W,W,W,W,W: حسن محمود نے ہیٹرک لے کر رقم کی تاریخ، ایسا کرنے والے بنگلہ دیش کے پہلے تیز گیند باز بنے
بنگلہ دیش کے تیز گیند باز حسن محمود نے افغانستان کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں دو بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں۔
Published : October 12, 2026 at 11:34 AM IST
ابو ظہبی: بنگلہ دیش کے تیز گیند باز حسن محمود نے افغانستان کے خلاف تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹرک لینے والے بنگلہ دیش کے پہلے تیز گیند باز بن گئے ہیں۔ 26 سالہ حسن نے یہ کارنامہ ابو ظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان کھیلے جا رہے واحد ٹیسٹ میچ میں انجام دیا۔
حسن نے یہ کارنامہ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کی پہلی اننگز میں مڈل آرڈر بلے بازوں کو آؤٹ کر کے کیا۔ انہوں نے اننگز کے 83ویں اوور میں عصمت عالم کو 1 رن پر کلین بولڈ کیا۔ اس کے بعد اگلی ہی گیند پر قیس احمد کو وکٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ کرایا اور پھر ضیاء الرحمٰن کو ایل بی ڈبلیو (LBW) آؤٹ کر کے اپنی شاندار ہیٹرک مکمل کی۔
بنگلہ دیش کے تیسرے کرکٹر
اس کے ساتھ ہی حسن محمود ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹرک لینے والے بنگلہ دیش کے پہلے تیز گیند باز اور مجموعی طور پر اپنے ملک کے تیسرے گیند باز بن گئے ہیں۔ ان سے پہلے لیگ اسپن آل راؤنڈر الوک کپالی (2003 میں پاکستان کے خلاف) اور آف اسپنر سہاگ غازی (2013 میں نیوزی لینڈ کے خلاف) ٹیسٹ فارمیٹ میں ہیٹرک لے چکے ہیں۔
Hasan Mahmud becomes the third Bangladesh bowler to take a Test hat-trick ⚡ https://t.co/y65rR2LTyL— Test Addition (@testcricburger) October 11, 2026
تیز ترین 50 ٹیسٹ وکٹیں
حسن محمود نے اس پہلی اننگز میں مجموعی طور پر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ فارمیٹ میں اپنی 50 وکٹیں بھی مکمل کر لیں اور وہ ایسا کرنے والے بنگلہ دیش کے تیز ترین فاسٹ بولر بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ 17 میچوں میں انجام دیا، جب کہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ تسکین احمد کے نام تھا جنہوں نے 18 ٹیسٹ میچوں میں 50 وکٹیں لی تھیں۔ تسکین احمد، جنہیں اس سیریز کے لیے آرام دیا گیا تھا، نے بھی حسن محمود کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ تسکین نے اپنی فیس بک پوسٹ میں لکھا، "ہیٹرک! ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹرک لینے والے پہلے بنگلہ دیشی تیز گیند باز بننے پر حسن محمود کو بہت بہت مبارکباد۔"
میچ میں بنگلہ دیش کی پکڑ مضبوط
میچ کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 346 رنز بنائے تھے۔ جواب میں افغانستان کی پوری ٹیم 240 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جس کی بدولت بنگلہ دیش کو پہلی اننگز میں 106 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ خبر لکھے جانے تک بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 153 رنز بنا لیے ہیں اور اس طرح ان کی کل برتری 259 رنز تک پہنچ گئی ہے۔
رحمت شاہ نے سنچری بنا کر تاریخ رقم کر دی
دوسری طرف، افغانستان کے کپتان رحمت شاہ نے ایک شاندار سنچری اننگز کھیلی، جس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ٹیسٹ کپتانی کا شاندار آغاز کیا۔ رحمت شاہ نے افغان ٹیم کی طرف سے اکیلے جدوجہد کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 216 گیندوں پر 105 رنز بنائے، جس میں 10 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ اس سنچری کے ساتھ ہی وہ ٹیسٹ کپتانی کے اپنے پہلے ہی میچ میں سنچری بنانے والے پہلے افغان کھلاڑی بن گئے ہیں۔ رحمت شاہ نے اسی سال جولائی میں حشمت اللہ شاہدی کی جگہ ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کی کپتانی سنبھالی تھی۔