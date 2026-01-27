نسیم الدین صدیقی کے کانگریس چھوڑنے کا کتنا اثر پڑے گا؟ کیا عمران مسعود کے بھروسے چلے گی مسلم سیاست
یوپی کانگریس کو اہم مسلم لیڈروں کی کمی کا سامنا ہے، جانئے کیا کہتے ہیں سیاسی تجزیہ کار
لکھنؤ: اتر پردیش کانگریس میں پہلے ہی بڑے مسلم لیڈروں کی کمی ہے، اور اب اہم مسلم لیڈر بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے کانگریس پارٹی کی مسلم ووٹروں کی حمایت سے انتخابات جیتنے کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ نسیم الدین صدیقی کو کانگریس کے اندر ایک ممتاز مسلم لیڈر کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ انہوں نے مغربی اتر پردیش میں کانگریس کی مسلسل حمایت کی ہے۔ اگرچہ وہ خود بجنور لوک سبھا سیٹ جیتنے میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے یقینی طور پر اس خطے میں کانگریس کے قدم جمانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اب اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے عین قبل نسیم الدین صدیقی کی رخصتی آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتی ہے۔ پارٹی کے پاس ممتاز مسلم لیڈر کے طور پر اب صرف موجودہ لوک سبھا ایم پی عمران مسعود ہیں۔ نسیم الدین صدیقی کے جانے کے بعد عمران مسعود کا قد مزید بڑھ سکتا ہے۔
کانگریس کے ساتھ آٹھ سال:
نسیم الدین صدیقی فروری 2018 میں بہوجن سماج پارٹی سے کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ تقریباً آٹھ سال تک انہوں نے کانگریس پارٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام کیا۔ اس دوران کانگریس نے انہیں اسمبلی اور لوک سبھا دونوں انتخابات میں امیدوار کے طور پر نامزد کیا۔ انہیں مختلف کمیٹیوں میں نمایاں عہدے دیے گئے۔ نسیم الدین صدیقی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے لیکن صرف دو روز قبل انہوں نے کانگریس پارٹی سے تعلقات منقطع کر لیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں کانگریس کے اندر نچلی سطح پر کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم، کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کانگریس نے نسیم الدین صدیقی کو فری ہینڈ دیا تھا، انہیں پارٹی کے اندر مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی۔ اب، نسیم الدین صدیقی کے اے آئی ایم آئی ایم میں شامل ہونے یا اپنی پارٹی بنانے کی افواہیں ہیں، حالانکہ نسیم الدین صدیقی نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں۔
نسیم الدین صدیقی کا سیاسی کیریئر:
نسیم الدین صدیقی اتر پردیش کے باندہ ضلع کے سیوندھا گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ انھوں اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1988 میں باندہ میونسپل کونسل کے صدر کے عہدے کے لیے انتخاب کے ساتھ کیا۔ اس سے پہلے الیکشن میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد وہ بہوجن سماج پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1991 میں، انہوں نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر باندہ صدر سیٹ سے ایم ایل اے کا انتخاب جیتا تھا۔ وہ نہ صرف باندہ کے پہلے مسلم ایم ایل اے بنے بلکہ بی ایس پی سپریمو مایاوتی کے قریبی اور بھروسے مند بھی بن گئے۔ 2007 میں جب بہوجن سماج پارٹی نے اتر پردیش میں حکومت بنائی تو ان کی قسمت بھی چمکی۔ نسیم الدین صدیقی بی ایس پی حکومت میں کئی اہم ذمہ داریوں پر فائز رہے۔ 1995 میں جب بی ایس پی صدر مایاوتی پہلی بار وزیر اعلیٰ بنیں تو صدیقی کو کابینی وزیر بنایا گیا۔ وہ 21 مارچ 1997 سے 21 ستمبر 1997 تک مختصر مدت کے لیے وزیر بھی رہے۔ وہ 3 مئی 2002 سے 29 اگست 2003 تک ایک سال کے لیے دوبارہ کابینہ میں شامل ہوئے۔ 13 مئی 2007 سے بی ایس پی حکومت میں کابینی وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ دو دہائیوں تک قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔ ان کی اہلیہ حسنہ صدیقی بھی پانچ سال تک ایم ایل سی تھیں۔ ان کے بیٹے افضل صدیقی نے 2014 میں فتح پور لوک سبھا سیٹ سے الیکشن لڑا تھا۔
سیاسی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں:
سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار انیل بھاردواج کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں مسلم سیاست تقریباً یک قطبی ہے۔ سماج وادی پارٹی کو مسلم ووٹوں کے لیے سب سے محفوظ آپشن سمجھا جاتا ہے۔ وجہ واضح ہے: آج مسلم ووٹر عملی سیاست کی پیروی کر رہے ہیں، آئیڈیل ازم کی نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی بہترین نمائندگی کون کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دینے کی صلاحیت کس کے پاس ہے۔ اس ذہنیت نے کانگریس جیسی پارٹیوں کو پسماندہ کر دیا ہے اور مسلم لیڈروں کے لیے آپشنز کو محدود کر دیا ہے۔ اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) مسلم سیاست میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتی، لیکن پھر بھی اس کا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ بی جے پی کی انتخابی طاقت نے مسلم سیاست کو دفاعی سیاست میں بدل دیا ہے۔ اس دباؤ کے تحت اپوزیشن پارٹیاں مسلم رہنماؤں کو ٹکٹ دینے کا خطرہ مول نہیں لے رہی ہیں، کیونکہ انہیں جیت کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نسیم الدین صدیقی جیسے لیڈر الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔
مضبوط نمائندگی کا بحران:
انیل بھاردواج کہتے ہیں کہ صدیقی کا کانگریس سے الگ ہونا اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اتر پردیش میں مسلم سیاست اب بھی مضبوط نمائندگی کے بحران سے دوچار ہے۔ کانگریس کو اعتماد کے بحران کا سامنا ہے، ایس پی بے بسی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور بی جے پی کی مضبوط پوزیشن نے اپوزیشن کی سیاست کو ایک محدود دائرے تک محدود کر دیا ہے۔ نسیم الدین صدیقی کا اتر پردیش میں کانگریس پارٹی سے علیحدگی صرف ایک لیڈر کی طرف سے پارٹی کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اتر پردیش میں مسلم سیاست کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے: نمائندگی موجود ہے، لیکن اثر و رسوخ مسلسل سکڑ رہا ہے۔ یہ فیصلہ کانگریس کی تنظیمی کمزوری، مسلم قیادت کے لیے محدود اختیارات اور بی جے پی کے غلبے کی مشترکہ تصویر پیش کرتا ہے۔
