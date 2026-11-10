زمبابوے نے ٹیسٹ کرکٹ میں بنا دیا ورلڈ ریکارڈ، دونوں اننگز میں پانچ سو پلس رنز بنا کر رقم کر دی تاریخ
شارجہ میں افغانستان اور زمبابوے نے پہلے ٹیسٹ میچ میں مجموعی طور پر 1541 رنز بنائے۔
Published : November 10, 2026 at 5:16 PM IST
شارجہ، یونائٹیڈ عرب امارات: شارجہ میں افغانستان اور زمبابوے کے درمیان دو میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا رہا۔ لیکن زمبابوے کی ٹیم نے اس میچ میں وہ کارنامہ انجام دے دکھایا ہے جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی بڑی ٹیمیں بھی نہیں کر سکیں۔ زمبابوے اس میچ کی دونوں اننگز میں 500 سے زائد رنز بنانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس میچ میں افغانستان نے اپنی پہلی اننگز میں 514 رنز بنائے تھے۔
دونوں ٹیموں نے مل کر 1541 رنز بنائے
اس ٹیسٹ میچ میں افغانستان اور زمبابوے نے مل کر مجموعی طور پر 1541 رنز بنائے۔ بلے باز پچ پر رنز بناتے رہے اور گیند باز وکٹوں کے لیے ترستے رہے۔ میچ میں کل 7 سنچریاں بنیں، جن میں ایک ڈبل سنچری بھی شامل ہے۔ زمبابوے نے اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر (ختم) نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پچ بالکل فلیٹ (سپاٹ) تھی اور گیند بازوں کے لیے کوئی مدد نہیں تھی، جس کے باعث یہ مقابلہ ڈرا پر ختم ہوا۔
The first Test in Sharjah ends in a draw, with Craig Ervine bringing up his maiden Test double-century and Wessly Madhevere registering his first Test hundred as the pair bat through the final day unbeaten. 🏏🇿🇼 Match Summary 👉 https://t.co/FkxGtToFdu #AFGvZIM https://t.co/Eavxw5gNgq— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 9, 2026
دونوں اننگز میں +500 رنز
اس میچ میں زمبابوے نے پہلی اننگز میں 504 رنز بنائے۔ جب کہ دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 523 رنز کھڑے کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی برتری حاصل ہونے کے باوجود زمبابوے نے اپنی اننگز ڈکلیئر نہیں کی، لیکن ایسا کر کے انہوں نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی ٹیم نے ایک ہی میچ کی دونوں اننگز میں 500 یا اس سے زائد رنز بنائے ہوں۔
𝗖𝗿𝗮𝗶𝗴 𝗘𝗿𝘃𝗶𝗻𝗲'𝘀 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗔𝗳𝗴𝗵𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻: 🔺 Ervine surpassed 2,000 Test runs during the match, becoming the seventh Zimbabwean batter to reach the milestone. 🔺 His 206* is the third-highest individual score by a Zimbabwean in Test cricket, behind Dave Houghton's 266 and Andy Flower's 232*. 𝗕𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿'𝘀 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲: 🔺 Taylor now has the second-most Test centuries for Zimbabwe (7), behind Andy Flower (12). 👏🇿🇼— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 10, 2026
میچ میں بنیں کل 7 سنچریاں
شارجہ میں کھیلے گئے اس تاریخی ٹیسٹ میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 504 رنز بنائے، جس میں برینڈن ٹیلر (131 رنز) اور کپتان برائن بینیٹ (128 رنز) کی شاندار سنچریاں شامل تھیں، جب کہ ویزلی مدھیویرے نے 54 رنز کی نصف سنچری کھیلی۔ جواب میں افغانستان نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پہلی اننگز میں 514 رنز بنا ڈالے۔ ان کی طرف سے صدیق اللہ اٹل (105 رنز)، رحمان اللہ زدران (113 رنز) اور کپتان رحمت شاہ (173 رنز) نے شاندار سنچریاں اسکور کیں۔ اس کے بعد زمبابوے نے اپنی دوسری اننگز میں رنز کا پہاڑ کھڑا کرتے ہوئے 523 رنز بنائے۔ اس اننگز میں کریگ ارون نے ناٹ آؤٹ 206 اور ویزلی مدھیویرے نے ناٹ آؤٹ 100 رنز بنائے۔
کریگ ارون نے حاصل کی بڑی کامیابی
میچ میں زمبابوے کے کریگ ارون نے 41 سال 82 دن کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ میں ڈبل سنچری بنائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ڈبل سنچری بنانے والے تیسرے سب سے معمر (زیادہ عمر والے) بلے باز بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں ارون سے آگے صرف دو کھلاڑی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ایرک روون نے 1951 میں ہیڈنگلے میں انگلینڈ کے خلاف 42 سال 6 دن کی عمر میں 236 رنز بنائے تھے۔ وہیں انگلینڈ کے جیک ہوبز نے 1924 میں لارڈز کے میدان پر جنوبی افریقہ کے خلاف 41 سال 195 دن کی عمر میں 211 رنز اسکور کیے تھے۔
TAKE A BOW, CRAIG ERVINE. 🙇 He smashed Unbeaten 206* runs from 279 balls including 23 fours and 2 sixes against Afghanistan in the first Test Match - What a Marathon Knock by Craig Ervine.👏 https://t.co/5XFH8rzltQ— Tanuj (@ImTanujSingh) November 9, 2026
اس کے علاوہ، ارون ٹیسٹ کرکٹ میں سنچری بنانے والے زمبابوے کے سب سے معمر کھلاڑی بھی بن گئے۔ انہوں نے برینڈن ٹیلر کا وہ ریکارڈ توڑ دیا جو انہوں نے اسی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 131 رنز بنا کر قائم کیا تھا۔ ارون نے افغانستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں اپنی پانچویں ٹیسٹ سنچری جڑی۔ اس صدی میں ٹیسٹ سنچری بنانے والے ارون دوسرے سب سے معمر بلے باز ہیں۔ ان سے پہلے پاکستان کے مصباح الحق کا نام آتا ہے، جنہوں نے 2016 میں لارڈز کے میدان پر انگلینڈ کے خلاف 114 رنز بنائے تھے، تب ان کی عمر 42 سال اور 47 دن تھی۔
ٹیسٹ میں ڈبل سنچری بنانے والے سب سے معمر بلے باز
ایرک روون (جنوبی افریقہ) – 42 سال اور 6 دن
جیک ہوبز (انگلینڈ) – 41 سال اور 195 دن
کریگ ارون (زمبابوے) – 41 سال اور 82 دن
پیٹسی ہینڈرین (انگلینڈ) – 40 سال اور 361 دن
گراہم گوچ (انگلینڈ) – 40 سال اور 314 دن
ڈڈلی نرس (جنوبی افریقہ) – 40 سال اور 207 دن