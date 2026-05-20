آئی پی ایل سیزن میں 50 چھکے: ویبھو سوریاونشی نے گیل-رسل کا ریکارڈ توڑا، یہ بڑی کامیابی حاصل کی
ویبھو سوریاونشی کا ریکارڈ: ویبھو سوریاونشی آئی پی ایل سیزن میں 50 چھکے لگانے والے پہلے ہندوستانی بن گئے۔
Published : May 20, 2026 at 11:44 AM IST
آئی پی ایل 2026 میں ویبھو سوریا ونشی کے چھکے: ہندوستان کے نوجوان سنسنی ویبھو سوریاونشی نے آئی پی ایل 2026 میں ریکارڈز توڑنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے حال ہی میں ایک اور بڑا سنگ میل حاصل کیا، جو روہت شرما جیسے مضبوط بلے باز کو بھی حاصل کرنا باقی ہے۔ ویبھو آئی پی ایل کے ایک سیزن میں 50 چھکے لگانے والے پہلے ہندوستانی بن گئے ہیں۔
15 سالہ ویبھو نے یہ کارنامہ منگل 19 مئی کو جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران انجام دیا۔ سوریاونشی نے 38 گیندوں پر 93 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، طاقتور ہٹنگ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے سات چوکے اور 10 چھکے لگائے۔
اس کے ساتھ ہی آئی پی ایل 2026 میں ویبھو کے چھکوں کی کل تعداد 53 ہوگئی۔ اب وہ کرس گیل (2012، 2013) اور آندرے رسل (2019) کے بعد ایک ہی آئی پی ایل سیزن میں 50 یا اس سے زیادہ چھکے لگانے والے تیسرے بلے باز بن گئے ہیں۔
سوریاونشی نے گیل-رسل کا ریکارڈ توڑا۔
53 چھکوں کے ساتھ، ویبھو آئی پی ایل سیزن میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے 2019 میں آندرے رسل کے 52 چھکے اور 2013 میں کرس گیل کے 51 چھکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس فہرست میں کرس گیل بدستور سرفہرست ہیں جنہوں نے 2012 میں 59 چھکے لگائے تھے۔
آئی پی ایل کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکے
کرس گیل (2012) – 59 چھکے
ویبھو سوریاونشی (2026) – 53 چھکے
آندرے رسل (2019) – 52 چھکے
کرس گیل (2013) – 51 چھکے
جوس بٹلر (2022) – 45 چھکے
کرس گیل (2011) – 44 چھکے
گیل کا ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا۔
سوریاونشی کے پاس اس جاری ایڈیشن میں اب 13 میچوں میں 53 چھکے ہیں۔ راجستھان کے پاس ابھی ایک لیگ میچ باقی ہے اور اگر وہ پلے آف میں پہنچ جاتا ہے تو گیل کا ریکارڈ رک نہیں سکتا۔ وہ ویسٹ انڈیز کے عظیم کھلاڑی کے پچھلے ریکارڈ سے صرف چھ چھکے لگاتے ہیں۔
آئی پی ایل کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکے (بھارتی)
53 - ویبھو سوریاونشی (2026)
42 - ابھیشیک شرما (2024)
39 - شریاس آئیر (2025)
38 - ویرات کوہلی (2016)
آر آر نے ایل ایس جی کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔
میچ کے حوالے سے راجستھان رائلز نے 221 رنز کا ہدف 5 گیندوں باقی رہ کر ویبھو اور دھرو کی بدولت حاصل کر لیا۔ ویبھو نے 38 گیندوں پر 93 اور دھرو نے 38 گیندوں پر 53 رن بنائے۔ جیسوال نے بھی 23 گیندوں پر 43 رنز کی اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا۔ اس سے قبل لکھنؤ سپر جائنٹس نے مچل مارش کے 57 گیندوں پر 96 رنز اور جوش انگلیس کے 29 گیندوں پر 60 رنز کی بدولت 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے تھے۔
اس جیت کے ساتھ راجستھان پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا۔ ان کے 13 میچوں میں سات جیت کے ساتھ 14 پوائنٹس ہیں۔ اگر وہ ممبئی انڈینز کے خلاف اپنا آخری لیگ میچ جیت جاتے ہیں تو وہ براہ راست پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ ان کا آخری لیگ میچ 24 مئی کو کھیلا جائے گا۔ اس میچ کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ آئی پی ایل 2026 کے پلے آف میں پہنچنے والی چوتھی ٹیم کون ہوگی۔