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میسی کا ریٹائرمنٹ، رونالڈو نے دوست کے لیے کر دی دل چھو لینے والی پوسٹ

لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک میدان پر ایک دوسرے کے سب سے بڑے حریف (امنے سامنے) رہے۔

all my respect for what you have achieved with argentina ronaldo paid a heartwarming tribute to messi, Urdu News
رونالڈو نے اپنے دوست میسی کے لیے ایک دلکش پوسٹ شیئر کی (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 5:06 PM IST

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حیدرآباد: "لیو، تم نے جو تاریخ رقم کی ہے اور اتنے سالوں تک اپنے ملک کے لیے جو جدوجہد کی ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ارجنٹائن کے ساتھ تمہاری تمام کامیابیوں کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے۔ تمہارے لیے بہت سارا پیار"۔ یہ باتیں ایک عظیم فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے دوسرے عظیم فٹبالر کے لیے سوشل میڈیا پر لکھی ہیں، جب کہ یہ دونوں ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک میدان پر ایک دوسرے کے سب سے بڑے حریف رہے تھے۔

دراصل، لیونل میسی نے 7 اکتوبر کو بینن (Benin) کے خلاف ارجنٹائن کے لیے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ 39 سالہ جادوئی کھلاڑی نے مونیومنٹل اسٹیڈیم (Monumental Stadium) میں کھیلے گئے اس الوداعی میچ میں ایک شاندار گول کیا اور دو اسسٹ (Assists) بھی دیے۔ میچ کے بعد میسی نے انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی سے ارجنٹائن کی جرسی کی یاد ستانے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے لیے یہ بالکل صحیح وقت تھا اور اپنے خاندان و ٹیم کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ میسی نے اپنی پوسٹ میں عظیم فٹبالر آنجہانی ڈیگو میراڈونا کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا۔

all my respect for what you have achieved with argentina ronaldo paid a heartwarming tribute to messi, Urdu News
رونالڈو نے اپنے دوست میسی کے لیے دل کو چھو لینے والی پوسٹ کی (Instagram)

رونالڈو نے دوست میسی کے لیے دل چھو لینے والی پوسٹ شیئر کی

میسی کی اس انسٹاگرام پوسٹ پر رونالڈو نے کمنٹ کر کے میسی کے تئیں اپنی گہری عزت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد، میدان پر روایتی حریف رہے رونالڈو اور میسی کی یہ دوستی ایک بار پھر فٹبال کی پوری دنیا کا دل جیت رہی ہے۔ اس سے پہلے، جب اگست میں میسی کے والد جارج کا انتقال ہوا تھا، تب بھی رونالڈو نے میسی کے لیے پوسٹ کر کے تعزیت کا اظہار کیا تھا۔

all my respect for what you have achieved with argentina ronaldo paid a heartwarming tribute to messi, Urdu News
کرسٹیانو رونالڈو (IANS)

'میسی-رونی' کی تاریخی رقابت

میسی اور رونالڈو کی رقابت (Rivarly) نے ماڈرن فٹبال کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ تاریخی مقابلہ سال 2007 میں شروع ہوا تھا جب یہ دونوں برازیلی اسٹار کاکا (Kaká) کے ساتھ بیلن ڈی اور (Ballon d'Or) کی ریس میں شامل تھے۔ اگلے دس سالوں میں، ان دونوں نے ہر فیفا بیسٹ پلیئر ایوارڈ اور بیلن ڈی اور آپس میں ہی بانٹے۔

all my respect for what you have achieved with argentina ronaldo paid a heartwarming tribute to messi, Urdu News
لیونل میسی (IANS)

میسی نے رونالڈو کا ریکارڈ توڑ دیا

حال ہی میں لیونل میسی کو سال 2026 کے بیلن ڈی اور نامزدگیوں (Nominees) میں شامل کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی وہ سب سے طویل عرصے تک اس نامزدگی کی فہرست میں رہنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ میسی سال 2006 سے 2026 تک یہ سفر طے کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ رونالڈو کے نام تھا، جن کا سفر 2004 سے 2022 تک پھیلا ہوا تھا۔

واضح رہے کہ لیونل میسی نے فٹبال کی تاریخ میں سب سے زیادہ 8 بار بیلن ڈی اور ایوارڈ جیتا ہے۔ انہوں نے 2009، 2010، 2011၊ 2012၊ 2015၊ 2019၊ 2021 اور 2023 میں یہ بڑا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر پرتگال کے اسٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو ہیں، جنہوں نے یہ اعزاز 5 بار (2008، 2013၊ 2014၊ 2016، 2017) حاصل کیا ہے۔

all my respect for what you have achieved with argentina ronaldo paid a heartwarming tribute to messi, Urdu News
لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو (IANS)

لیونل میسی کا انٹرنیشنل کیریئر

ارجنٹائن کے ساتھ 21 سال کے شاندار کیریئر میں لیونل میسی نے انٹرنیشنل فٹبال میں 208 میچوں میں 126 گول کیے۔ وہ ارجنٹائن کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھ فیفا ورلڈ کپ (2006، 2010၊ 2014၊ 2018၊ 2022، 2026) اور سات کوپا امریکہ ٹورنامنٹس میں حصہ لیا۔ وہ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں فاتح رہے جب کہ 2014 اور 2026 میں ان کی ٹیم رنر اپ رہی۔ اس کے علاوہ وہ دو بار (2021 اور 2024) کوپا امریکہ کے چیمپئن بنے۔

all my respect for what you have achieved with argentina ronaldo paid a heartwarming tribute to messi, Urdu News
رونالڈو نے اپنے دوست میسی کے لیے ایک دلکش پوسٹ شیئر کی (IANS)

کرسٹیانو رونالڈو کا انٹرنیشنل کیریئر

رونالڈو کا انٹرنیشنل کیریئر بھی انتہائی شاندار رہا ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک بین الاقوامی فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ انہوں نے پرتگال کے لیے اب تک 232 میچ کھیلے ہیں اور ریکارڈ 146 انٹرنیشنل گول داغے ہیں۔ ورلڈ کپ میں رونالڈو کے نام کل 11 گول ہیں۔ رونالڈو اس وقت سعودی کلب 'النسر' (Al-Nassr) کے لیے پیشہ ورانہ فٹبال کھیل رہے ہیں۔

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