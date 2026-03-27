پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر کیوں ابھرا؟
پاکستانی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مجموعی امن کی کوششیں کئی ہفتوں کی خاموش سفارت کاری سے جاری ہیں
Published : March 27, 2026 at 5:41 PM IST
منیر احمد اور ای ایڈورڈو کاسٹیلو
اسلام آباد :(اے پی) پاکستان فروری کے آخر میں شروع ہونے والے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہوئے وسیع تر علاقائی تنازعے اور اس کے پھیلاؤ کے پس منظر میں ایک غیر متوقع ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ اب ان اطلاعات کی تصدیق ہوچکی ہے کہ اسلام آباد نے واشنگٹن اور تہران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔
اسلام آباد کو اکثر اونچے درجے کی سفارت کاری (ہائی سٹیک ڈپلومیسی) میں ثالث کے طور پر کام کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، لیکن اب کی بار کئی وجوہات کی بناء پر اسلام آباد اس کردار میں نظر آرہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ نسبتاً اچھے تعلقات ہیں اور اس کے علاوہ اس جنگ کے حل کیلئے پاکستان کے اپنے کئی مفادات بھی داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔
پاکستانی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مجموعی امن کی کوششیں کئی ہفتوں کی خاموش سفارت کاری سے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے اس بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔
یہاں جانئے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں
پاکستان نے واشنگٹن کی جانب سے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ پیش کرنے میں مدد کی ہے۔ پاکستان کے درمیانہ دارانہ کردار کے بارے میں چہ میگوئیاں پہلے سے میڈیا میں چل رہی تھیں۔ اسلام آباد میں حکام نے بعد میں تسلیم کیا کہ ایران کو امریکی تجویز سے آگاہ کیا گیا تھا۔
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ بالواسطہ بات چیت میں ایران کے ساتھ کس درجے پر رابطہ استوار ہوا ہے۔ ایران نے یہ مؤقف برقرار رکھا ہے کہ اس نے ایسی بات چیت نہیں کی ہے اور یہ کہ امریکی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن تہران نے اپنی تجاویز کا جواب دینے کا بھی اعتراف کیا ہے۔
پاکستانی حکام کے مطابق امریکی پیغامات ایران کو بھیجے جا رہے ہیں اور ایرانی ردعمل واشنگٹن کو بھیجا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عمل کیسے کیا جا رہا ہے یا کون کس سے براہ راست رابطہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس ہفتے کہا تھا کہ ترکی اور مصر بھی فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔
پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے منیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ خان نے کہا کہ پاکستانیوں کی ثالثی کی کوششیں تنازعات میں کسی حد تک تحمل کی فضا قائم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتی پیشرفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملوں کی دھمکیوں میں تاخیر کی ہے، اور خلیج میں امریکی مفادات کے حوالے سے ایرانی ردعمل کو اس طرح دیکھا جارہا ہے کہ ان کوششوں سے سفارت کاری کے لیے راستہ استوار ہوگیا ہے۔
امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات نے پاکستان کو نئے کردار کے لیے تیار کیا۔
ماضی میں امریکہ ایران مذاکرات میں بنیادی طور پر عمان اور قطر سمیت مشرق وسطیٰ کے ممالک کی طرف سے کردار ادا ہوا تھا لیکن جنگ کے دوران ایرانی حملوں کی زد میں آنے کے بعد یہ کردار اب پاکستان ادا کر رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی جغرافیائی قربت اور امریکہ کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات، دو ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو ایک ایسے وقت پر منفرد مقام فراہم ہوا ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست رابطے میں رکاوٹیں حائل ہیں۔
اسلام آباد کے امریکہ اور ایران سمیت جنگ کے بیشتر اہم فریقوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس کے سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں کے ساتھ قریبی تزویراتی تعلقات ہیں، جس کے ساتھ اس نے گزشتہ سال دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ تاہم، فلسطینی ریاست کے قیام کے دیرینہ مسئلے کی وجہ سے پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات گزشتہ سال سے بہتر ہوئے ہیں، سفارتی مصروفیات میں اضافہ اور اقتصادی تعلقات میں وسعت آئی ہے۔ پاکستان نے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں بھی شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد اندرون ملک اسلام پسندوں کی مخالفت کے باوجود غزہ میں امن کو یقینی بنانا ہے۔
ہفتے کے آخر میں، ٹرمپ نے پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی، جنہیں امریکی صدر نے عوامی طور پر اپنا "پسندیدہ فیلڈ مارشل" قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کے ایرانی اور امریکی دونوں افواج کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔
جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کا بہت کچھ داؤں پر ہے
اسلام آباد میں مقیم سیکیورٹی تجزیہ کار سید محمد علی نے کہا کہ امریکہ ایران تنازعہ پاکستان کی تاریخ میں "سب سے بڑے اقتصادی اور توانائی کے تحفظ کے چیلنجز" کا باعث بن رہا ہے۔
ان کے مطابق پاکستان اپنا زیادہ تر تیل اور گیس مشرق وسطیٰ سے حاصل کرتا ہے اور عرب دنیا میں کام کرنے والے 50 لاکھ پاکستانی ہر سال اتنے ترسیلات زر بھیجتے ہیں جو کم و بیش ملک کی کل برآمدی آمدن کے برابر ہے۔
بڑھتی ہوئی کشیدگی پہلے ہی عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنی ہے، جس سے پاکستان کو ایندھن کی قیمتوں میں تقریباً 20 فیصد اضافہ کرنا پڑا اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت شدید دباؤ میں آگئی ہے۔
یہ جنگ ملکی انتشار میں بھی اضافہ کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کئی مہینوں سے ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ اپنے ہی تنازعات سے دوچار ہے۔ اسلام آباد نے ملک کی طالبان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ عسکریت پسند گروپوں کی پشت پناہی کررہی ہے جو پاکستان میں حملوں کے پیچھے ہیں۔
اس ماہ کے شروع میں، ایران پر امریکی حملوں کے بعد ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے، کئی شہروں میں مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے ایک دن بعد، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے جنوبی بندرگاہی شہر کراچی اور شمال کے کچھ حصوں میں جھڑپیں شروع ہوئیں، جس میں ملک بھر میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہوئے۔
کراچی میں امریکی قونصل خانے کے ارد گرد مشتعل ہجوم نے کمپاؤنڈ میں توڑ پھوڑ کی اور اسے آگ لگانے کی کوشش کی جس میں بارہ افراد ہلاک ہوگئے۔
خامنہ ای پاکستان سمیت دنیا بھر کے شیعوں کے لیے ایک مرکزی مذہبی اور سیاسی شخصیت تھے۔
پاکستان کا ثالثی کا ریکارڈ ہے۔
اگرچہ پاکستان شاذ و نادر ہی ثالث کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن اس کے ریکارڈ میں کچھ انتہائی اعلیٰ سطحی مذاکرات میں کردار ادا کرنا شامل ہے۔
پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان نے بیک چینل رابطوں کی سہولت فراہم کی جس کی وجہ سے امریکی صدر رچرڈ نکسن کا 1972 میں چین کا تاریخی دورہ ہوا۔ اس نے 1979 میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی راہ ہموار کی۔
اس کے بعد سے، پاکستان نے کئی دیگر پیچیدہ علاقائی تنازعات میں کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر 1988 کے جنیوا معاہدے کے دوران جس نے سوویت یونین کے افغانستان سے انخلاء کی راہ ہموار کی۔ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ اور کلیدی مکالمہ کار کے طور پر کام کرتے ہوئے، اسلام آباد نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں حصہ لیا جبکہ امریکہ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کیا اور اپنی افواج کو نکالنے کے لیے ماسکو پر دباؤ بڑھانے میں مدد کی۔
ابھی حال ہی میں، پاکستان نے افغان طالبان اور واشنگٹن کے درمیان رابطوں میں سہولت فراہم کی جس کی وجہ سے دوحہ میں بات چیت ہوئی جس کا اختتام 2020 کے معاہدے پر ہوا اور 2021 میں امریکی زیرقیادت نیٹو افواج کے انخلا اور طالبان کی اقتدار میں واپسی کا مرحلہ طے ہوا۔
(کاستیلو نے چین سے رپورٹنگ کی)