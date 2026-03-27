آئی پی ایل میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عاقب نبی نے بھارت کی جانب سے کھیلنے پر توجہ مرکوز کر لی
جموں و کشمیر کی پہلی رنجی ٹرافی کی جیت میں عاقب نبی کی درست لائن اور لینتھ باؤلنگ اہم تھی۔
Published : March 27, 2026 at 10:05 PM IST
ممبئی: جموں و کشمیر کے اسٹار کھلاڑی عاقب نبی کا کہنا ہے کہ ان کا حتمی ہدف ہندوستان کے لیے کھیلنا اور انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں شاندار کارکردگی کے بعد ٹائٹل جیتنا ہے۔ بارہمولہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر، نبی نے نیلامی کے دن آئی پی ایل میں اپنے انتخاب کا جشن مناتے ہوئے دیکھا۔
اس سے پہلے انہوں نے جموں اور کشمیر کے ساتھی ساتھیوں کے ساتھ رنجی ٹرافی جیتی تھی اور اپنی شاندار ریڈ بال پرفارمنس سے سب کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ جموں و کشمیر کی پہلی رنجی ٹرافی کی جیت میں ان کی درست لائن اور لینتھ باؤلنگ اہم تھی۔ اب، وہ دہلی کیپٹلس کے ساتھ اس کارکردگی کو دہرانے کی امید کرتے ہیں۔
نبی نے کہا، "یہ (آئی پی ایل میں خریدا جانا) پیسوں کے بارے میں نہیں تھا۔ میں کم از کم ایک بار کھیلنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے 30 لاکھ روپے (بنیادی قیمت) ادا کیے گئے ہوں تو بھی، میں آئی پی ایل میں کھیلنا چاہتا تھا۔ یہ جان کر یقیناً اچھا لگا کہ دہلی کیپٹلز نے مجھے اتنی بڑی رقم میں خریدا،"۔
نبی کو 8.40 کروڑ میں خریدا گیا۔انہوں نے کہا "میں نیلامی کے دن گھر پر تھا کیونکہ اگلے دن وجے ہزارے ٹرافی کا کیمپ شروع ہو رہا تھا،" انہوں نے جمعہ کو دہلی کیپٹلز کے ذریعہ منعقدہ ایک ورچوئل بات چیت میں نامہ نگاروں کو بتایا۔ "جب میرے نام کا اعلان کیا گیا تو بہت سے لوگ جذباتی ہو گئے کیونکہ یہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد تھا۔"
انہوں نے کہا "ہر کسی کا خواب تھا کہ میں اگلے درجے کی کرکٹ کھیلوں۔اپنے خاندان کو اتنا جذباتی دیکھ کر میں بھی تھوڑا جذباتی ہو گیا،"۔
نبی نے اپنی بات جاری رکھی، "میں نے اپنے دوستوں یا گاؤں والوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں گھر پر ہوں۔ میں ایک کمرے میں بند تھا اور کسی کو نہیں بتایا کہ میں گھر ہوں۔ جب لوگ میڈیا سمیت اندر آنے لگے تو بہت ہنگامہ ہوا۔ میں کمرے کے اندر سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی خوش اور جشن منا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔"
ہندوستان کے سابق کپتان اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے سابق صدر سورو گنگولی نے جموں و کشمیر کی جیت کے بعد کہا کہ نبی قومی ٹیم میں جگہ حاصل کرنے کے راستے پر ہیں۔ آئی پی ایل میں مضبوط کارکردگی نبی کے لیے اس سمت میں ایک اور قدم ہوگا۔
انہوں نے کہا، "یہ آئی پی ایل بہت اہم ہو گا کیونکہ یہ ایک عالمی ٹورنامنٹ ہے۔میں سلیکشن کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ رہا ہوں۔ میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ میں ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا ہوں جو میرے قابو سے باہر ہیں۔ میری توجہ آئی پی ایل پر ہے، اور میں اچھا کرنا چاہتا ہوں۔"
نبی نے مزید کہا، "یقینا، ہندوستان کے لیے کھیلنا اور ملک کے لیے میچ جیتنا میرا حتمی مقصد ہے۔ اگر میں ہندوستان کے لیے کھیلتا ہوں تو میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میری توجہ اس پر ہے۔ لیکن فی الحال، میں آئی پی ایل پر توجہ مرکوز کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔"