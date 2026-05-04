نو سال بعد پشاور زلمی کی فتح، بابر اعظم کی قیادت میں نئی تاریخ رقم، ہارڈی رہے فائنل کے اسٹار
ایرون ہارڈی نے گیند اور بلے سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشاور کو 2017 کے بعد پہلا پی ایس ایل کرکٹ ٹائٹل دلایا۔
Published : May 4, 2026 at 10:27 AM IST
قذافی اسٹیڈیم، لاہور: پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن میں پشاور زلمی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور اس کامیابی نے نہ صرف ٹیم کے مداحوں کو خوشی سے سرشار کیا بلکہ نو سال بعد ایک بار پھر زلمی کو چیمپئن بننے کا اعزاز بھی دلایا۔ اس فتح کی سب سے بڑی خاص بات یہ رہی کہ اسٹار بیٹر بابر اعظم نے بطور کپتان اپنی پہلی بڑی ٹرافی حاصل کی، جو ان کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔
فائنل میں زلمی نے 130 رنز کا ہدف انتہائی اعتماد کے ساتھ 15.3 اوورز میں حاصل کیا۔ اس کامیابی میں سب سے نمایاں کردار ہارڈی کی ناقابل شکست نصف سنچری نے ادا کیا، جبکہ عبدال صمد اور آرون ہارڈی کے درمیان 85 رنز کی فیصلہ کن شراکت نے میچ کا رخ یکسر بدل دیا۔ عبدال صمد نے 34 گیندوں پر 48 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جس میں چار چھکے شامل تھے، تاہم وہ 15ویں اوور میں آؤٹ ہو گئے۔
آل راؤنڈر افتخار احمد نے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اس کامیابی کو ٹیم مینجمنٹ کے بہترین فیصلوں کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے 2017 کی فتح کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی ٹیم مضبوط تھی، لیکن موجودہ اسکواڈ کی بیلنس اور کمبینیشن غیر معمولی ہے۔ ان کے مطابق ٹیم میں معیاری فاسٹ بولرز، مضبوط مڈل آرڈر، مستحکم ٹاپ آرڈر اور بہترین فنشرز موجود ہیں، جو کسی بھی چیمپئن ٹیم کی بنیادی ضرورت ہوتے ہیں۔
افتخار احمد نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ جب کسی ٹیم کے تمام شعبے متوازن ہوں تو اس کی کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زلمی نے اس سیزن میں نہ صرف فائنل تک رسائی حاصل کی بلکہ ٹائٹل بھی جیت لیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیم اونرز اور مینجمنٹ نے جس حکمت عملی کے تحت اسکواڈ تیار کیا، وہی اس کامیابی کی اصل بنیاد بنی۔
یہ فتح پشاور زلمی کے لیے صرف ایک ٹرافی نہیں بلکہ ایک مکمل ٹیم ورک، درست حکمت عملی اور مضبوط قیادت کی عکاسی ہے۔ بابراعظم کی کپتانی میں یہ کامیابی مستقبل کے لیے بھی ایک مثبت اشارہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان پر قیادت کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔