افغانستان نے ایشین گیمز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، اس کھلاڑی کو مقرر کیا گیا کپتان
افغانستان کرکٹ بورڈ نے درویش رسولی کو 2026 ایشین گیمز کے لیے مردوں کی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 4:21 PM IST
کابل، افغانستان: افغانستان کرکٹ بورڈ (اے سی بی) نے جاپان میں ہونے والے ایشین گیمز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں تجربہ کار بین الاقوامی کھلاڑی اور نیا ٹیلنٹ شامل ہے۔ بورڈ نے مڈل آرڈر بلے باز درویش رسولی کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے۔
ٹیم میں تجربہ کار نجیب اللہ زدران اور آل راؤنڈر کریم جنت کے ساتھ ساتھ ہونہار نوجوان کھلاڑی حسن عیسیٰ خیل (تجربہ کار آف اسپن باؤلنگ آل راؤنڈر محمد نبی کے بیٹے) فیصل خان شنوزادہ اور ننگیال خروٹی شامل ہیں۔
🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 17, 2026
Here’s our AfghanAbdalyan squad for the Asian Games 2026, set to take place in Aichi-Nagoya, Japan, from September 24 to October 3. 👏
🔗: https://t.co/vEdXSjK3I9#AfghanAbdalyan | #AsianGames2026 pic.twitter.com/qVtYnzfPgU
بھارت، کرکٹ مقابلوں میں دفاعی چیمپئن
افغانستان نے 2010، 2014 اور 2022 کے ایشیائی کھیلوں کے مردوں کے کرکٹ ایونٹ میں سلور میڈل (نقری تمغہ) جیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایشیائی کھیلوں کا اگلا ایڈیشن اس براعظمی ایونٹ میں کرکٹ کی چوتھی شمولیت ہوگی، جس میں دس ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت مردوں اور خواتین دونوں کے کرکٹ ایونٹ میں دفاعی چیمپئن ہے۔
ایشیئن گیمز کے لیے افغانستان کا اسکواڈ
درویش رسولی (کپتان)، محمد اسحاق (وکٹ کیپر)، محمد اکرم، حسن عیسیٰ خیل، خالد تانی وال، عمران میر، فیصل خان شنو زادہ، نجیب اللہ زدران، فرمان اللہ صفی، عصمت عالم، کریم جنت، نانگیال خروٹی، عرب گل مومند، فریدون داؤد زئی اور عبداللہ احمد زئی۔
جاپان میں شروع ہو رہے ہیں ایشیئن گیمز
بتادیں کہ ایشیئن گیمز اگلے مہینے 19 ستمبر سے جاپان میں شروع ہو رہے ہیں اور 4 اکتوبر کو ختم ہوں گے۔ اس کھیلوں کے ایونٹ میں کرکٹ کا مقابلہ 17 ستمبر سے 3 اکتوبر تک چلے گا۔ پہلے خواتین کا مقابلہ ہوگا، اس کے بعد مردوں کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ ناگویا کے پالوما میزوہو اسٹیڈیم میں ٹی ٹوئنٹی (T20) فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے۔