ..They have made that region so proud of them .. tuff environment makes tuff people. Aqib nabi on his way to national colours .. england is the place to start in the summer @bcci @imAagarkar @lonsaikia— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 27, 2026
گنگولی کا بی سی سی آئی سے مطالبہ
دریں اثنا، ہندوستان کے سابق کپتان سورو گنگولی نے بھی عاقب نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ٹیم انڈیا کی جرسی پہننے کے راستے پر ہیں اور انگلینڈ میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں۔
سورو گنگولی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بی سی سی آئی کے سکریٹری اور چیف سلیکٹر اجیت اگرکر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، "جموں و کشمیر نے دنیا کو دکھایا ہے کہ کوشش اور عزم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خطے کو فخر سے بلند کیا ہے۔ سخت حالات لوگوں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ عاقب نبی ٹیم انڈیا کے کھلاڑی بننے کے راستے پر ہیں، انہیں اس موسم گرما میں انگلینڈ میں شروعات کرنی چاہیے۔"
ٹیم انڈیا کا دورہ انگلینڈ
ہندوستانی ٹیم آئی پی ایل کے بعد جولائی میں پانچ ٹی ٹوئنٹی اور تین ون ڈے میچوں کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرنے والی ہے۔ یہ دورہ جنوبی افریقہ میں کھیلے جانے والے آئندہ 2027 ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اہم ہوگا۔ گنگولی کا خیال ہے کہ عاقب کو اس دورے کا حصہ ہونا چاہیے۔
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐮𝐪𝐢𝐛 𝐍𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 📝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 23, 2026
From the bylanes of Baramulla to winning games for Jammu & Kashmir 🛣️
Auqib Nabi Dar is crafting a beautiful canvas with his swing-bowling mastery 🎨🏏 - By @jigsactin #RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ub8Mm2BGAu
عاقب نبی کی شاندار کارکردگی
جموں و کشمیر کے تیز گیند باز نے اپنے پہلے فائنل میں آٹھ بار کی چیمپئن کرناٹک کے خلاف بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ عاقب نے ہبلی کرکٹ گراؤنڈ میں جاری رنجی ٹرافی 2025-26 کے فائنل میں گیند کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سیزن میں اپنی ساتویں پانچ وکٹیں حاصل کیں، کرناٹک کو 293 رنز پر آل آؤٹ کرنے میں مدد کی، اور انہیں پہلی اننگز میں 291 رنز کی برتری دلائی، جو میچ کے نتائج کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ جموں و کشمیر نے پہلی اننگز میں 584 رنز بنائے تھے۔
