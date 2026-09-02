لیونل میسی: ریکارڈز، کامیابیاں اور ایوارڈز ایک نظر میں
2005 سے 2026 تک لیونل میسی نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں کئی ریکارڈ بنائے، جس کی وجہ سے انہیں کئی ایوارڈز ملے۔
Published : September 2, 2026 at 7:38 AM IST
حیدرآباد: 1987 میں ارجنٹائن کے روساریو میں پیدا ہونے والے لیونل میسی نے 17 سال کی عمر میں انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ اس کے بعد سے اس کھلاڑی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 2026 تک اپنی نیشنل ٹیم کو سب کچھ دے دیا۔ جب اس عظیم کھلاڑی نے 31 اگست کو 39 سال کی عمر میں انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، تو انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ لیٹر میں یہ صاف صاف لکھا کہ "میں نے اپنی ٹیم کو سب کچھ دے دیا، اب میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں بچا ہے۔"
یہ سچ بھی ہے کہ میسی نے اپنے 21 سال کے کیریئر میں اپنی ٹیم ارجنٹائن کو سب کچھ دے دیا۔ اس کی گواہی ان کا شاندار کیریئر دے رہا ہے۔ میسی نے آٹھ بیلن ڈی اُور (Ballon d'Or) ایوارڈز جیتے ہیں۔ میسی نے 17 اگست 2005 کو ہنگری کے خلاف فرینڈلی میچ میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اور 19 جولائی 2026 کو فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ ان کا آخری میچ رہا، جس میں ان کی ٹیم اسپین سے 1-0 سے ہار گئی۔
20 years of Messi magic. 🥹— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 31, 2026
16 June 2006. The day Lionel Messi made his #FIFAWorldCup debut. 🏆 pic.twitter.com/bGlqKT2WiB
میسی نے کم عمری میں ہی اپنا ہنر دکھایا
جب میسی 13 سال کے تھے، تب وہ اور ان کا خاندان بارسلونا چلے گئے، جہاں کلب نے ان کی گروتھ ہارمون کی کمی کے علاج میں مدد کی۔ انہوں نے FC بارسلونا کی انڈر-14 ٹیم کے لیے کھیلنا شروع کیا۔ ارجنٹائن کے اس کھلاڑی نے اپنی بہترین مہارتوں (اسکلز) اور ٹیلنٹ سے سب کو متاثر کرتے ہوئے تیزی سے ترقی کی۔ 17 سال کی عمر میں، انہوں نے کلب کے لیے اپنا پہلا سینئر میچ کھیلا اور 'بلوگرانا' (بارسلونا ٹیم) کے لیے ایک اہم کھلاڑی بن گئے۔ میسی کا بارسلونا کے ساتھ رشتہ بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے اپنے 17 سال کے کیریئر کے دوران کئی ٹائٹل جیتنے میں مدد کی، جن میں 10 لا لیگا ٹائٹل، چار چیمپئنز لیگ ٹائٹل اور سات کوپا ڈیل رے ٹرافیاں شامل ہیں۔
The end of an era. 🐐🇦🇷— Star Sports (@StarSportsIndia) August 31, 2026
Lionel Messi announces his retirement from international football, bringing an unforgettable chapter to an end.
World Champion. Copa América winner. Argentina legend. 🏆#Messi #Argentina #Legend #GOAT pic.twitter.com/gLFBxjo8lf
میسی لا لیگا میں اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بھی ہیں، جن کے نام 474 گول درج ہیں۔ انہوں نے 2021 میں ہسپانوی کلب چھوڑ کر فرانس کی بڑی ٹیم پیرس سینٹ جرمین (PSG) کا دامن تھاما، جہاں انہوں نے دو سال تک کھیلا اور اس کے بعد MLS میں انٹر میامی سے جڑ گئے۔
All 21 goals Lionel Messi scored at the #FIFAWorldCup🌟🇦🇷 pic.twitter.com/tj1cDw3b9U— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 31, 2026
میسی کی کامیابیاں اور ایوارڈز
- میسی نے آٹھ بیلن ڈی اور (Ballon d'Or) ایوارڈز جیتے ہیں، جو تاریخ میں کسی بھی فٹبال کھلاڑی کی طرف سے جیتے گئے سب سے زیادہ ایوارڈز ہیں۔ یہ تعداد کرسٹیانو رونالڈو سے تین زیادہ ہے۔
- میسی واحد ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے دو بار ورلڈ کپ گولڈن بال (ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ) جیتی ہے۔ انہوں نے یہ اعزاز 2014 اور 2022 میں جیتا تھا۔
- میسی نے 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں ارجنٹائن کے ساتھ اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا۔
- فٹبال کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسسٹ (Goal Assists) کا ریکارڈ میسی کے نام ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کلب اور ملک کے لیے 400 سے زیادہ اسسٹ کیے ہیں۔
- میسی نے اپنے کیریئر میں 46 ٹیم ٹرافیاں جیتی ہیں، جن میں 10 لا لیگا ٹائٹل، چار چیمپئنز لیگ، دو کوپا امریکہ اور سب سے خاص، ایک ورلڈ کپ شامل ہے۔
میسی کے ریکارڈز
- کسی ایک کلب کے لیے اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
- ایف سی بارسلونا (FC Barcelona) کے لیے اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
- لا لیگا (LaLiga) میں اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
- 21 ویں صدی میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
- ایل کلاسیکو (El Clásico) میں سب سے زیادہ گول کرنے वाले کھلاڑی
- ایک کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ گول کرنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ (91 گول)
- جنوبی امریکہ میں قومی ٹیموں کے لیے اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
- بارسلونا کے کھلاڑی کے طور پر تاریخ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے کھلاڑی
- بارسلونا کے کھلاڑی کے طور پر سب سے زیادہ ٹرافیاں جیتنے والے کھلاڑی
- لا لیگا کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ گول (50 گول)
- ایک ہی ٹیم کے ساتھ چیمپئنز لیگ میں اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
- ارجنٹائن کے لیے تاریخ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے کھلاڑی
- سب سے زیادہ اعزازات پانے والے ارجنٹائن کے کھلاڑی
- ارجنٹائن کے اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی
میسی کے کیریئر سے جڑی خاص باتیں
- میسی نے ایف سی بارسلونا (FC Barcelona) کے لیے 778 میچوں میں 672 گول کیے، جس سے وہ کلب کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔
- 2012 میں، میسی نے ایک کیلنڈر ایئر میں 91 گول کر کے کمال کر دیا اور بائرن میونخ کے لیجنڈ کھلاڑی گارڈ مولر کا 1972 کا ریکارڈ توڑ دیا۔
- ایف سی بارسلونا میں اپنے کیریئر کے دوران، میسی نے اپنے حریف ریال میڈرڈ کے خلاف 26 گول کیے—جو 'ایل کلاسیکو' (El Clásico) میچوں کا ایک ریکارڈ ہے۔
- کلب کی شدید معاشی مشکلات کے باعث میسی 2021 میں ایف سی بارسلونا چھوڑ کر پیرس سینٹ جرمین (PSG) چلے گئے۔ اپنی آخری پریس کانفرنس کے دوران وہ انتہائی جذباتی ہو کر رو پڑے۔
- میسی کے ساتھ سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے ساتھی کھلاڑی سرجیو بسکیٹس (Sergio Busquets) ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے ایف سی بارسلونا اور انٹر میامی کے لیے 600 سے زیادہ مرتبہ میدان شیئر کیا ہے۔
لیونل میسی کی زندگی سے جڑی کچھ باتیں
میسی 24 جون 1987 کو ارجنٹائن کے شہر روساریو، سانتا فے میں پیدا ہوئے۔ وہ محض چار سال کی عمر میں اپنے پہلے کلب 'گرینڈولی' سے جڑے، جہاں ان کے والد جارج میسی نے انہیں کوچنگ دی۔ اس کے بعد میسی سات سال کی عمر میں اپنے بچپن کے کلب 'نیولز اولڈ بوائز' میں شامل ہو گئے، جہاں 2000 میں ایف سی بارسلونا جانے سے پہلے انہوں نے تقریباً 500 گول کیے۔ اس کے بعد، میسی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا جب، 10 سال کی عمر میں، ان میں گروتھ ہارمون کی کمی کی تشخیص ہوئی، اور اس حالت کے علاج کے لیے انھوں نے برسوں تک طبی علاج کروایا۔
میسی نے اپنی بچپن کی دوست انتونیلا روکوزو سے شادی کی۔ ان کے تین بچے ہیں: تھیاگو، میٹیو اور سیرو۔ میسی کا شمار دنیا کے امیر ترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے کیریئر میں 1.15 بلین ڈالر سے زیادہ کی کمائی کی ہے۔