الیسا ہیلی نے تاریخ رقم کردی، سنچری بنا کر آسٹریلیا کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا

آسٹریلوی کپتان ایلیسا ہیلی نے ون ڈے ورلڈ کپ میں ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔ ان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔

alyssa healy sets a record australia becomes first team to enter semi final of icc womens odi world cup 2025
الیسا ہیلی شاٹ کھیلتے ہوئے (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 10:48 AM IST

حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 میں روزانہ ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا کی کپتان ایلیسا ہیلی نے جمعرات کے میچ میں ایک اور ریکارڈ قائم کیا۔ ان کی دھماکہ خیز سنچری نے ان کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے فتح دلائی، جس سے وہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔

الیسا ہیلی نے اپنی شاندار فارم کو جاری رکھتے ہوئے جمعرات کو وشاکھاپٹنم کے ACA-VDCA کرکٹ اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کو بنگلہ دیش پر فتح دلائی۔ ایلیسا ہیلی نے 77 گیندوں پر 20 چوکوں سمیت 113 رنز کی اننگز کھیل کر سب کی توجہ حاصل کر لی اور کریز پر رہتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ آسٹریلیا نے 199 رنز کا ہدف صرف 24.5 اوورز میں تمام 10 وکٹوں کے باقی رہتے ہوئے ہی حاصل کر لیا۔

خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ میں دوسری تیز ترین سنچری

ہیلی نے صرف 73 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی۔ اس سے قبل، انگلینڈ کی نیٹ سکیور برنٹ، جنہوں نے 2017 میں پاکستان کے خلاف صرف 76 گیندوں پر سنچری اسکور کی تھی، نے ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں دوسری تیز ترین سنچری بنائی تھی۔ اس فہرست میں ویسٹ انڈیز کی ڈینڈرا ڈوٹن سرفہرست ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کے خلاف 71 گیندوں پر سنچری اسکور کی تھی۔ یہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ہیلی کی چوتھی سنچری ہے جس سے وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والی آسٹریلوی کھلاڑی بن گئیں۔ اس سے قبل میگ لیننگ تین سنچریوں کے ساتھ سرفہرست تھیں۔

آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 198/9 تک محدود کر دیا

بنگلہ دیش نے مضبوط آسٹریلوی ٹیم کے خلاف پہلے بیٹنگ کا انتخاب کیا، لیکن اس کے بلے بازوں کے پاس مخالف گیند بازوں کی جانب سے درپیش سخت چیلنجوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شوبھنا موستری (ناٹ آؤٹ 66) اور روبیہ حیدر (44) نے کچھ مزاحمت دکھائی، لیکن باقی بلے باز کم اسکور پر آؤٹ ہوئے۔ یہ آسٹریلوی گیند بازوں کی اجتماعی کوشش تھی، کیونکہ ایشلی گارڈنر، اینابیل سدرلینڈ، الانا کنگ اور جارجیا ویرہم نے دو دو وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو 198/9 تک محدود کر دیا۔

آسٹریلیا نے آسان جیت درج کی

آسٹریلیا نے بغیر کسی کوشش کے ہدف حاصل کر لیا اور میچ 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ ہیلی نے ناقابل شکست 113 رنز بنائے جب کہ فوبی لیچ فیلڈ نے 84 رنز بنائے۔ دونوں نے ہدف صرف 24.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔

ویمنز ورلڈ کپ میں لگاتار سنچریاں

نام پہلی باردوسری بارسال
ڈیبی ہاکلی 100 100*1997
ایلیسا ہیلی129 1702022
ایلیسا ہیلی142 113*2025

کئی ریکارڈس مسلسل کیے گئے

ویسے تو خواتین کی جانب سے کئی ریکارڈس مسلسل کیے گئے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل میں جانیے کہ لگاتار دو سنچریوں کا ریکارڈ کس کس کے پاس ہے۔ سنہ 1997 میں ڈیبی ہاکلی نے 100 اور 100* ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیلی۔ پھر ان کے بعد 2022 میں ایلیسا ہیلی نے 129 اور 170 کی اننگ کھیلی۔ پھر اس سال 2025 میں ایلیسا ہیلی نے ہی 142 اور 113* ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیل کر سب کو حیران کر دیا۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

