آئی پی ایل کی تاریخ کا سب سے بڑا دن: 986 رنز، 59 چھکے، 96 چوکے، جب تماشائی بن گئے فیلڈر
آئی پی ایل 2026 میں ایک دن میں سب سے زیادہ رنز، چھکے اور چوکے لگانے کا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔
Published : April 27, 2026 at 1:04 PM IST
حیدرآباد: کرکٹ شائقین 25 اپریل 2026 کو کبھی نہیں بھولیں گے، جو آئی پی ایل کی تاریخ کا ایک دن بن گیا۔ یہ دن بالرز کے لیے سیاہ دن اور بلے بازوں کے لیے ایک تاریخی دن بن گیا۔ بلے بازوں نے 985 رنز، 59 چھکے اور 96 چوکے لگائے۔ مزید برآں، آٹھ کھلاڑیوں نے 50 سے زائد اسکور بھی بنائے۔
دو میچ، دو ریکارڈ چیز، مجموعی طور پر 986 رنز
درحقیقت، 25 اپریل 2026 کو آئی پی ایل کے ڈبل ہیڈر میں دو میچ کھیلے گئے تھے۔ پہلا میچ دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلس اور پنجاب کنگز کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ پنجاب نے 265 رنز کا بڑا ہدف 18.5 اوورز میں صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا، جو آئی پی ایل کی تاریخ کا سب سے کامیاب تعاقب بن گیا۔
دوسرا میچ راجستھان رائلز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس میچ میں حیدرآباد نے 229 رنز کا بڑا ہدف 18.3 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا، جس سے یہ آئی پی ایل کی تاریخ کا چوتھا سب سے کامیاب تعاقب ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں میچوں میں مجموعی طور پر 986 رنز بنائے گئے جو ایک ہی دن میں بنائے گئے سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ ہے۔
8 کھلاڑیوں نے 50 پلس اسکور بنائے
ان میچوں نے ریکارڈز کا سونامی لایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مجموعی طور پر 8 کھلاڑیوں نے دونوں میچوں میں 50 سے زیادہ اسکور بنائے جو کہ ایک دن میں سب سے زیادہ ہے۔ دہلی کی جانب سے کے ایل راہل نے 152 رنز بنائے، جب کہ جے پور کے لیے ویبھو سوریاونشی نے 103 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ اس کے علاوہ چھ بلے بازوں نے شاندار نصف سنچریاں اسکور کیں۔
59 چھکے اور 96 چوکے
دونوں میچوں میں مجموعی طور پر 59 چھکے اور 96 چوکے لگائے گئے، جس نے آئی پی ایل کی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ جے پور میچ میں 26 چھکے اور 47 چوکے لگے جب کہ دہلی کے میچ میں 33 چھکے اور 49 چوکے لگے۔
اننگز کے پہلے اوور میں چار چھکے لگانے کا ریکارڈ
ویبھو سوریاونشی نے ٹی 20 اننگز کے پہلے اوور میں لگاتار چار چھکے لگا کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے سن رائزرز حیدرآباد کے پرفل ہنگے کے ذریعے پھینکے گئے پہلے اوور کی آخری چار گیندوں پر چھکے لگائے۔
ہفتہ (25 اپریل 2026) بالرز کے لیے برا دن ثابت ہوا۔ جب بلے باز جشن منا رہے تھے، گیند باز صرف اپنی اگلی گیند کے باؤنڈری سے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے تماشائی فیلڈر بن گئے ہوں۔
25 اپریل 2026 کی جھلکیاں
- ایک دن میں سب سے زیادہ رنز: 986
- ایک دن میں سب سے زیادہ چھکے: 59
- ایک دن میں سب سے زیادہ چوکے: 96
- ویبھو کی 36 گیندوں میں سنچری: آئی پی ایل کی تیسری تیز ترین سنچری
- سب سے بڑا کامیاب تعاقب: 18.5 اوورز میں 265 رنز
- چوتھا سب سے بڑا کامیاب تعاقب: 18.3 اوورز میں 229 رنز
- کے ایل راہل - 152 رنز: آئی پی ایل میں 50+ رنز بنانے والے سب سے پہلا ہندوستانی کھلاڑی
- 8 کھلاڑیوں نے 50+ رنز بنائے