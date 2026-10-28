بھارت نے نیوزی لینڈ پر دھماکے دار جیت درج کر کے بنائے پانچ ورلڈ ریکارڈز
بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی (T20I) میچ میں 199 رنز کے ہدف کو محض 13.2 اوورز میں ہی حاصل کر لیا۔
Published : October 28, 2026 at 9:54 AM IST
ویلنگٹن، نیوزی لینڈ: بھارتی کرکٹ ٹیم نے ویلنگٹن میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک سنسنی خیز اور تاریخی کامیابی حاصل کر کے پانچ میچوں کی سیریز میں 3-0 سے ناقابلِ شکست برتری قائم کر لی ہے۔ کیویز کی جانب سے دیے گئے 199 رنز کے بڑے اور مشکل ہدف کو بھارتی بلے بازوں نے انتہائی جارحانہ انداز اپناتے ہوئے محض 13.2 اوورز میں ہی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس دھماکے دار فتح کے ساتھ ہی مہمان ٹیم نے نہ صرف ہوم ٹیم کو بیک فٹ پر دھکیل دیا بلکہ سیریز بھی اپنے نام کر کے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اپنی بادشاہت کا لوہا منوا لیا ہے۔
اس شاندار رن چیز (Target Chase) کے دوران بھارتی ٹیم نے اپنی طوفانی بیٹنگ کی بدولت کرکٹ کی تاریخ کے کئی بڑے ورلڈ ریکارڈز بھی اپنے نام کر لیے ہیں۔ ان تاریخی ریکارڈز میں پاور پلے (ابتدائی 6 اوورز) میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا منفرد کارنامہ، تیز ترین ٹیم ففٹی، تیز ترین ٹیم سنچری، اور تیز ترین 150 رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ شامل ہے۔ اس کے علاوہ، بھارت نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی تاریخ میں 190 یا اس سے زیادہ رنز کے ہدف کا سب سے تیز ترین تعاقب کرنے کا بھی ایک نیا اور ناقابلِ یقین ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جس نے کرکٹ کے حلقوں میں دھوم مچا دی ہے۔
تیز ترین ہدف کا تعاقب کرنے کا ریکارڈ
اس میچ میں بھارت نے 199 رنز کے ہدف کو 40 گیندیں باقی رہتے ہوئے ہی حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کسی فل ممبر (Full Member) ٹیم کے خلاف 190 رنز یا اس سے زیادہ کا ہدف سب سے تیز چیز کرنے والی ٹیم بن گیا ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ خود بھارت ہی کے نام تھا، جب اس نے اسی سال کی شروعات میں رائے پور میں نیوزی لینڈ ہی کے خلاف 209 رنز کے ہدف کو 28 گیندیں باقی رہتے ہوئے حاصل کیا تھا۔
190 یا اس سے زیادہ رنز کے ہدف کو سب سے زیادہ گیندیں باقی رہتے حاصل کرنے والی ٹیمیں
42 گیندیں باقی - اسٹونیا بمقابلہ سائپرس، ایپیسکوپی، 2024 (ہدف: 192)
40 گیندیں باقی - بھارت بمقابلہ نیوزی لینڈ، ویلنگٹن، 2026 (ہدف: 199)
37 گیندیں باقی - نیدرلینڈز بمقابلہ آئرلینڈ، سلہٹ، 2014 (ہدف: 190)
35 گیندیں باقی - سربیا بمقابلہ سلووینیا، بیلگریڈ، 2025 (ہدف: 200)
34 گیندیں باقی - بلغاریہ بمقابلہ جبرالٹر، صوفیہ، 2025 (ہدف: 244)
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
پاور پلے میں سب سے زیادہ رنز
بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں شروعاتی 6 اوورز (پاور پلے) میں 118 رنز بنائے، جو کہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کے پاور پلے کا سب سے بڑا اسکور ہے۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (T20I) کے پاور پلے میں سب سے زیادہ رنز
118/0 - بھارت بمقابلہ نیوزی لینڈ، ویلنگٹن، 2026
116/0 - رومانیہ بمقابلہ سربیا، صوفیہ، 2021
113/1 - آسٹریلیا بمقابلہ اسکاٹ لینڈ، ایڈنبرا، 2024
103/1 - زمبابوے بمقابلہ گیمبیا، نیروبی، 2024
102/0 - جنوبی افریقہ بمقابلہ ویسٹ انڈیز، سنچورین، 2023
تیز ترین ٹیم ففٹی (50 رنز)
ابھیشیک شرما اور ویبھو سوریاونشی کی طوفانی بلے بازی کی بدولت بھارت نے محض 2.2 اوورز میں ہی 50 رنز بنا ڈالے۔ یہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی تاریخ میں مشترکہ طور پر (Joint) تیز ترین ٹیم ففٹی ہے۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین ٹیم کے 50 رنز
2.2 اوورز - پاپوا نیو گنی بمقابلہ وانواتو، پورٹ مورسبی، 2019
2.2 اوورز - رومانیہ بمقابلہ سربیا، صوفیہ، 2021
2.2 اوورز - بھارت بمقابلہ نیوزی لینڈ، ویلنگٹن، 2026
2.3 اوورز - فلپائن بمقابلہ انڈونیشیا، بالی، 2023
بھارت نے بنایا تیز ترین 100 رنز کا ریکارڈ
اس میچ میں بھارتی ٹیم نے صرف 5 اوورز میں اپنے 100 رنز مکمل کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت فل ممبر (Full Member) ممالک میں سب سے تیز 100 رنز بنانے والی ٹیم بن گیا ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ ابھیشیک شرما اور ویبھو سوریاونشی کی طوفانی بیٹنگ کو جاتا ہے۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین ٹیم سنچری (100 رنز)
5.0 اوورز - بھارت بمقابلہ نیوزی لینڈ، ویلنگٹن، 2026
5.2 اوورز - رومانیہ بمقابلہ سربیا، صوفیہ، 2021
5.3 اوورز - جنوبی افریقہ بمقابلہ ویسٹ انڈیز، سنچورین، 2023
5.3 اوورز - آسٹریلیا بمقابلہ اسکاٹ لینڈ، ایڈنبرا، 2024
5.5 اوورز - زمبابوے بمقابلہ گیمبیا، نیروبی، 2024
5.5 اوورز - انگلینڈ بمقابلہ جنوبی افریقہ، اولڈ ٹریفورڈ، 2025
اس کے علاوہ، بھارتی ٹیم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین 150 رنز بنانے والی ٹیم بھی بن گئی ہے۔ انہوں نے یہ تاریخی سنگِ میل محض 7.4 اوورز میں حاصل کیا۔
ابھیشیک نے وراٹ کوہلی کو چھوڑا پیچھے
میچ میں ابھیشیک شرما نے 113 رنز کی شاندار شتکیہ (سنچری) اننگز کھیلی۔ یہ ابھیشیک کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں چوتھی سنچری ہے، جبکہ مجموعی طور پر ٹی ٹوئنٹی (T20s) کرکٹ میں ان کی 11ویں سنچری ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ 10 سنچریاں بنانے کے وراٹ کوہلی کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب بھارت کے لیے سب سے زیادہ 11 ٹی ٹوئنٹی سنچریاں بنانے کا ریکارڈ ابھیشیک کے نام درج ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ابھیشیک نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں اپنی چوتھی سنچری اسکور کر کے بھارت کے سابق کپتان سوریا کمار یادو کی 4 سنچریوں کے ریکارڈ کی بھی برابری کر لی ہے۔
ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں
22 سنچریاں - کرس گیل (ویسٹ انڈیز)
13 سنچریاں - بابر اعظم (پاکستان)
11 سنچریاں - ابھیشیک شرما (بھارت)
10 سنچریاں - کوئنٹن ڈی کاک (جنوبی افریقہ)
10 سنچریاں - وراٹ کوہلی (بھارت)
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ سنچریاں
5 سنچریاں - گلین میکسویل (آسٹریلیا)
5 سنچریاں - روہت شرما (بھارت)
4 سنچریاں - کرن بیر سنگھ
4 سنچریاں - فل سالٹ (انگلینڈ)
4 سنچریاں - سوریا کمار یادو (بھارت)
4 سنچریاں - ابھیشیک شرما (بھارت)
بھارت بمقابلہ نیوزی لینڈ تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ پر ایک نظر
بھارت نے ٹاس جیت کر تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی نیوزی لینڈ کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی۔ میزبان ٹیم نے ڈیرل مچل کے 89 اور بیون جیکب کے 39 رنز کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ مچل نے 52 گیندوں کا سامنا کیا، جس میں انہوں نے 5 چوکے اور 5 چھکے لگائے، جبکہ جیکب نے 23 گیندوں میں 4 چوکے اور ایک چھکا لگایا۔ دونوں کے درمیان چوتھی وکٹ کے لیے 48 گیندوں میں 75 رنز کی شراکت داری ہوئی۔ اس کے علاوہ فن ایلن نے 25 گیندوں پر 40 رنز کی تیز اننگز کھیلی۔ بھارت کی طرف سے ارشدیپ، نتیش اور اکشر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
سیریز کا چوتھا میچ اب 30 اکتوبر کو آکلینڈ میں ہوگا
اس کے بعد ابھیشیک اور ویبھو کی بدولت بھارت نے 199 رنز کے ہدف کو محض 13.2 اوورز میں 4 وکٹیں گنوا کر آسانی سے حاصل کر لیا (نوٹ: اصل متن میں غلطی سے 6 وکٹیں لکھا ہے، جبکہ پہلے حصے کے مطابق 4 وکٹیں کھوئی تھیں)۔ دونوں اوپنرز نے صرف 7.1 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 133 رنز کی دھماکے دار پارٹنرشپ کر کے میچ بھارت کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ابھیشیک نے 38 گیندوں میں 9 چوکوں اور 11 چھکوں کی مدد سے 113 رنز بنائے اور ویبھو نے 19 گیندوں میں 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 45 رنز اسکور کیے۔ اس کے بعد کپتان ائیر 5 اور سیمسن 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس شاندار جیت کے ساتھ ہی بھارت نے 5 میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں 3-0 سے ناقابلِ شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا چوتھا میچ اب 30 اکتوبر کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔