آئی پی ایل 2026 منی نیلامی کے بعد، تمام 10 ٹیموں کے مکمل اسکواڈ دیکھیں؛ یہ ہیں سب سے مضبوط ٹیمیں
IPL 2026 منی نیلامی کے بعد، تمام دس ٹیموں کے پاس کل 25-25 کھلاڑی ہیں۔
Published : December 17, 2025 at 11:10 AM IST
حیدرآباد: آئی پی ایل 2026 منی نیلامی 16 دسمبر 2025 کو ابوظہبی میں ہوئی تھی۔ تمام دس ٹیموں نے 77 خالی جگہوں کو پُر کرنے کے لیے 215.45 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس نیلامی میں آسٹریلیا کے آل راؤنڈر کیمرون گرین سب سے مہنگے کھلاڑی تھے۔ انہیں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) نے 25.20 کروڑ روپے میں خریدا، جس سے وہ انڈین پریمیئر لیگ کی تاریخ کے پہلے غیر ملکی کھلاڑی اور مجموعی طور پر تیسرے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گیے۔
اس کے علاوہ، ہندوستان کے پرشانت ویر اور کارتک شرما آئی پی ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے ان کیپڈ کھلاڑی تھے۔ دونوں کو چنئی سپر کنگز (CSK) نے 14.20 کروڑ روپے میں خریدا۔ دریں اثنا، متھیشا پتھیرانا نے کولکاتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) سے 18 کروڑ روپے حاصل کرکے سرخیاں بنائیں، آئی پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے سری لنکن کھلاڑی بن گئے۔ اب جبکہ تمام 10 ٹیموں نے منی نیلامی کے بعد اپنے اسکواڈ مکمل کر لیے ہیں، آئیے ان اسکواڈز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
آئی پی ایل 2026: تمام 10 ٹیموں کے لیے مکمل اسکواڈ
1- لکھنؤ سپر جائنٹس (LSG):
رشبھ پنت (کپتان)، عبدالصمد، آیوش بدونی، ایڈن مارکرم، میتھیو بریٹزکے، ہمت سنگھ، نکولس پوران، مچل مارش، شہباز احمد، ارشین کلکرنی، میانک یادیو، اویش خان، محسن خان، منیمارن سدھارتھ، دگ وجئے راٹھی، پرنس یادیو، آکاش سنگھ، محمد شامی، ارجن ٹنڈولکر، وینندو ہسرنگا، اینریچ نورٹجے، مکل چودھری، نمن تیواری، اکشت رگھوونشی، جوش انگلیس۔
2- کولکاتہ نائٹ رائیڈرز (KKR):
اجنکیا رہانے (کپتان)، انگ کرش رگھوونشی، انوکول رائے، ہرشیت رانا، منیش پانڈے، رمندیپ سنگھ، رنکو سنگھ، روومان پاول، سنیل نرین، اُمران ملک، ویبھو اروڑہ، ورون چکرورتی، کیمرون گرین، فن ایلن، متھیشا پاتھیرانا، تیجسوی سنگھ، کارتک تیاگی، پرشانت سولنکی، راہول ترپاٹھی، ٹم سیفرٹ، مستفیض الرحمان، سارتھک رنجن، دکش کامرا، راچن رویندرا، آکاش دیپ۔
3- سن رائزرز حیدرآباد (SRH):
پیٹ کمنز (کپتان)، ٹریوس ہیڈ، ابھیشیک شرما، انیکیت ورما، آر سمرن، ایشان کشن، ہینرک کلاسن، نتیش کمار ریڈی، ہرش دوبے، کامندو مینڈس، ہرشال پٹیل، برائیڈن کارس، جے دیو انادکٹ، ایشان ملنگا، ذیشان انصاری، شیوانگ کمار، سلیل اروڑہ، ثاقب حسین، اومکار ترملے، امیت کمار، پرفل ہینگے ، کرینز فولیٹرا، لیام لیونگسٹون، شیوم ماوی، جیک ایڈورڈز۔
4- ممبئی انڈینز (MI):
ہاردک پانڈیا (کپتان)، روہت شرما، سوریہ کمار یادیو، تلک ورما، ریان رکلٹن، رابن منز، راج باوا، رگھو شرما، مچل سینٹنر، کوربن بوش، نمن دھیر، جسپریت بمراہ، ٹرینٹ بولٹ، اللہ غظنفر، اشونی کمار، دیپک چاہر، ول جیکس، شیرفین ردرفورڈ، میانک مارکنڈے، شاردول ٹھاکر، کوئنٹن ڈی کاک، دانش ملیور، محمد اظہار، اتھروا انکولیکر، مینک راوت۔
5- پنجاب کنگز (PBKS):
پربھسی مرن سنگھ، پریانش آریہ، شریاس آئر، ششانک سنگھ، نہال وڈھیرا، مارکس اسٹوئنس، عظمت اللہ عمرزئی، مارکو جانسن، ہرپریت برار، یوجویندر چہل، ارشدیپ سنگھ، مشیر خان، پیالا اویناش، ہرنور پنوں، سوریانش شیڈگے، مچل اوون، زیویئر بارٹلیٹ، لوکی فرگوسن، وشال وجے کمار، یش ٹھاکر، وشنو ونود، کپور کونولی، بین دروشوئس، پروین دوبے، وشال نشاد۔
6- چنئی سپر کنگز (CSK):
روتوراج گائیکواڑ (کپتان)، آیوش مہاترے، ایم ایس دھونی، سنجو سیمسن، دیوالڈ بریوس، ارول پٹیل، شیوم دوبے، جیمی اوورٹن، رام کرشن گھوش، نور احمد، خلیل احمد، انشول کمبوج، گرجاپنیت سنگھ، شریاس گوپال، مکیش چودھری، ناتھن ایلس، عقیل حسین، پرشانت ویر، کارتک شرما، میتھیو شارٹ، امن خان، سرفراز خان، میٹ ہنری، راہول چاہر، جیک فولکس۔
7- رائل چیلنجرز بنگلور (RCB):
رجت پاٹیدار (کپتان)، ویراٹ کوہلی، دیو دت پڈیکل، فل سالٹ، جیتیش شرما، کرونال پانڈیا، سوپنل سنگھ، ٹم ڈیوڈ، روماریو شیفرڈ، جیکب بیتھل، جوش ہیزل ووڈ، یش دیال، بھونیشور کمار، نووان تشارا، رسیک شرما، ابھینندن سنگھ، سویاش شرما، وینکٹیش آئیر، جیکب ڈفی، ساتوک دیسوال، منگیش یادو، جورڈن کاکس، وکی اوستوال، ویہان ملہوترا، کنشک چوہان۔
8- راجستھان رائلز (RR):
رویندرا جڈیجا، سیم کرن، ڈونووین فریرا، سندیپ شرما، شبھم دوبے، ویبھو سوریہ ونشی، لوان ڈری پریٹوریس، شمرون ہیٹمائر، یشسوی جیسوال، دھرو جوریل، ریان پراگ، یودھویر سنگھ چارک، جوفرا آرچر، تشار دیشپانڈے، کوینا مفاکا، ناندرے برجر، روی بشنوئی، سوشانت مشرا، یش راج پنجا، وگنیش پتھور، روی سنگھ، امن راؤ، برجیش شرما، ایڈم ملنے، کلدیپ سین۔
9- دہلی کیپٹلز (DC):
اکشر پٹیل (کپتان)، نتیش رانا، ابھیشیک پوریل، اجے منڈل، آشوتوش شرما، دشمنتھا چمیرا، کرونا نائر، کے ایل راہول، کلدیپ یادیو، مادھو تیواری، مچل اسٹارک، سمیر رضوی، ٹی نٹراجن، تریپورانا وجے، ٹرسٹن اسٹبس، وپراج نگم، ڈیوڈ ملر، بین ڈکٹ، عاقب نبی، پاتھم نسانکا، لونگی نگیڈی، ساحل پرکھ، پرتھوی شا، کائل جیمیسن۔
10- گجرات ٹائٹنز (GT):
شبمن گل (کپتان)، سائی سدرشن، کمار کشاگرا، انوج راوت، جوس بٹلر، نشانت سندھو، واشنگٹن سندر، گلین فلپس، ارشد خان، شاہ رخ خان، راہول تیوتیا، کاگیسو رباڑاا، محمد سراج، پرسیدھ کرشنا، ایشانت شرما، گرنور سنگھ، راشد خان، مناو ستھر، سائی کشور، جینت یادو، اشوک شرما، جیسن ہولڈر، ٹام بینٹن، پرتھوی راج یارا، لیوک راج لکڑی۔
یہ بھی پڑھیں: