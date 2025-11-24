27 سالہ پاکستانی گیندباز نے تاریخ رقم کردی، ہیٹ ٹرک لے کر ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا
عثمان طارق نے زمبابوے کے خلاف پاکستان کے لیے ہیٹ ٹرک لی اور پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا۔
Published : November 24, 2025 at 1:02 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کرکٹ ٹیم جیت کے راستے پر واپس آگئی ہے۔ ایشیا کپ 2025 میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان زمبابوے اور سری لنکا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر کھیلی جا رہی سہ فریقی سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ٹیم ٹورنامنٹ میں اب تک ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے۔ پاکستان نے سری لنکا اور زمبابوے دونوں کو شکست دی ہے۔
گزشتہ اتوار کو پاکستان نے زمبابوے کو 69 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کرلی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 195 رنز بنائے جبکہ زمبابوے کی پوری ٹیم 126 رنز بنا کر 69 رنز سے شکست سے دوچار ہوئی۔ اس میچ میں پاکستانی اسپنر عثمان طارق نے تاریخ رقم کرتے ہوئے وہ کارنامہ انجام دیا جو 23 سال میں کسی اور پاکستانی گیندباز نے حاصل نہیں کیا۔
No answers for Usman Tariq in Rawalpindi 👊#PAKvZIM 📲 https://t.co/OUD2qYlnCj pic.twitter.com/dFkXnWvRvE— ICC (@ICC) November 24, 2025
عثمان طارق نے ہیٹ ٹرک لی
عثمان طارق نے زمبابوے کے خلاف پاکستان کی اننگز کا 10واں اوور پھینکا۔ اوور کی دوسری گیند کا سامنا ٹونی مونیونیو نے کیا۔ انہوں نے بڑے شاٹ کی کوشش کی، لیکن نسیم شاہ نے ایک اچھا کیچ لیا، جس سے پاکستان کو وکٹ مل گئی۔ اگلی ہی گیند پر تاشینگا موسیکیوا نے گیند کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے اور کلین بولڈ ہوگئے۔ ولنگٹن مساکڈزا تیسری گیند پر بابر اعظم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے، اس طرح عثمان طارق نے ہیٹ ٹرک لے لی۔
اس کے ساتھ ہی 27 سالہ عثمان طارق ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ہیٹ ٹرک لینے والے چوتھے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ فہیم اشرف، محمد حسنین اور محمد نواز اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پاکستان کے لیے ہیٹ ٹرک کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس میچ میں پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
زمبابوے کے بلے باز کمزور دکھائی دیے
زمبابوے کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 195 رنز بنائے جس میں بابر اعظم (74 رنز) اور صاحبزادہ فرحان (63 رنز) کی نصف سنچریاں شامل ہیں۔ زمبابوے کی جانب سے ریان برل نے 67 رنز بنائے جبکہ کپتان سکندر رضا نے 23 رنز بنائے۔ کوئی دوسرا بلے باز ڈبل فیگر تک نہیں پہنچا اور زمبابوے کی پوری ٹیم 126 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔
عثمان طارق نے گیند سے تباہی مچا دی
پاکستان کے گیندبازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ طارق نے چار اوورز میں 18 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ محمد نواز نے دو جبکہ نسیم شاہ، محمد وسیم جونیئر اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ زمبابوے کے بلے باز ان گیند بازوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔
