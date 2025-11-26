ETV Bharat / sports

روہتک میں پریکٹس کے دوران باسکٹ بال پول گرنے سے 16 سالہ قومی کھلاڑی ہلاک

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ وارم اپ کے دوران باسکٹ بال پول ہاردک پر گرپڑا۔ پولیس تفتیش جاری ہے۔

روہتک میں پریکٹس کے دوران باسکٹ بال پول گرنے سے 16 سالہ قومی کھلاڑی ہلاک
روہتک میں پریکٹس کے دوران باسکٹ بال پول گرنے سے 16 سالہ قومی کھلاڑی ہلاک
ETV Bharat Urdu Team

November 26, 2025

روہتک: روہتک کے لکھن ماجرا گاؤں میں منگل کو پریکٹس کے دوران باسکٹ بال پول گرنے سے باسکٹ بال کے ایک 16 سالہ کھلاڑی کی موت ہو گئی۔ متوفی، جس کی شناخت ہاردک کے نام سے ہوئی ہے، کو حال ہی میں بھارتی قومی باسکٹ بال ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔

اسپورٹس گراؤنڈ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ہاردک وارم اپ کر رہے تھے۔ پہلی بار جب وہ کھمبے سے لٹکے تو یہ مستحکم رہا۔ تاہم جب انہوں نے دوسری بار مشق دہرائی تو کھمبہ ٹوٹ کر ان کے سینے پر گر گیا۔ وہاں موجود دیگر کھلاڑی ہاردک کی مدد کے لیے فوری طور پر پہنچے لیکن پول بہت بھاری تھا اور ہاردک کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔

گاؤں والوں نے کہا کہ ہاردک ایک غیر معمولی باصلاحیت کھلاڑی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بھارتی ٹیم کے تربیتی کیمپ سے واپس آیا ہے اور آنے والے مقابلوں کی تیاری کر رہا تھا۔ ہاردک کا چھوٹا بھائی بھی باسکٹ بال کا کھلاڑی ہے۔ ان کے والد سندیپ راٹھی نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ملک کے لیے تمغے جیتتے ہوئے دیکھنے کی امید رکھتے تھے۔

واقعہ کی تفصیلات کی تصدیق کرتے ہوئے لکھن ماجرا تھانے کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) سمرجیت سنگھ نے بتایا کہ "حادثہ لکھن ماجرا میں گاؤں کے یوتھ اسپورٹس کلب کے باسکٹ بال گراؤنڈ میں پیش آیا، نوجوان کھلاڑی کی موت اس وقت ہوئی جب وہ پریکٹس کر رہے تھے، کھمبے کے گرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ہم موقع پر پہنچ گئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔"

سنگھ نے کہاکہ "ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج اکٹھی کر لی ہے اور اس بات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ کھمبہ کیسے گرا۔" گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ گراؤنڈ کئی سالوں سے استعمال ہو رہا ہے، اور گاؤں کے کئی کھلاڑیوں نے یہاں تربیت حاصل کی ہے۔ وارم اپ کے دوران کھلاڑی باقاعدگی سے پول کا استعمال کرتے تھے۔

