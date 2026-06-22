ورلڈ کپ کا ایک اور شاندار میچ: کیپ وردے نے ٹورنامنٹ کا پہلا گول کیا، یوراگوئے کو میچ دو دو گول سے ڈرا کرنے پر مجبور کر دیا
کیون پینا نے فیفا ورلڈ کپ میں کیپ وردے کا پہلا گول فری کک پر کیا۔
Published : June 22, 2026 at 9:04 AM IST
کیپ وردے کا کیون پینا، مرکز، 21 جون، 2026، اتوار، 21 جون، 2026 کو میامی گارڈنز، فلا میں یوراگوئے اور کیپ وردے کے درمیان ورلڈ کپ گروپ ایچ کے فٹ بال میچ کے دوران افتتاحی گول کرنے کے بعد ساتھیوں کے ساتھ جشن منا رہا ہے۔
میامی گارڈنز: کیپ وردے کا اپنے پہلے ورلڈ کپ کا جادوئی آغاز ختم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ ابھی شروع ہو رہا ہو۔ اس چھوٹے سے جزیرے کی قوم جس نے گزشتہ ہفتے ٹورنامنٹ کے فیورٹ اسپین کو حیران کر دیا تھا، اس نے اتوار کے روز یوروگوئے کے خلاف ایک بار پھر ایسا کیا - جو دو بار کا ورلڈ کپ چیمپیئن ہے، جو پیچھے سے 2-2 سے ڈرا ہوا۔
کیون پینا نے کیپ وردے کے ورلڈ کپ میں پہلا گول کرنے کے لیے فری کک پر اسکور کیا، اور ہیلیو وریلا نے اس کے لیے برابری کا گول کیا جو 48 ٹیموں کے توسیع شدہ ٹورنامنٹ کی سب سے حیران کن ٹیموں میں سے ایک بن گیا ہے — ایک کلب جس کے پاس اب ناک آؤٹ مرحلے میں جانے کا جائز موقع ہے۔
"یہ وہ چیز ہے جو ہم دوسری چھوٹی قومی ٹیموں کے ذمہ دار ہیں،" کیپ وردے کے کوچ پیڈرو لیٹاو بریٹو نے ایک ترجمان کے ذریعے کہا۔ "وہ ٹیمیں جنہوں نے عالمی ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ہم یہاں یہ دکھانے کے لیے بھی ہیں کہ کوئی ملک چھوٹا ہو سکتا ہے، مالی طور پر جدوجہد کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ لچکدار ہیں، اگر وہ جدوجہد کو برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ دوسری بڑی ٹیموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور دوسرے درجے پر ہیں۔"