الیسا ہیلی نے تاریخ رقم کردی، سنچری بنا کر آسٹریلیا کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا
آسٹریلوی کپتان ایلیسا ہیلی نے ون ڈے ورلڈ کپ میں ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔ ان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔
Published : October 17, 2025 at 10:48 AM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 میں روزانہ ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا کی کپتان ایلیسا ہیلی نے جمعرات کے میچ میں ایک اور ریکارڈ قائم کیا۔ ان کی دھماکہ خیز سنچری نے ان کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے فتح دلائی، جس سے وہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
الیسا ہیلی نے اپنی شاندار فارم کو جاری رکھتے ہوئے جمعرات کو وشاکھاپٹنم کے ACA-VDCA کرکٹ اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کو بنگلہ دیش پر فتح دلائی۔ ایلیسا ہیلی نے 77 گیندوں پر 20 چوکوں سمیت 113 رنز کی اننگز کھیل کر سب کی توجہ حاصل کر لی اور کریز پر رہتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ آسٹریلیا نے 199 رنز کا ہدف صرف 24.5 اوورز میں تمام 10 وکٹوں کے باقی رہتے ہوئے ہی حاصل کر لیا۔
#Australia become the only team to reach the semifinals in every ICC Women’s Cricket World Cup edition! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2025
ICYMI: AUS beat BAN by 10 wickets to become the 1st team to qualify for the #CWC25 semifinals! 🙌🏻
NEXT ON #CWC25 👉 SL 🆚 SA | FRI, 17th OCT, 2.30 PM pic.twitter.com/UPVfHlcAn1
خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ میں دوسری تیز ترین سنچری
ہیلی نے صرف 73 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی۔ اس سے قبل، انگلینڈ کی نیٹ سکیور برنٹ، جنہوں نے 2017 میں پاکستان کے خلاف صرف 76 گیندوں پر سنچری اسکور کی تھی، نے ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں دوسری تیز ترین سنچری بنائی تھی۔ اس فہرست میں ویسٹ انڈیز کی ڈینڈرا ڈوٹن سرفہرست ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کے خلاف 71 گیندوں پر سنچری اسکور کی تھی۔ یہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ہیلی کی چوتھی سنچری ہے جس سے وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والی آسٹریلوی کھلاڑی بن گئیں۔ اس سے قبل میگ لیننگ تین سنچریوں کے ساتھ سرفہرست تھیں۔
آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 198/9 تک محدود کر دیا
بنگلہ دیش نے مضبوط آسٹریلوی ٹیم کے خلاف پہلے بیٹنگ کا انتخاب کیا، لیکن اس کے بلے بازوں کے پاس مخالف گیند بازوں کی جانب سے درپیش سخت چیلنجوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شوبھنا موستری (ناٹ آؤٹ 66) اور روبیہ حیدر (44) نے کچھ مزاحمت دکھائی، لیکن باقی بلے باز کم اسکور پر آؤٹ ہوئے۔ یہ آسٹریلوی گیند بازوں کی اجتماعی کوشش تھی، کیونکہ ایشلی گارڈنر، اینابیل سدرلینڈ، الانا کنگ اور جارجیا ویرہم نے دو دو وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو 198/9 تک محدود کر دیا۔
آسٹریلیا نے آسان جیت درج کی
آسٹریلیا نے بغیر کسی کوشش کے ہدف حاصل کر لیا اور میچ 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ ہیلی نے ناقابل شکست 113 رنز بنائے جب کہ فوبی لیچ فیلڈ نے 84 رنز بنائے۔ دونوں نے ہدف صرف 24.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔
ویمنز ورلڈ کپ میں لگاتار سنچریاں
|نام
|پہلی بار
|دوسری بار
|سال
|ڈیبی ہاکلی
|100
|100*
|1997
|ایلیسا ہیلی
|129
|170
|2022
|ایلیسا ہیلی
|142
|113*
|2025
کئی ریکارڈس مسلسل کیے گئے
ویسے تو خواتین کی جانب سے کئی ریکارڈس مسلسل کیے گئے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل میں جانیے کہ لگاتار دو سنچریوں کا ریکارڈ کس کس کے پاس ہے۔ سنہ 1997 میں ڈیبی ہاکلی نے 100 اور 100* ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیلی۔ پھر ان کے بعد 2022 میں ایلیسا ہیلی نے 129 اور 170 کی اننگ کھیلی۔ پھر اس سال 2025 میں ایلیسا ہیلی نے ہی 142 اور 113* ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیل کر سب کو حیران کر دیا۔