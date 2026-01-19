کشتواڑ انکاؤنٹر: زخمی فوجی اہلکار فوت، آپریشن جاری

کشتواڑ انکاؤنٹر: زخمی فوجی اہلکار فوت، آپریشن جاری
ضلع کشتواڑ میں گزشتہ روز شروع ہوئے انکاؤنٹر کے دوران آٹھ افراد زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 19, 2026 at 3:39 PM IST
جموں : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ میں جاری انکاؤنٹر کے دوران شدید زخمی ہوا فوجی اہلکار دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی کارروائی ضلع کے چاترو، سنگھ پورہ میں بیگ پورہ گاؤں کے جنگلات میں جاری ہے۔ فوت ہوئے فوجی اہلکار کی شناخت اسپیشل فورسز کے حوالدار گجیندر سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔
انڈین آرمی کی وائٹ نائٹ کور کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ’’وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ اور تمام رینکس حولدار گجیندر سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آپریشن ترشی-I کے تحت سنگھ پورہ علاقے میں انسدادِ دہشت گردی کارروائی کے دوران اپنی جان قربان کی۔‘‘
پوسٹ میں میزد کہا گیا ہے کہ ’’فوج ان کی بے مثال بہادری، حوصلے اور فرض سے بے لوث وابستگی کو سلام پیش کرتی ہے اور اس غم کی گھڑی میں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔‘‘
فوجی حکام کے مطابق یہ آپریشن اتوار کو شروع ہوا تھا اور جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے تاحال سرچ آپریشن جاری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق انکاؤنٹر کے دوران آٹھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک دوران علاج فوت ہو گیا جبکہ سات دیگر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
کشتواڑ انکاؤنٹر میں فوج کے آٹھ جوان زخمی، سرچ آپریشن آج دوسرے دن بھی جاری