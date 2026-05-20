اسی وجہ سے عاقب نبی کو ٹیم انڈیا میں نہیں کیا گیا منتخب، چیف سلیکٹر نے بتائی یہ وجہ
چیف سلیکٹر اجیت اگرکر نے عاقب نبی کو ٹیم انڈیا سے باہر کرنے کی وجہ بتائی۔
Published : May 20, 2026 at 3:25 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم آئی پی ایل 2026 کے اختتام کے بعد افغانستان کے خلاف ایک ٹیسٹ اور تین ون ڈے میچوں کی ہوم سیریز کھیلنے والی ہے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے منگل (19 مئی) کو ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیموں کا اعلان کیا۔ جہاں بمراہ اور جڈیجہ جیسے نامور کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے وہیں چار نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
لیکن کرکٹ شائقین کو سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب ڈومیسٹک کرکٹ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فاسٹ بولرز عاقب نبی اور محمد شامی کو ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں چیف سلیکٹر اجیت اگرکر سے سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے دوران شامی کے نام پر بات نہیں ہوئی لیکن نبی کے نام پر ضرور بات ہوئی تھی۔
Domestic cricket was supposed to be the pathway to Test cricket.— Akul (𝑨𝑻10) (@Loyalsachfan10) May 19, 2026
Aquib Nabi -
• 60 wickets at 12.65
• Ranji champion
• Player of the Tournament
• 104 FC wickets in 2 seasons
Still ignored.
But IPL hype gets rewarded instantly.💔pic.twitter.com/2ZSg0cRXnG
شامی کا نام بھی زیر بحث نہیں آیا
چیمپئنز ٹرافی 2025 جیتنے کے بعد سے قومی ٹیم سے باہر رہنے والے محمد شامی کے بارے میں اگرکر نے کہا کہ ہمارے پاس موجود خبر کے مطابق ان کا جسم اس وقت انہیں کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اس سال ڈومیسٹک سیزن اور دیگر میچز کھیلے ہیں لیکن میرے پاس جو معلومات ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت صرف T20 کرکٹ کھیلنے کے لیے ہی تیار ہیں۔ اس لیے ان کا نام زیر بحث نہیں آیا۔
عاقب کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا؟
عاقب نبی کے بارے میں جنہوں نے جموں و کشمیر کے لیے 60 وکٹیں لے کر پہلی رنجی ٹرافی جیتنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اگرکر نے کہا، "ظاہر ہے، وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جس نے نہ صرف اس سیزن میں بلکہ پچھلے سیزن میں بھی بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ ہمیشہ زیر بحث رہتے ہیں۔ لیکن جب ہندوستان میں ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ تیز گیند بازوں کو نہیں چنتے"۔
جموں و کشمیر کے لیے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ
اگرکر نے مزید کہا، "وہ ٹیم بنانے کے بہت قریب تھے، لیکن اس موقع پر ہم نے ان تین گیند بازوں کو منتخب کیا ہے جنہیں ہم نے پہلے ہی چن لیا تھا۔ لیکن ان کے نام کی بات ضرور ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جموں و کشمیر کے لیے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔"
ہندوستان کا ون ڈے اسکواڈ
شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، وراٹ کوہلی، شریس ائیر (نائب کپتان)، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، ارشدیپ سنگھ، پرسدھ کرشنا، پرنس یادو، گرنور براڈ، ہرش دوبے۔
ہندوستان کا ٹیسٹ اسکواڈ
شبمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہل (نائب کپتان)، سائی سدرشن، رشبھ پنت، دیو دت پڈیکل، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، مانو سوتھار، گرنور براڈ، دھرو جوریل، ہرش دوبے۔
ہندوستان-افغانستان سیریز کا شیڈول
واحد ٹیسٹ میچ - 6-10 جون - نیو چنڈی گڑھ
ون ڈے سیریز کا شیڈول
- پہلا ون ڈے، دھرم شالہ - 14 جون - 1:30 PM
- دوسرا ون ڈے، لکھنؤ - 17 جون - 1:30 PM
- تیسرا ون ڈے، چنئی - 20 جون - 1:30 PM