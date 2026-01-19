ETV Bharat / press-releases

کشتواڑ انکاؤنٹر: زخمی فوجی اہلکار فوت، آپریشن جاری

ضلع کشتواڑ میں گزشتہ روز شروع ہوئے انکاؤنٹر کے دوران آٹھ افراد زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی۔

کشتواڑ میں مستعد سیکورٹی اہلکار
کشتواڑ میں مستعد سیکورٹی اہلکار (فوٹو: اے این آئی)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 19, 2026 at 3:39 PM IST

جموں : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ میں جاری انکاؤنٹر کے دوران شدید زخمی ہوا فوجی اہلکار دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی کارروائی ضلع کے چاترو، سنگھ پورہ میں بیگ پورہ گاؤں کے جنگلات میں جاری ہے۔ فوت ہوئے فوجی اہلکار کی شناخت اسپیشل فورسز کے حوالدار گجیندر سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔

انڈین آرمی کی وائٹ نائٹ کور کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ’’وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ اور تمام رینکس حولدار گجیندر سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آپریشن ترشی-I کے تحت سنگھ پورہ علاقے میں انسدادِ دہشت گردی کارروائی کے دوران اپنی جان قربان کی۔‘‘

پوسٹ میں میزد کہا گیا ہے کہ ’’فوج ان کی بے مثال بہادری، حوصلے اور فرض سے بے لوث وابستگی کو سلام پیش کرتی ہے اور اس غم کی گھڑی میں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔‘‘

فوجی حکام کے مطابق یہ آپریشن اتوار کو شروع ہوا تھا اور جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے تاحال سرچ آپریشن جاری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق انکاؤنٹر کے دوران آٹھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک دوران علاج فوت ہو گیا جبکہ سات دیگر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔

