فوٹوگرافروں کے لیے ایک لاکھ روپے جیتنے کا سنہری موقع، جانیں کیسے اور کب اپلائی کریں؟
وزڈن فوٹوگراف آف دی ایئر کے لیے تصاویر جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 جنوری 2026 ہے۔
Published : December 11, 2025 at 5:13 PM IST
حیدرآباد: وزڈن فوٹوگراف آف دی ایئر کو دنیا بھر میں شوقیہ اور پیشہ ور فوٹوگرافروں کے لیے ایک اہم انعام سمجھا جاتا ہے۔ اس مقابلے میں دنیا بھر کے فوٹوگرافرز 2025 میں کرکٹ کی روح، ڈرامے یا خوبصورتی کی تصویر کشی کرنے والی تصاویر جمع کراتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ وزڈن مقابلہ کب شروع ہوا اور اس میں حصہ لینے کا پورا عمل کیا ہے؟
وزڈن کیا ہے؟
برطانیہ (برطانیہ) میں، وزڈن بنیادی طور پر اپنی مشہور کرکٹ کتاب، وزڈن کرکٹرز المناک کے لیے جانا جاتا ہے، جسے بائبل آف کرکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1864 سے سالانہ شائع ہونے والی اس کتاب میں کرکٹ کے اعدادوشمار، میچ کی رپورٹس اور تنقیدی تجزیے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ کھلاڑیوں اور دیگر افراد کو سالانہ اعزازات جیسے وزڈن کرکٹر آف دی ایئر اور وزڈن ٹرافی سے نوازتا ہے۔
وزڈن فوٹوگراف آف دی ایئر
ایسا ہی ایک مقابلہ وزڈن فوٹوگراف آف دی ایئر ہے، جس کا آغاز 2010 میں ہوا۔ یہ مقابلہ دنیا بھر سے شوقیہ اور پیشہ ور فوٹوگرافروں کو ایک یا زیادہ تصاویر جمع کرانے کے لیے مدعو کرتا ہے۔
انعامی رقم
وزڈن فوٹوگراف آف دی ایئر ایوارڈ کے فاتح کو 1,000 پاؤنڈ ملے گا، جو 119,698 روپئے کے برابر ہے۔ دو رنر اپ ہر ایک کو 400 پاؤنڈ ملے گا، جو کہ 47,879 روپئے کے برابر ہے۔ مزید برآں، جیتنے والی تصویر وزڈن کرکٹرز المناک کے 2026 ایڈیشن میں شائع کی جائے گی۔
اپنی تصویر کیسے جمع کروائیں؟
وزڈن فوٹوگراف آف دی ایئر 2025 مقابلے کے لیے اندراجات 2025 کیلنڈر سال کے دوران لی گئی ڈیجیٹل تصاویر ہونی چاہئیں اور آن لائن فارم کے ذریعے جمع کرائی جائیں۔ ہر داخلہ لینے والا زیادہ سے زیادہ تین الگ الگ تصاویر جمع کرا سکتا ہے اور اس میں کیپشن کی تفصیلات (مقام، تاریخ) اور تکنیکی میٹا ڈیٹا شامل ہونا چاہیے۔ کوئی داخلہ فیس نہیں ہے۔ جمع کرانے کی آخری تاریخ اتوار، 4 جنوری 2026 ہے۔
آپ تین قسموں میں تصاویر جمع کر سکتے ہیں
آپ درج ذیل زمروں میں سے ہر ایک میں تین تصاویر تک جمع کر سکتے ہیں (کل 9 تصاویر):
1- مردوں کی پیشہ ورانہ کرکٹ
2- خواتین کی پیشہ ورانہ کرکٹ
3- تفریحی کرکٹ (مردوں، خواتین اور جونیئر) کے ساتھ ساتھ کرکٹ سے متعلق کوئی بھی دوسری تصاویر جو پہلے دو زمروں میں فٹ نہیں ہوتی ہیں۔
اپنے بہترین شاٹس کا انتخاب کریں، 2025 کے دوران لی گئی اصل تصاویر، کرکٹ کے کھیل کو اس کی تمام شکلوں میں، گاؤں کے میدانوں سے لے کر بین الاقوامی میدانوں تک۔
اندراج اور تصویر اپ لوڈ کرنے کے لنک نیچے دیئے گئے ہیں
https://wpoty.wisden.com/2025
https://wpoty.wisden.com/2025/upload-entry