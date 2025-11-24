جموں و کشمیر میں شبہ درجہ حرارت میں زبردست گراوٹ
گزشتہ شب پامپور میں منفی 4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ زوجیلامیں میں منفی 16.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
Published : November 24, 2025 at 2:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع شدید سردی کی زد میں ہیں جب کہ رات میں درجہ حرارت مزید منفی ہو جاتا ہے۔گزشتہ روز زوجیلا میں منفی 16.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
انڈین میٹرولوجیکل سنٹر سری نگر کے اعداد و شمار کے مطابق کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رات کا درجہ حرارت صفر ہے۔آئی ایم ڈی کی یومیہ موسم کی رپورٹ کے مطابق، موسم گرما کا دارالحکومت سری نگر منفی 3.2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔
جنوبی کشمیر کے پامپور میں منفی 4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ شوپیاں اور پلوامہ میں بالترتیب منفی 5.1 اور منفی 5.0 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ شدید ترین گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ سیاحتی مقام پہلگام میں منفی 4.0 ڈگری سینٹی گریڈ رپورٹ کیا گیا۔ کوکرناگ میں درجے حرارت منفی 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔
شمالی کشمیر بارہمولہ میں منفی 4.6 سینٹی گریڈ ، گلمرگ منفی سینٹی گریڈ ، بانڈی پورہ میں منفی سینٹی گریڈ، اور کپواڑہ میں منفی سینٹی گریڈ تک گر گیا۔
جبکہ وسطی کشمیر بڈگام میں منفی 3.4 سینٹی گریڈ، سری نگر ہوائی اڈے پر منفی 3.6 سینٹی گریڈ، گاندربل میں منفی 2.5سینٹی گریڈ، اور سونمرگ میں منفی 3.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
تاہم، سخت ترین حالات لداخ میں پورٹ کیے گئے۔ نیوما منفی 11.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، ڈراس منفی 10.3 ڈگری سینٹی گریڈ، پڈم منفی 9.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور کارگل میں منفی 8.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ لیہہ منفی 8.2 ڈگری سینٹی گریڈ پر سخت سرد رہا۔
جموں خطے میں میدانی علاقے سرد رہے۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، کٹرا میں 9.2 ڈگری سینٹی گریڈ، بٹوٹ میں 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور بھدرواہ میں 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، بانہال کا درجہ حرارت منفی 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، جب کہ راجوری اور کشتواڑ میں بالترتیب 3.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور 3.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آئی ایم ڈی کے سری نگر مرکز میں موسمیات کے ماہرین نے کہا کہ موجودہ خشک حالات اور لمبی راتیں ہمالیہ کے خطے میں درجہ حرارت کی کمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔