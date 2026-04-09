'ویراٹ کوہلی' سے موازنہ کرنے پر بابر اعظم برہم ہوگئے، جانیں کیا کہا
بابر اعظم بمقابلہ ویراٹ کوہلی: ایک صحافی نے بابر اعظم سے ویراٹ کوہلی کی طرح میچ ختم نہیں کرنے پر سوال کیا۔
Published : April 9, 2026 at 2:04 PM IST
پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے۔ کلپ میں، وہ ویراٹ کوہلی کے ساتھ موازنہ کرنے پر ایک صحافی کو روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ، انھوں نے بھی بہت سے میچز کامیابی سے ختم کیے ہیں۔
بابر اعظم کی یہ ویڈیو دراصل پی ایس ایل 2026 کے میچ (حیدرآباد کنگز مین بمقابلہ پشاور زلمی) کے بعد میچ کے بعد کی پریس کانفرنس سے سامنے آئی ہے۔ اس میچ میں زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیدرآباد کنگز مین کو 145 رنز کے معمولی سکور تک محدود کردیا۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بابر نے 37 گیندوں پر 43 رنز بنا کر اننگز کا آغاز کیا۔ تاہم، وہ میچ کو ختم کرنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بابر کی ٹیم نے میچ کی آخری گیند پر جیت حاصل کی۔
Journalist: You play similar shots to Virat Kohli, but he finishes games, something you’re said to lack. Thoughts on the comparison?— Cricketopia (@CricketopiaCom) April 9, 2026
Babar Azam: Keep such comparisons to yourself. It’s a misconception that I don’t finish matches. pic.twitter.com/Uu53nFgkl7
ویراٹ سے موازنہ پر بابر برہم
میچ کے بعد کی پریس کانفرنس کے دوران، ایک صحافی نے بابر سے ان کی فنشنگ صلاحیتوں کے حوالے سے جاری گفتگو کے بارے میں پوچھا اور ان کے اور ہندوستان کے اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی کے درمیان موازنہ کیا۔
صحافی نے پوچھا، "آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں، آپ اننگز کو آگے تو بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کھیل ختم (فنش) نہیں کرتے۔ آپ کا اکثر ویراٹ کوہلی سے موازنہ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ موازنہ جائز ہے؟" حالانکہ، بابر نے سوال کو بیچ میں ہی کاٹ کر فوری طور پر موازنہ کو ختم کر دیا۔ بابر نے کہا، "ختم کر دیں۔ آپ جس وجہ سے سوال کررہے ہیں، چھوڑ دیں، میں نے بھی کافی میچز فنش کیے ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے، پر کیے ہیں۔"
پی ایس ایل 2026: پشاور زلمی کی کارکردگی
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں سیزن میں بابر اعظم کی ٹیم پشاور زلمی نے اب تک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تین فکسچر میں سے دو جیت اور ایک میچ رد ہونے سے وہ فی الحال پانچ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر ہے۔ ملتان سلطانز پانچ میچوں کے بعد آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: