پاکستانی کرکٹ کے مستقبل سمیر منہاس، باپ اور بیٹے کی دل کو چھونے والی کہانی، پی ایس ایل میں فوٹوگرافر اپنے بیٹوں کی ویڈیو کیمرے کرتے ہیں قید

ETV Bharat / sports

پاکستانی کرکٹ کے مستقبل سمیر منہاس، باپ اور بیٹے کی دل کو چھونے والی کہانی

پی ایس ایل کھیل رہے دو سگے بھائیوں اور ان کے والد کی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 10:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ہندوستان اور پاکستان میں کرکٹ کے شائقین اس وقت اپنے اپنے ممالک میں ہونے والی کرکٹ لیگز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آئی پی ایل کا 19واں سیزن بھارت میں کھیلا جا رہا ہے جب کہ پی ایس ایل کا 11واں سیزن پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کی یہ لیگیں کہانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن کچھ کہانیاں واقعی دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں۔

ہم آپ کو آئی پی ایل اور پی ایس ایل سے جڑی دو باپ بیٹے کی کہانیوں کے بارے میں بتانے جارہے ہیں۔ یہ ہر باپ کا خواب ہوتا ہے لیکن جب بیٹے ان خوابوں کو پورا کرتے ہیں تو باپ کی خوشی بیان سے باہر ہے۔

اگرچہ لیگ میں کھیلنے کے لیے ہر کھلاڑی کی اپنی کہانی ہے، لیکن یہ دونوں کہانیاں الگ ہیں۔ اس لیے ان کہانیوں کو سنانا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔

پی ایس ایل میں والد ہیں کیمرہ مین

سائیڈ لائنز پر ایک کیمرہ مین حسب معمول اپنا کام کر رہا ہے، اس بار وہ جن کھلاڑیوں کی تصویریں کھینچ رہا ہے وہ اس کے اپنے بیٹے ہیں۔ کیا یہ ایک حیرت انگیز کہانی نہیں ہے؟ پاکستان کے کاشف منہاس برسوں سے پی ایس ایل کی کوریج کا حصہ ہیں۔ ہاتھ میں کیمرہ، وہ گیم کے ہر لمحے کو قید کرتے ہیں لیکن 2026 میں ان کی توجہ کچھ مختلف ہے۔ ان کے دو بیٹے سمیر منہاس اور عرفات منہاس اس سال پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں۔

بیٹوں نے باپ کا خواب پورا کیا

سمیر اور عرفات کے والد کاشف نے بھی کبھی کرکٹر بننے کا خواب دیکھے تھے۔ انہوں نے انڈر 19 کی سطح پر پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی اور اپنے ملک کے لیے کرکٹ کھیلنے کا جنون تھا۔ لیکن بہت سے نوجوان کھلاڑیوں کی طرح، چیزیں ایسی نہیں ہوئیں جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا۔

وہ اپنے ملک کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکتے تھے، لیکن کرکٹ نے کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کھیل میں صرف ان کا کردار بدل گیا۔ اب وہ بیٹنگ یا باؤلنگ کے لیے باہر جانے کے بجائے باؤنڈری کے قریب کھڑے ہو کر کھیل کے ہر لمحے کو اپنے کیمرے کے لینز کے ذریعے قید کرتے ہیں۔ اب، ان کے سامنے ان کے اپنے بیٹے ہیں، وہ خواب جی رہے ہیں جس کا انہوں نے کبھی تعاقب کیا تھا۔

سمیر نے پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا

19 سالہ سمیر منہاس پی ایس ایل 2026 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے کھیل رہے ہیں۔ وہ پی ایس ایل کی تاریخ میں نصف سنچری بنانے والے کم عمر ترین کھلاڑیوں میں سے ایک بن گئے۔ اس دوران سمیر کو پہلا پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی بھی لمحے سے زیادہ یادگار بن گیا۔ جب وہ ایوارڈ وصول کر رہے تھے، ان کے والد ہاتھ میں کیمرہ لیے وہاں موجود تھے، جو یادگار لمحے کو قید کر رہے تھے۔ ان کے والد کی میدان میں تصویریں کھینچتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔

کاشف کے دوسرے بیٹے عرفات منہاس ملتان سلطانز کے لیے کھیلتے ہیں۔ 21 سالہ عرفات اپنی ٹیم کے لیے فنشر کے طور پر کھیلتے ہیں۔ انہوں نے اس سیزن میں 230 سے ​​زیادہ کے اسٹرائیک ریٹ سے رنز بنائے ہیں۔ ایک میچ کے دوران کاشف عرفات کی بولنگ کی تصویریں لیتے نظر آئے۔

آئی پی ایل میں سرفراز خان اور مشیر خان

ایسی ہی ایک کہانی بھارت کے نوشاد خان کی ہے۔ وہ کرکٹر بننے اور ملک کے لیے کھیلنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تاہم، جب ان کا خواب پورا نہ ہوا تو انہوں نے عزم کیا کہ ان کے بیٹے ان کے خوابوں کو پورا کریں، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا ہو۔ ان کا عزم تھا کہ ان کے بیٹے بھارت کے لیے کھیلیں گے۔

اپنے بیٹوں کو کرکٹر بنانے کے لیے شہر چھوڑ دیا

اس عزم کے بعد نوشاد خان نے سخت محنت شروع کی اور اپنے بچوں کے لیے اپنا آبائی شہر (اعظم گڑھ) چھوڑ کر ممبئی میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ کوچ بن گئے اور اپنے بچوں پر انتھک محنت کرتے رہے جس کے نتیجے میں ان کے دونوں بیٹے ممبئی کی رنجی ٹیم کا حصہ بنے۔ ان کے بڑے بیٹے سرفراز خان بھی بھارت کے لیے ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور اس سیزن میں آئی پی ایل میں سی ایس کے کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جب کہ ان کے چھوٹے بیٹے مشیر خان پنجاب کنگز کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ تاہم انہیں ابھی تک پلیئنگ ایلون میں موقع نہیں ملا ہے۔

دو ٹیموں کو سپورٹ کرنے سٹیڈیم پہنچے

اس سیزن میں، جب پنجاب اور سی ایس کے ایک میچ میں آمنے سامنے تھے، والد نوشاد خان اپنے دونوں بیٹوں کی حمایت کے لیے پنجاب کنگز کی ٹوپی اور چنئی ٹی شرٹ پہنے اسٹیڈیم پہنچے۔ ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔

TAGGED:

FATHER SON STORY IN PSL
SARFARAZ KHAN AND MUSHEER KHAN
SAMEER MINHAS AND ARAFAT MINHAS
IPL 2026
IPL AND PSL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.