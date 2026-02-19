سوپر ایٹ میں پہنچنے کا فائدہ: پاکستان، بھارت اور زمبابوے سمیت آٹھ ٹیموں کو 2028 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹ کنفرم
T20 ورلڈ کپ 2028: آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ 2028 کے T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والے ممالک ہیں۔
Published : February 19, 2026 at 10:34 AM IST
حیدرآباد: 2026 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں جاری ہے لیکن آٹھ ٹیمیں پہلے ہی اگلے ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کر چکی ہیں۔ آئی سی سی کے قوانین کے مطابق جو ٹیمیں ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے سپر 8 میں پہنچیں گی وہ اگلے ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کر لیں گی۔
اس اصول کے مطابق، بھارت، پاکستان، زمبابوے، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کو پہلے ہی 2028 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے کنفرم ٹکٹ مل چکے ہیں، کیونکہ وہ 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پہنچ چکی ہیں۔
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅— ICC (@ICC) February 18, 2026
‘Created with Nano Banana on Google Gemini’ pic.twitter.com/RMKjzFBikP
اگلا T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوگا
مزید برآں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اگلے T20 ورلڈ کپ کے میزبان ہیں اور میزبان کے طور پر، انہوں نے براہ راست اہلیت حاصل کی ہے۔ چونکہ خود بخود کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کی تعداد 12 ہو جائے گی، اس لیے بقیہ تین مقامات ICC T20I ٹیم رینکنگ میں سب سے اونچے درجے کی ٹیموں کو دیے جائیں گے۔
کٹ آف تاریخ سے پہلے کوئی میچ باقی نہیں
اس کا فیصلہ T20 ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے اگلے دن 9 مارچ تک ہو جائے گا۔ ان ٹیموں میں بنگلہ دیش، افغانستان اور آئرلینڈ سرفہرست ہیں، کیونکہ کٹ آف تاریخ سے پہلے کوئی میچ باقی نہیں ہے جو ان کی رینکنگ کو متاثر کر سکتا ہے۔
...and then there were SUPER 8 😍🤳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Which four teams will make it to the semi-finals? 🤔
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 STAGE starts SAT, 21st FEB pic.twitter.com/CzT7Wbrqil
آخری آٹھ ٹیمیں کھیلیں گی کوالیفائر
مزید برآں، 20 ٹیموں کے اس ٹورنامنٹ میں آخری آٹھ ٹیمیں اگلے ورلڈ کپ میں اپنی جگہیں محفوظ کرنے کے لیے علاقائی کوالیفائر کھیلیں گی۔
ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے کے لیے مرحلہ طے ہو گیا ہے، جہاں آٹھ ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے اپنے اپنے گروپوں میں مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اگلا راؤنڈ 21 فروری سے شروع ہو کر یکم مارچ تک جاری رہے گا۔ بھارت کے گروپ کے میچز بھارت میں اور سری لنکا کے گروپ کے میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔
سپر 8s میں چار سیمی فائنلسٹ کا تعین کیا جائے گا، ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ جائیں گی۔ بھارت دفاعی چیمپئن کے طور پر سپر 8 میں داخل ہوا، جب کہ ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، پاکستان اور سری لنکا سبھی نے ٹائٹل جیتے ہیں۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ اب بھی اپنے پہلے ٹائٹل کی تلاش میں ہیں، جب کہ زمبابوے ٹورنامنٹ کے سرپرائز پیکجز میں سے ایک بن کر ابھرا ہے۔