تین افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈ نے اٹھایا بڑا قدم

پاکستانی فضائی حملے میں تین افغان کرکٹرز سمیت آٹھ افراد مارے گئے۔

afghanistan cricket board withdraws from tri series after 3 cricketers killed in paktika in pakistan air strike
افغانستان کرکٹ ٹیم (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 18, 2025 at 10:47 AM IST

کابل، اسلام آباد: پاکستان نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں 17 اکتوبر کی آدھی رات کو ایک مہلک فضائی حملہ کیا۔ تین افغان ڈومیسٹک کرکٹرز سمیت آٹھ بے گناہ افراد ہلاک اور سات دیگر شدید زخمی ہوئے۔

اس حملے کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈ (ACB) نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان میں آئندہ سہ رخی T20 سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اس سیریز کی تیسری ٹیم سری لنکا ہے جس کا مقابلہ 5 سے 29 نومبر تک لاہور اور راولپنڈی میں ہونا تھا۔

افغانستان کرکٹ بورڈ نے کیا کہا؟

سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں، اے سی بی نے حملے کی شدید مذمت کی اور اسے پاکستانی حکومت کی جانب سے بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ ایکس پر ایک تعزیتی پیغام میں، انہوں نے لکھا، "افغانستان کرکٹ بورڈ صوبہ پکتیکا کے ضلع ارگون سے تعلق رکھنے والے بہادر کرکٹرز کی المناک شہادت پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے، جنہیں پاکستانی حکومت کے بزدلانہ حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔"

پاکستانی فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز سمیت 8 افراد مارے گئے (AP PHOTO)

تین افغان کھلاڑی کبیر، صبغت اللہ اور ہارون ہلاک

ان کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعے میں ضلع اُرگن کے تین کھلاڑی (کبیر، صبغت اللہ اور ہارون) اور پانچ دیگر ہم وطن شہید اور سات زخمی ہوئے، یہ کھلاڑی اس سے قبل ایک دوستانہ کرکٹ میچ میں شرکت کے لیے صوبہ پکتیکا کے صدر مقام شرانہ گئے تھے، ارگون واپس آنے کے بعد انہیں ایک اجتماع کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ ACB شہداء کے سوگوار خاندانوں اور صوبہ پکتیکا کے لوگوں کے ساتھ اپنی گہری تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔

پاکستانی فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز سمیت 8 افراد ہلاک (AFP PHOTO)

المناک واقعے کے بعد متاثرین کا احترام

"اس المناک واقعے کے بعد اور متاثرین کے لیے احترام کے پیش نظر، افغانستان کرکٹ بورڈ نے نومبر کے آخر میں شیڈول پاکستان کے ساتھ آئندہ سہ رخی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے اہل خانہ کو صبر، نجات اور طاقت عطا فرمائے۔

راشد خان نے بورڈ کے فیصلے کی حمایت کی

افغانستان کے لیجنڈ اسپنر راشد خان نے بھی اپنے بورڈ کے فیصلے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا، "افغانستان پر حالیہ پاکستانی فضائی حملوں میں شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر مجھے گہرا دکھ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس نے خواتین، بچوں اور ان نوجوان کرکٹرز کی جانیں لیں جنہوں نے عالمی سطح پر اپنے ملک کی نمائندگی کا خواب دیکھا تھا۔"

غیر قانونی کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی

انہوں نے مزید لکھا کہ "شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا مکمل طور پر غیر اخلاقی اور وحشیانہ ہے۔ یہ غیر منصفانہ اور غیر قانونی کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔" قیمتی معصوم جانوں کے ضیاع کے بعد، میں پاکستان کے خلاف آئندہ میچوں سے دستبرداری کے ACB کے فیصلے کا خیرمقدم کرتا ہوں۔ میں اس مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمارے قومی وقار کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔

افغانستان کرکٹ ٹیم (IANS PHOTO)

افغانستان اور پاکستان کے درمیان جھڑپیں کب شروع ہوئیں؟

واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی 11 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان نے کابل میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد افغان فورسز نے مبینہ طور پر کئی پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا، جس سے سرحد پر شدید جھڑپیں شروع ہوئیں۔ لڑائی میں دونوں طرف کے درجنوں افراد مارے گئے، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹے کی جنگ بندی ہوئی، جسے بعد میں افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں پاکستان کے فضائی حملوں نے توڑ دیا۔

جھڑپیں فضائی حملوں میں کیوں تبدیل ہوئیں؟

دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ کر شہباز شریف کی حکومت قائم کی گئی۔ اس حکومت نے افغانوں کو ملک سے نکالنے کے احکامات جاری کیے اور طالبان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے بجائے ان پر اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا الزام لگانا شروع کیا۔ یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارت کا دورہ کیا، یہ اقدام پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، جسے اس وقت مکمل امریکی حمایت حاصل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ افغانستان پر اس حملے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ طالبان نے حال ہی میں اپنا بگرام ایئربیس امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

