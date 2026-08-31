آئرلینڈ میں ایک ٹیم ناقص پرنٹر کے باعث کرکٹ میچ ہار گئی، جانیے کیسے؟
کرکٹ کی دنیا میں یہ عجیب نتیجہ نارتھ ویسٹ کرکٹ یونین پریمیئر لیگ میں دیکھنے کو ملا۔
Published : August 31, 2026 at 8:06 PM IST
حیدرآباد: کرکٹ کی گورننگ باڈی آئی سی سی نے کرکٹ میچوں میں جیت اور ہار کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ٹیم ڈی ایل ایس اصول کی وجہ سے ہار جاتی ہے، اور کبھی کبھی میچ کا نتیجہ سپر اوور میں ہوتا ہے۔
ہر ٹیم کو اس اصول کی بنیاد پر شکست قبول کرنی ہوگی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ٹیم کو ناقص پرنٹر کی وجہ سے ہارتے ہوئے سنا ہے؟ ایسا ہوا ہے، اور شمالی آئرلینڈ میں ایک ٹیم ناقص پرنٹر کی وجہ سے ایک میچ ہار گئی۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
بالیسپالن نے شمالی آئرلینڈ میں نارتھ ویسٹ کرکٹ یونین پریمیئر لیگ میں ہفتہ کو ایگلنٹن کی میزبانی کی۔ ایگلنٹن 48.1 اوورز میں 159 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ 160 کے ہدف کے تعاقب میں بالی پالون کی اننگز بارش کی وجہ سے صرف دو اوورز کے بعد روک دیا گیا۔ اس وقت بالی اسپالن 19 رنز بنا چکی تھی۔ تاہم، جب بارش رک گئی، امپائر نے اعلان کیا کہ ڈک ورتھ لوئس اسٹرن (ڈی ایل ایس) طریقہ استعمال کرتے ہوئے میچ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔
مہمان ٹیم ناقص پرنٹر کی وجہ سے جیت گئی
خراب موسم کی وجہ سے میچ کم ہونے کی امید تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈی ایل ایس شیٹس تیار نہ ہوسکی کیونکہ بالی اسپلن کا پرنٹر کام نہیں کررہا تھا۔ شیٹس کے بغیر ڈی ایل ایس اصول لاگو نہیں کیا جا سکا، جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم، ایلنگٹن کو فاتح قرار دیا گیا۔ ڈی ایل ایس شیٹس کے بغیر بارش رکنے کے بعد ایک بھی گیند نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔
انوکھا اصول
یہ انوکھا فیصلہ نارتھ ویسٹ کرکٹ یونین کے قوانین کی وجہ سے ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ڈی ایل ایس کیلکولیشن شیٹس دونوں ٹیموں اور امپائرز کو فراہم نہیں کی جا سکتی ہیں، تو میزبان ٹیم کو فوری طور پر میچ چھوڑ دینا چاہیے۔اس کے نتیجے میں بالی پالین میچ ہار گیا، کیونکہ وہ میزبان تھے۔
قوانین میں یہ بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہوم ٹیم کے پاس ضروری سافٹ ویئر کے ساتھ کمپیوٹر، کافی کاغذ اور سیاہی والا ایک ورکنگ پرنٹر، اور ایک آپریٹر ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں ہوم ٹیم کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔