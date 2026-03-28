ہاکی کے جادوگر محمد شاہد کی یاد میں وارانسی میں بنایا جائے گا میوزیم، جانیے ان کی خصوصیات کے بارے میں
ہاکی کے جادوگر پدم شری محمد شاہد کی یادیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسپورٹس کمپلیکس، بڑا لال پور میں واقع میوزیم میں محفوظ رہیں گی۔
Published : March 28, 2026 at 9:13 PM IST
وارانسی: اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہاکی کے ماہر اور ڈرائبلنگ جادوگر پدم شری محمد شاہد کی یادیں زندہ رہیں اور وہ نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، وارانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، محکمہ کھیل کے تعاون سے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسپورٹس کمپلیکس، بڑا لال پور میں ایک میوزیم تعمیر کر رہی ہے۔ میوزیم میں پدم شری محمد شاہد کی یادوں کے ساتھ ساتھ ان کے تاریخی ریکارڈ کی معلومات بھی رکھی جائیں گی۔
وارانسی کی ریجنل اسپورٹس آفیسر ویملا سنگھ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں محمد شاہد کے اہل خانہ نے حال ہی میں لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور میوزیم کے خیال پر تبادلہ خیال کیا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ مقامی طور پر ایک میوزیم قائم کریں۔ تب سے وارانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں اسٹیڈیم کی تعمیر کی نگرانی کر رہی ہے۔ وہاں پہلے سے ہی ایک ملٹی پرپز ہال ہے، اور اس کے ایک حصے میں میوزیم بنایا جا رہا ہے۔
اس میوزیم میں محمد شاہد نے 1980 کے ماسکو اولمپکس میں ہاکی میں جیتا ہوا گولڈ میڈل بھی دکھایا جائے گا۔ ہندوستان نے 1980 کے بعد سے ہاکی میں کوئی گولڈ میڈل نہیں جیتا ہے۔ مزید برآں، محمد شاہد نے ہندوستان اور بیرون ملک ہاکی کے مختلف مقابلوں میں متعدد تمغے اور ٹرافیاں جیتی ہیں۔ یادگار تصاویر بھی ہوں گی اور ان کی نمائش کی جائے گی۔ اس کی پہنی ہوئی جرسی بھی مہمانوں کی گیلری میں نمائش کے لیے رکھی جائے گی۔ انہیں 1980 میں ارجن ایوارڈ اور 1986 میں پدم شری سے نوازا گیا۔
شاہد نے فرانس میں منعقدہ 1979 جونیئر ورلڈ کپ میں پہلی بار بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اسی سال انہوں نے ملائیشیا میں منعقدہ فور نیشنز ہاکی ٹورنامنٹ میں سینئر ہندوستانی ہاکی ٹیم کے رکن کے طور پر کھیلا۔ وہ ہندوستانی ٹیم کا رکن تھے جس نے 1982 کے ایشیائی کھیلوں میں چاندی کا تمغہ اور 1986 کے ایشیائی کھیلوں میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ انہوں نے 1980 ماسکو، 1984 لاس اینجلس اور 1988 کے سیول اولمپکس میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ 1979 سے 1989 تک انہوں نے 167 بین الاقوامی میچوں میں 66 گول کئے۔
انہیں 1986 میں لندن میں منعقدہ ورلڈ کپ ہاکی میں بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ وہ 1985 سے 1986 تک ہندوستانی ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہے۔محمد شاہد 14 اپریل 1960 کو وارانسی میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 20 جولائی 2016 کو میڈانتا، ہریانہ میں ہوا۔ ہاکی سے ریٹائر ہونے کے بعد، انہوں نے باریکا میں ایک سینئر سپورٹس آفیسر کے طور پر کام کیا۔ ان کی موت کے بعد سے، اتر پردیش کا اسپورٹس ڈائریکٹوریٹ ہر سال وارانسی میں آل انڈیا پدم شری محمد شاہد پرائز منی ہاکی مقابلہ منعقد کرتا ہے۔
ہاکی وارانسی کے صدر ڈاکٹر اے کے سنگھ اور سکریٹری کے بی راوت نے کہا کہ محمد شاہد میوزیم کی تعمیر سے نوجوان کھلاڑیوں کو حوصلہ ملے گا۔ محمد شاہد کو ڈرائبلنگ کے ماسٹر کے طور پر جانا جاتا تھا اور وہ اپنی جسمانی حرکتوں (جسمانی حرکات سے مخالف کھلاڑیوں کو دھوکہ دینے) کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ وارانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایڈیشنل سکریٹری گنکیش شرما نے بتایا کہ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ₹5 کروڑ (₹50 ملین) کی لاگت سے خصوصی آسٹروٹرف نصب کیا گیا ہے، جس میں ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ کو بیک وقت کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک ملٹی پرپز ہال بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، اور ایک حصے میں میوزیم بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔