کیا سعودی عرب افغانستان کے ساتھ جاری تنازع میں پاکستان کا ساتھ دے گا؟
سعودی عرب نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کریں۔
Published : October 15, 2025 at 8:55 PM IST
حیدر آباد: پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جاری تنازع نے وسیع تر علاقائی عدم استحکام کے خدشات کو نئے سرے سے جنم دیا ہے۔ پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان بار بار جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ افغانستان نے اسلام آباد پر فضائی حملوں اور جوابی حملوں کا الزام لگایا ہے۔ طالبان کی حکومت نے ان کارروائیوں کی مذمت کی ہے، اور اس تنازعہ میں اضافے کا انتباہ دیا ہے جو سرحد سے باہر پھیل سکتا ہے۔
اس بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان عوام کی توجہ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ نئے دستخط شدہ دفاعی معاہدے کی طرف مبذول ہو گئی ہے جس کا باقاعدہ آغاز ستمبر 2025 میں کیا جائے گا۔اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک اجتماعی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں، جس میں ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے واضح طور پر بیرونی جارحیت کے خلاف پاکستان کا دفاع کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
تاہم، اب تک، ریاض نے عوامی طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی سے گریز کریں اور بات چیت کو ترجیح دیں۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ حالیہ معاہدہ سعودی عرب کو پاکستان کے لیے سٹریٹجک سپورٹ بیس کے طور پر قائم کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے کھلے عام یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ افغانستان کے خلاف فوجی مداخلت کرے گا، لیکن معاہدے کی رسمی شکل اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو اسلام آباد کی حمایت کرے گا۔
سعودی وزارت خارجہ کا بیان
سعودی وزارت خارجہ نے کہا، "مملکت کشیدگی کو کم کرنے، خطے میں سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کرنے کے لیے تحمل، کشیدگی سے بچنے اور بات چیت کی حکمت کو اپنانے کا مطالبہ کرتی ہے"۔
اگر سرحدی جھڑپوں میں شدت آتی ہے، تو سعودی عرب کو اسلام آباد کی حمایت کے لیے بلایاجا سکتا ہے، شاید تصادم کی فوری خواہش سے نہیں، بلکہ اتحاد اور علاقائی استحکام کے تحفظ کے لیے ایک تزویراتی اقدام کے طور پر۔
ڈپلومیسی اب بھی ترجیحی راستہ
یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کی خارجہ پالیسی میں وسیع تر تبدیلی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب ایک توسیعی ڈیٹرنس اپروچ اپنا رہا ہے، جو علاقائی اداکاروں کو اشارہ دے رہا ہے کہ وہ بیرونی خطرات کے خلاف اپنے اتحادیوں کا فعال طور پر دفاع کرے گا، خاص طور پر جنوبی اور وسطی ایشیا جیسے غیر مستحکم خطوں میں۔ ایک ہی وقت میں، سفارت کاری ترجیحی راستہ ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان سے وابستگی کو ہلکے سے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
بگرام ایئر بیس پر ٹرمپ کی نظر
دریں اثنا، ٹرمپ کی افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش نے سعودی پاکستان دفاعی معاہدے اور جاری پاک افغان تنازع میں ایک اہم جغرافیائی سیاسی تہہ کا اضافہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اس سٹریٹجک فوجی اڈے کو دوبارہ حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، خاص طور پر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے، جسے وہ ایک بنیادی سٹریٹیجک حریف سمجھتے ہیں۔
بگرام ایئر بیس، جو 2021 کے انخلاء کے دوران امریکی افواج نے ترک کر دیا تھا، افغانستان میں ایک نایاب اڈہ بنی ہوئی ہے جو ملک کے چیلنجنگ پہاڑی علاقے کی وجہ سے بڑی فوجی کارروائیوں میں مدد کرنے کے قابل ہے۔ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے افغانستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ اپنے تزویراتی تعلقات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
افغانستان کے ساتھ پاکستان کے پیچیدہ تعلقات
افغانستان کے ساتھ پاکستان کے پیچیدہ تعلقات اور سعودی عرب کے ساتھ اس کے دفاعی معاہدے کے پیش نظر، یہ طالبان کی قیادت والی افغان حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک آلہ بن سکتا ہے۔ تاہم، پاکستان افغانستان سرحدی جھڑپوں میں حالیہ اضافے اور سفارتی حل کے لیے سعودی عرب کی عوامی اپیل کے پیش نظر، اس طرح کا دباؤ کمزور ہوگا۔
چین، روس اور ایران جیسے علاقائی کھلاڑی افغانستان میں نئے غیر ملکی فوجی موجودگی کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں، جو کسی بھی براہ راست جبر کی کارروائی کو پیچیدہ بناتے ہیں، جبکہ ریاض نے عوامی طور پر تحمل اور بات چیت کا مطالبہ کیا ہے۔ دفاعی معاہدے، پاکستان اور افغانستان کے بڑھتے ہوئے تنازعات اور سعودی عرب کے سٹریٹیجک مفادات کا امتزاج یہ بتاتا ہے کہ اسلام آباد کے لیے فوجی حمایت ایک قابل فہم منظرنامہ ہے۔