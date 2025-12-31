افغانستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان کیا، ان دو کھلاڑیوں کی ہوئی واپسی
افغانستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔
حیدر آباد: افغانستان نے اگلے سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ راشد خان ٹیم کی قیادت کریں گے جب کہ ابراہیم زدران کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ تجربہ کار آل راؤنڈر گلبدین نائب اور دائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر نوین الحق کی 15 رکنی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
فضل حق فاروقی حال ہی میں بنگلہ دیش سیریز سے باہر ہو گئے تھے اور زمبابوے کے خلاف صرف آخری مقابلہ میں کھیلے تھے۔ ان کو بھی ویسٹ انڈیز سیریز اور ورلڈ کپ دونوں کے لیے 15 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
مجیب الرحمان کی ٹیم میں شمولیت کے باعث اللہ غضنفر کو ریزرو میں رکھا گیا ہے۔ ان کے ساتھ مڈل آرڈر بلے باز اعجاز احمد زئی اور ابھرتے ہوئے فاسٹ بولر ضیاء الرحمان شریفی بھی شامل ہیں۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز
7 فروری سے 8 مارچ تک جاری رہنے والے ٹی 20 ورلڈ کپ سے قبل، افغانستان 19 سے 22 جنوری تک یو اے ای میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلے گا، جس کے لیے اسکواڈ کا انتخاب کیا گیا ہے۔
ورلڈ کپ کی تیاریاں
افغان کرکٹ بورڈ کے سی ای او نسیم خان نے کہا کہ 'افغان کھلاڑیوں نے گزشتہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہمارے پاس گزشتہ ٹورنامنٹ کی دلکش یادیں ہیں اور اس سال اس سے بھی بہتر نتائج کی توقع ہے جو کہ ایشیائی کنڈیشنز میں کھیلا جائے گا۔'
ورلڈ کپ سے قبل ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 'یہ سیریز ہمیں اپنی ٹیم کو بہتر کرنے اور ورلڈ کپ کے لیے اچھی تیاری کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گی۔'
بورڈ کے چیف سلیکٹر کا کہنا تھا کہ "گلبدین نائب ایک بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں، اور ان کی واپسی سے ہماری ٹیم مضبوط ہوگی، ہم نوین الحق کی واپسی سے بھی خوش ہیں، جس سے ہماری فاسٹ بولنگ کا معیار بڑھے گا، تاہم اللہ غضنفر کو اہم ٹیم سے باہر کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ مجیب نے ان کی جگہ لے لی ہے۔"
2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں افغانستان
افغانستان کو 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ ورلڈ کپ کے لیے پول ڈی میں نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ افغانستان ٹورنامنٹ کا اپنا پہلا میچ 8 فروری کو چنئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔
2024 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کی کارکردگی
افغانستان کی ٹیم نے پچھلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنا پہلا سیمی فائنل میچ کھیلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن جنوبی افریقہ سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔
2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے افغانستان کا سکواڈ:
راشد خان (کپتان)، ابراہیم زدران (نائب کپتان)، رحمان اللہ گرباز (وکٹ کیپر)، محمد اسحاق (وکٹ کیپر)، صدیق اللہ اتل، درویش رسولی، شاہد اللہ کمال، عظمت اللہ عمرزئی، گلبدین نائب، محمد نبی، نور احمد، مجیب الرحمان، نوین الحق، فضل حق فاروقی، اور عبداللہ احمد زئی۔