کاؤنٹی چیمپئن شپ کھیلنے والے پہلے کشمیری کھلاڑی بن گئے عاقب نبی، یارکشائر کے خلاف پہلا وکٹ حاصل کیا
کشمیر کے ابھرتے ہوئے تیز گیندباز عاقب نبی رنجی ٹرافی کے بعد کاؤنٹی میں بھی اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوا رہے ہیں۔
Published : September 3, 2026 at 6:36 PM IST
حیدرآباد: دورہ سری لنکا کے لیے بھارتی ٹیم میں منتخب ہونے والے فاسٹ بولر عاقب نبی نے کاؤنٹی چیمپئن شپ میں انگلش کاؤنٹی ٹیم سرے کی جانب سے کھیلتے ہوئے یارک شائر کے کھلاف پہلا وکٹ حاصل کیا۔عاقب نبی کو سری لنکا دورے پر ٹیم انڈیا میں شامل تو کیا گیا تھا لیکن کسی بھی میچ میں پلیئنگ الیون میں جگہ نہیں ملی تھی۔ اب جب ان کو کاؤنٹی میں موقع ملا ہے تو انہوں نے وہاں بھی اپنی کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔
کاؤنٹی میں اپنے پہلے وکٹ کے لئے عاقب نبی نے کلدیپ یادو کو اولی پاپ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا۔
اس سے قبل 29 سالہ نبی نے رنجی ٹرافی میں اپنی شاندار کارکردگی سے ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی شناخت بنائی۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں 60 وکٹیں حاصل کیں اور جموں و کشمیر کو پہلا ٹائٹل جیتنے میں مدد کی۔
عاقب نبی نے 2025 میں دلیپ ٹرافی میں نارتھ زون کی طرف سے کھیلتے ہوئے چار گیندوں میں چار وکٹیں حاصل کرکے سرخیاں بٹوری تھی۔ بعد میں انہیں 2026 میں دہلی کیپٹلس نے سائن کیا جہاں عاقب نے فرنچائز کے لیے پانچ میچ کھیلے۔
سرے میں شمولیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عاقب نے کہا سرے میں شامل ہونا اعزاز کی بات ہے، انگلینڈ کے بہترین کلبوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس گروپ سے سیکھنے اور اگلے تین سیزن میں ان کی مدد کرنے کا منتظر ہوں۔
واضح رہےکہ عاقب نبی کے ساتھ ساتھ دیگر بھارتی کھلاڑی بھی کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ سری لنکا میں 16 وکٹیں لینے والے بائیں ہاتھ کے اسپنر مانؤ سوتھار نے دوبارہ وارکشائر جوائن کیا ہے جبکہ بائیں ہاتھ کے کلائی اسپنر کلدیپ یادیو یارکشائر کے لیے کھیل رہے ہیں۔ سرے کے موجودہ اسکواڈ میں ہندوستانی لیگ اسپنر راہول چاہر اور ان کیپڈ بیٹنگ آل راؤنڈر مہیپال لومرر شامل ہیں۔
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