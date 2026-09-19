امراوتی ای۔ چیمپئنز نے ویزاگ فائر برڈز کو 17 رنز سے شکست دے کر ڈبلیو اے پی ایل میں فاتحانہ آغاز کیا
امراوتی ای-چیمپیئنز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 163 رن بنائے۔ اوپنر رنگا لکشمی نے شاندار سنچری اسکور کی۔
Published : September 19, 2026 at 10:46 PM IST
امراوتی ای-چیمپیئنز نے افتتاحی ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ کی مضبوط شروعات کرتے ہوئے اپنے ابتدائی میچ میں ویزاگ فائر برڈس کو 17 رنز سے شکست دی۔ ویزاگ نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور امراوتی ای-چیمپیئنز کو پہلے بلے بازی کے لیے پیش کیا گیا۔ امراوتی نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 163 رن بنائے۔ اوپنر رنگا لکشمی نے شاندار سنچری (102 رنز) اسکور کی، جب کہ دکشا (43 رنز) نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، ویزاگ 6 وکٹوں پر صرف 146 رنز بنا سکی۔ ان کے بلے بازوں میں، پشپالتھا نے نصف سنچری (60) اسکور کی، جبکہ عائشہ سنگھ (35) اور شروانی (24) نے اچھی شراکت کی۔ امراوتی کے لیے دیویکا نے دو وکٹ لیے، جب کہ وشنوپریہ، تارینی جوشی، اور پوجیتا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
قبل ازیں، خواتین کے اے پی ایل ٹورنامنٹ کا آغاز منگل گری اسٹیڈیم میں ایک شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ ہوا۔ وزیر نارا لوکیش کی اہلیہ نارا برہمانی اور سابق ہندوستانی کپتان میتھالی راج اس تقریب میں مہمان خصوصی تھیں۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے برہمنی نے اس تقریب میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے بہت سی خواتین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ خواتین کی اگلی نسل کے لیے ایک تحریک کا کام کرے گا۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ اگر ان میں ہنر ہے تو اعتماد کے ساتھ مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔
اس موقع پر نارا برہمانی نے خواتین کی اے پی ایل ٹرافی کی نقاب کشائی کی۔ وجئے واڑہ کے ایم پی اور اے سی اے کے صدر کیسینی سیوناتھ، سکریٹری ثنا ستیش، گورننگ کونسل کے چیئرمین سوجے کرشنا رنگا راؤ، اور فلم اداکارہ سنیگدھا حاضرین میں شامل تھیں۔ ہیماچندرا اور گیتھا مادھوری نے اپنے گانوں سے سامعین کو محظوظ کیا۔ ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ سیزن میں امراوتی ای چیمپئنز اور ویزاگ فائر برڈس آمنے سامنے تھیں۔