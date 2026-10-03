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ٹی ٹوئنٹی میں ٹوٹ گیا کرس گیل کے 175 رنوں کا ریکارڈ، بیس سالہ بلے باز نے ناٹ آؤٹ 188 رن بنا کر رقم کر دی تاریخ

جنوبی افریقی بلے باز لوہان ڈرے پریٹوریئس نے 79 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 188 رنوں کی طوفانی اننگز کھیل کر تاریخ رقم کر دی ہے۔

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20 سالہ جنوبی افریقی بلے باز لوہان ڈرے پریٹوریئس (AFP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2026 at 5:23 PM IST

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جب کرس گیل نے انڈین پریمیئر لیگ (IPL) 2013 میں رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) کی طرف سے پونے وارئیرز کے خلاف ناٹ آؤٹ 175 رنوں کی اننگز کھیلی تھی، تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی ان کے اس ریکارڈ کو توڑ پائے گا۔ لیکن اب یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔

13 سال بعد، جنوبی افریقہ کے 20 سالہ بلے باز لوہان ڈرے پریٹوریئس نے وہ کارنامہ انجام دے دکھایا ہے جسے کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ پریٹوریئس نے صرف 79 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 188 رن بنا کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بڑے انفرادی (انڈیویجول) اسکور کا کرس گیل کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

13 چھکے اور 15 چوکے

پریٹوریئس کا یہ عالمی ریکارڈ جنوبی افریقہ کے ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی کرکٹ (CSA T20 Challenge) میں بنا۔ 'ٹائٹنز' (Titans) کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے، اس جنوبی افریقی اوپنر نے ایک دھماکے دار اننگز کھیلی، جس میں انہوں نے 13 چھکے اور 15 چوکے لگائے۔ ایسا کر کے پریٹوریئس نے ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کھلاڑی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔

کون ہیں لوہان ڈرے پریٹوریئس؟

پریٹوریئس جنوبی افریقہ کے ابھرتے ہوئے مایہ ناز کرکٹرز میں سے ایک ہیں۔ 27 مارچ 2006 کو پیدا ہونے والے، اس بائیں ہاتھ کے وکٹ کیپر بلے باز نے اپنے بین الاقوامی (انٹرنیشنل) کیریئر میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ وہ پہلی بار 2024 کے انڈر-19 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی کے طور پر سرخیوں میں آئے۔ انہوں نے 2025 میں جنوبی افریقہ کی لیگ (SA20) میں 'پارل رائلز' کے لیے کھیلتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اپنی دھاک جمائی، جہاں وہ 397 رن بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر رہے تھے۔

بین الاقوامی کرکٹ میں پریٹوریئس کا عروج 2025 میں ہوا جب انہوں نے زمبابوے کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ انہوں نے اپنی دوسری ٹیسٹ اننگز میں ہی 153 رن بنا ڈالے اور 19 سال 93 دن کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ میں 150 رن بنانے والے دنیا کے دوسرے سب سے نوجوان بلے باز بن گئے۔

نائٹس کی ٹیم 143 رن پر آل آؤٹ

میچ کی بات کریں تو پریٹوریئس کی اس شاندار اننگز کی بدولت ٹائٹنز نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 267 رنوں کا ہمالیہ جیسا اسکور کھڑا کیا۔ جواب میں 'نائٹس' (Knights) کی ٹیم مسلسل وقفوں سے اپنی وکٹیں گنواتی رہی، جس کی وجہ سے ان کی پوری ٹیم 17.2 اوورز میں محض 143 رن پر ڈھیر ہو گئی اور ٹائٹنز نے یہ میچ بڑے مارجن سے جیت لیا۔

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T20 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
T20 में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर
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