احمد آباد کامن ویلتھ گیمز 2030 کی میزبانی کے لیے تیار، مجوزہ فہرست میں نام سب سے اوپر
کامن ویلتھ گیمز کے 2030 کے صد سالہ ایڈیشن کی میزبانی کے لیے احمد آباد کی سفارش کی گئی ہے۔
Published : October 16, 2025 at 11:15 AM IST
ممبئی: دولت مشترکہ کھیلوں کے ایگزیکٹو بورڈ نے جمعرات کو تصدیق کی کہ وہ 2030 کے صد سالہ کامن ویلتھ گیمیز کے لیے مجوزہ میزبان شہر کے طور پر ریاست گجرات کے اقتصادی دارالحکومت احمد آباد کی سفارش کر رہا ہے۔ اس پر حتمی فیصلہ 26 نومبر کو ہوگا جس کے بعد احمد آباد کو 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ احمد آباد کی میزبانی کی سفارش نائیجیریا کے ابوجا کی طرف طرف سے لگائی گئی بولی سے پہلے ہو گئی تھی، جس نے ایک متاثر کن بولی لگائی۔
احمد آباد کو اب کامن ویلتھ گیمز کی مکمل رکنیت کے لیے تجویز کیا جائے گا، جس کا حتمی فیصلہ 26 نومبر 2025 کو گلاسگو میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز کی جنرل اسمبلی میں کیا جائے گا۔
کامن ویلتھ گیمز نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا، "احمد آباد کی سفارش کامن ویلتھ گیمز ایویلیویشن کمیٹی کے زیر نگرانی ایک تفصیلی پروسس کے بعد کی گئی ہے، جس میں کئی معیارات کی بنیاد پر امیدوار شہروں کا جائزہ لیا گیا، مثال کے طور پر تکنیکی ترسیل، کھلاڑیوں کا تجربہ، انفراسٹرکچر، گورننس، اور کامن ویلتھ گیمز کے اقدار سے وابستگی جیسے معیارات کو نظر میں رکھا گیا۔"
یہ سفارش کامن ویلتھ گیمز کے لیے ایک تاریخی لمحے کی نمائندگی کرتی ہے۔ سال 2030 میں ہونے والا کامن ویلتھ گیمز سنہ 1930 میں ہیملٹن، کینیڈا میں منعقد ہونے والے افتتاحی گیمز کی صد سالہ تقریب کا جشن ہوگا۔ بھارت، دولت مشترکہ میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جو کھیلوں کی ایک قابل فخر تاریخ اور کامن ویلتھ گیمز میں کامیابی کا ایک مضبوط ریکارڈ رکھتا ہے۔ بھارت برمنگھم 2022 میں میڈل ٹیبل میں چوتھے نمبر پر رہا۔ اگر احمد آباد میزبانی کے لیے منتخب ہوجاتا ہے تو یہ نئی دہلی کے بعد کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرنے والا بھارتی دوسرا شہر بن جائے گا۔ سنہ 2010 میں، نئی دہلی 1998 میں کوالالمپور کے بعد کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرنے والا دوسرا ایشیائی شہر بنا تھا۔
وہیں نائیجیریا کی متاثر کن اور پرجوش پیشکش کو دیکھتے ہوئے کامن ویلتھ گیمز کے ایگزیکٹو بورڈ نے مستقبل کے گیمز کے لیے نائیجیریا کی میزبانی کے عزائم کی حمایت اور اس میں تیزی لانے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس میں 2034 کے لیے غور کرنا بھی شامل ہے۔
دولت مشترکہ کھیل کے عبوری صدر ڈاکٹر ڈونالڈ روکارے نے کہا، "ہم بھارت اور نائیجیریا دونوں کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے کامن ویلتھ گیمز 2030 کی میزبانی کے لیے اپنی تجاویز تیار کرنے میں بڑے وژن اور عزم اظہار کیا"۔ دونوں تجاویز متاثر کن تھیں، جو ہمارے دولت مشترکہ خاندان میں موجود مواقع کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایگزیکٹیو بورڈ نے ایویلیوایشن کمیٹی کے نتائج پر غور کرنے کے بعد ہمارے ارکان کو احمد آباد کی سفارش کر رہا ہے۔ یہ تحریک کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے کیونکہ ہم اپنے کھیلوں کی صد سالہ ایونٹس کے منتظر ہیں۔ 26 نومبر کو گلاسگو میں ہونے والی جنرل اسمبلی میں ہمارے اراکین حتمی فیصلہ کریں گے۔
انڈین کامن ویلتھ گیمز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر پی ٹی اوشا نے پریس ریلیز میں کہا، "احمد آباد میں مجوزہ صد سالہ کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی ہندوستان کے لیے ایک غیر معمولی اعزاز ہوگی۔ یہ کھیل نہ صرف ہندوستان کی عالمی سطح کے کھیلوں اور تنظیمی صلاحیتوں کو ظاہر کریں گے، بلکہ یہ مضبوط بھارت کی تعمیر میں اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے، بین الاقوامی شراکت داری کو مضبوط کرنے اور دولت مشترکہ میں مشترکہ مستقبل کے لیے تعاون میں ایک بامعنی کردار بھی ادا کریں گے۔"
