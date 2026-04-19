کرکٹ میچ کے دوران ٹریکٹر سے پچ پر ہل چلا دی؛ وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران، ویڈیو دیکھیں
جلگاؤں میں فائنل میچ کے دوران ایک نوجوان نے پچ پر ہل چلا دی، جس سے مجبوراً کھیل منسوخ کر دیا گیا۔
Published : April 19, 2026 at 2:54 PM IST
جلگاؤں: مہاراشٹر کے شہر جلگاؤن میں کرکٹ شائقین کو ناراض کرنے والا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ کرکٹ ہندوستان میں سب سے محبوب کھیل مانا جاتا ہے۔ لوگ اس کھیل کو بے پناہ جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں—ایک ایسا جذبہ جو اس بات تک پھیلا ہوا ہے کہ وہ اس کی پیروی کیسے کرتے ہیں— جس کی وجہ سے کبھی کبھی اسٹیڈیم میں شائقین کے لڑنے والے ویڈیوز بھی سامنے آتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات کھیل کے میدان سے ہی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ لوگ بالکل حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت مہاراشٹر کے جلگاؤں سے سرخیوں میں ہے، جہاں ایک شخص نے فائنل میچ کے عین وسط میں ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہوئے کرکٹ پچ پر ہل چلا دی۔ نتیجتاً میچ منسوخ کرنا پڑا۔
پچ پر چلا دی ہل
یہ واقعہ جلگاؤں ضلع کے دھرنگاؤں میں پیش آیا، جہاں 'ایم ایل اے کپ' ٹورنامنٹ کا فائنل میچ جاری تھا۔ اچانک ایک آدمی ہل سے لیس ٹریکٹر چلاتا ہوا میدان میں داخل ہوا۔ ابتدائی طور پر، سب نے فرض کیا کہ ٹریکٹر کسی معمول کی دیکھ بھال کے کام کے لیے میدان میں داخل ہوا ہے۔ تاہم، ڈرائیور اسے براہ راست پچ پر لے گیا اور چند ہی منٹوں میں، کرکٹ پچ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس سے منتظمین کے پاس میچ منسوخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔
Tractor Driver plows the cricket pitch mid-final in Jalgaon after the driver wasn’t invited to the tournament 😭 pic.twitter.com/LLS61mkRWJ— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026
ہل چلانے کی وجہ
بتایا جاتا ہے کہ ایک مقامی سیاسی عہدیدار کو ٹورنامنٹ میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اسے توہین سمجھتے ہوئے، عہدے دار کے ایک سخت حامی نے پچ پر ہل چلا کر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے کھلاڑیوں نے اس عمل پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ پچ — جو دن رات کی محنت سے تیار کی گئی تھی — ان کی آنکھوں کے سامنے ہی تباہ ہو گئی تھی۔
اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس پر صارفین کی جانب سے ردعمل سامنے آ رہا ہے جو یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ’یہ کرکٹ کی توہین ہے۔ اس تباہ کن حرکت کے بعد کھلاڑیوں اور ٹریکٹر لے کر میدان پہنچے گروپ کے درمیان جم کر ہاتھا پائی ہوئی۔
