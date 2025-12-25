چھ دہائی پرانے نہرو اسٹیڈیم کو منہدم کرنے کی منظوری، نام بدلنے کا امکان
آسام کے نہرو اسٹیڈیم کو چھ دہائیوں کے تاریخی سفر کے بعد منہدم کرکے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔
Published : December 25, 2025 at 6:16 PM IST
گوہاٹی: آسام کی کھیلوں کی تاریخ کے مشہور ترین ناموں میں سے ایک نہرو اسٹیڈیم اب تاریخ بننے کے دہانے پر ہے۔ چھ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یہ سٹیڈیم ریاست میں کھیلوں کا جاندار رہا ہے۔ اب، دوبارہ ترقی کے ایک بڑے اقدام کے حصے کے طور پر نہرو اسٹیڈیم کو مکمل طور پر منہدم اور دوبارہ تعمیر کیا جائے گا جو آسام کے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔
آسام کی کابینہ نے گوہاٹی کے نہرو اسٹیڈیم کو فیفا اور اولمپک کے معیاری فٹ بال اسٹیڈیم میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کوئی موجودہ ڈھانچہ باقی نہیں رہے گا۔ جدید عالمی معیار کے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے اسٹیڈیم کو مکمل طور پر منہدم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں اس سٹیڈیم کا نام بدل دیا جائے۔
تعمیر نو کے لیے 765 کروڑ روپے مختص
نئے اسٹیڈیم میں فٹ بال گراؤنڈ، پریکٹس کے میدان، ایک انڈور اسٹیڈیم، ایک سوئمنگ پول اور کھیلوں کی کئی جدید سہولیات ہوں گی۔ یہ پروجیکٹ لارسن اینڈ ٹربو (ایل اینڈ ٹی) کو دیا گیا ہے، جسے آسام حکومت نے 765 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔
نہرو اسٹیڈیم کا تاریخی افتتاح
اسٹیڈیم کے آغاز کو یاد کرتے ہوئے، کھیلوں کے صحافی سبودھ ملہ بروا نے کہا، "نہرو اسٹیڈیم کا افتتاح 16 جولائی 1962 کو ہوا تھا، اور اس کا نام ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لعل نہرو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس وقت رادھا گووندا بروا گوہاٹی اسپورٹس ایسوسی ایشن کے صدر تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔"
یہ اسٹیڈیم تقریباً 60 بیگھہ اراضی پر تعمیر کیا گیا تھا، جس کا زمینی کام 1957-58 کے آس پاس شروع ہوا تھا، اور اس کا باقاعدہ افتتاح 1962 میں ہوا تھا۔
اسے اس وقت شمال مشرق کا سب سے بڑا آؤٹ ڈور اسٹیڈیم بتاتے ہوئے، بروا نے کہا یہ نہ صرف آسام کے لیے بلکہ پورے شمال مشرق کے لیے فخر کی بات تھی۔ افتتاح خود تاریخی تھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ بمل پرساد چلیہا اور ان کے کابینہ کے ساتھیوں کے درمیان ایک دوستانہ میچ کھیلا گیا تھا۔ اس وقت آسام میں کسی اور اسٹیڈیم میں ایسی سہولیات نہیں تھیں۔
ایک کثیر جہتی اسپورٹس کمپلیکس
باروا نے وضاحت کی کہ کئی دہائیوں کے دوران، نہرو اسٹیڈیم ایک جامع اسپورٹس کمپلیکس میں تبدیل ہوا۔ ان ڈور سٹیڈیم میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کا آغاز ہوا اور وہاں فٹ بال اور کرکٹ کے علاوہ ہاکی بھی کھیلی گئی۔ اس میں ٹینس کورٹ، شوٹنگ رینج، ایک سوئمنگ پول، تیر اندازی، اسکواش کورٹ جمناسٹک، جوڈو، تائیکوانڈو اور باسکٹ بال کی سہولیات بھی تھیں۔
رادھا گووندا بروا اسپورٹس کمپلیکس میں تین انڈور اسٹیڈیم تھے۔کنکلتا انڈور اسٹیڈیم، ترون رام پھوکن انڈور اسٹیڈیم اور ابیٹا انڈور اسٹیڈیم۔ نیز تقریباً تمام ریاستی کھیلوں کی تنظیموں کے دفاتر۔ مرکزی اسٹیڈیم میں تقریباً 25,000 تماشائی بیٹھ سکتے تھے۔
بین الاقوامی کرکٹ اور فٹ بال کی شان
نہرو اسٹیڈیم نے ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 1983 میں اپنے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی میزبانی کی۔ مجموعی طور پر، یہاں تقریباً 14 ون ڈے کھیلے گئے، جن میں سے آخری 2010 میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ اسٹیڈیم نے بہت سے کرکٹ لیجنڈز کو دیکھا ہے جیسے سچن تنڈولکر، سنیل گواسکر، کپل دیو، ویوین رچرڈز، برائن لارا، کلائیو لائیڈ، کورٹنی والش اور جئے سوریا وغیرہ ۔
نہرو اسٹیڈیم آسام کا دل
انہوں نے کہا نہرو اسٹیڈیم بلاشبہ آسام میں کھیلوں کا مرکز تھا۔ ریاست میں تقریباً ہر بڑے قومی یا بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے یہاں منعقد ہوتے تھے۔" کھیلوں کے علاوہ، اسٹیڈیم میں بڑی ثقافتی تقریبات کی میزبانی بھی کی گئی، جس میں لتا منگیشکر، محمد رفیع، اور سمن کلیان پور جیسی مشہور شخصیات کے ساتھ ساتھ ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات کا استقبال کیا گیا۔
تعمیر نو کا کام
آسام اسپورٹس بورڈ نے نہرو اسٹیڈیم گراؤنڈ میں تمام کھیلوں کی سرگرمیاں روکنے کا حکم دیا ہے۔ رادھا گووندا بروا اسپورٹس کمپلیکس کے اندر موجود دفاتر کو 25 دسمبر تک خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تعمیر نو کا کام باضابطہ طور پر شروع ہو سکے۔