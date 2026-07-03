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غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ: سری لنکا کی ٹیم مقامی غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے ڈوڈا پہنچ گئی

سری لنکا کی ٹیم مقامی گفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے ڈوڈا پہنچی۔

a sri lankan team arrives in doda to play in a local gufran memorial cricket tournament Urdu News
سری لنکا کی ٹیم مقامی غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے ڈوڈا پہنچ گئی (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 3, 2026 at 9:29 AM IST

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جموں: سری لنکا کی کرکٹ ٹیم آل انڈیا 16ویں غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے جموں و کشمیر کے ایک پہاڑی ضلع ڈوڈا پہنچ گئی ہے۔ ایسے میں یہ علاقہ کئی اچھی وجوہات کی بنا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

یہ ٹیم بدھ کی شام کو دریائے چناب کے کنارے پہاڑی کی چوٹی پر آباد قصبہ ڈوڈا پہنچی۔ وہاں سے ٹیم ڈوڈا اسپورٹس اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہوئی، جہاں ہزاروں شائقین کرکٹ نے ان کا استقبال کیا۔

a sri lankan team arrives in doda to play in a local gufran memorial cricket tournament Urdu News
غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ (ETV Bharat)

درجنوں کرکٹ ٹیمیں پہلے ہی ڈوڈہ پہنچ چکیں

جمعرات کو ٹیم نے اپنا وارم اپ میچ کھیلا۔ اب، یہ اہم ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی۔ جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں سے درجنوں کرکٹ ٹیمیں پہلے ہی ڈوڈہ پہنچ چکی ہیں اور اپنے میچ کھیل چکی ہیں۔ کچھ ٹیمیں ہارنے کے بعد پیچھے ہٹ گئیں، جب کہ دیگر ڈوڈہ ضلع کی پہاڑیوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔

مرحوم بیٹے کی یاد میں شروع کیا تھا ٹورنامنٹ

کرکٹ ٹورنامنٹ آدھی رات تک جاری رہا، ٹورنامنٹ برقی روشنیوں میں کھیلا گیا۔ سماجی کارکن اور ینگ اسٹار کرکٹ کلب کے سرپرست منظور احمد بھٹ اس ٹورنامنٹ کے پیچھے متحرک ہیں، جو انہوں نے کئی سال قبل اپنے مرحوم بیٹے کی یاد میں شروع کیا تھا۔ اب، یہ ٹورنامنٹ وادی چناب بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

a sri lankan team arrives in doda to play in a local gufran memorial cricket tournament Urdu News
سری لنکا کی ٹیم مقامی غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے ڈوڈا پہنچی (ETV Bharat)

ٹورنامنٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر کرسٹوفر مپوفو

زمبابوے کے سابق بین الاقوامی کرسٹوفر مپوفو، جو ٹورنامنٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر تھے، نے ڈوڈا میں چند ہفتے گزارے اور ایک مقامی کرکٹ کلب کے لیے کھیلا۔ وہ علاقے کی دلکش یادوں اور ڈوڈہ کے لوگوں کی محبتوں کے ساتھ گھر واپس آئے۔

a sri lankan team arrives in doda to play in a local gufran memorial cricket tournament Urdu News
سری لنکا کی ٹیم مقامی غفران میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے ڈوڈا پہنچ گئی (ETV Bharat)

ڈوڈا نے جموں و کشمیر کے کرکٹ کا منظرنامہ بدل دیا

ایڈووکیٹ سید عاصم ہاشمی، ایک مقامی رہنما اور سابق ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل (DDC) نے ٹورنامنٹ کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "اس ٹورنامنٹ نے ڈوڈا کو بین الاقوامی کرکٹ کے نقشے پر لے آیا ہے۔ دیگر جگہوں اور وادی کشمیر سے ہمارے دوست، جو یہ بھی نہیں جانتے کہ ڈوڈا کہاں ہے، نے محسوس کیا ہے کہ ڈوڈا نے جموں و کشمیر کے کرکٹ کا منظرنامہ بدل دیا ہے۔"

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TAGGED:

SPORTS STADIUM DODA
SRI LANKA CRICKET TEAM IN DODA
SRI LANKAN TEAM ARRIVES IN DODA
A SRI LANKAN TEAM ARRIVES IN DODA
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