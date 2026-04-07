ایران کی اسلامی حکومت کا سقوط کیوں کر ممکن نہیں ہوا؟: فارسی شان اور جدید مزاحمت کے امتزاج پر روشنی
سفیرٹی وی نریندر پرساد(ریٹائرڈ) کے مطابق ایران میں تبدیلی اقتدار آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد تھا۔
Published : April 7, 2026 at 2:50 PM IST
ایران 4,000 سال سے زیادہ پرانی قدیم فارسی تہذیب کا وارث ہے،عالمی جغرافیائی سیاست میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اپنے وسیع قدرتی وسائل، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا، اور قفقاز کو آپس میں جوڑنے والے اسٹریٹجک جغرافیہ، اور گہری جڑی ثقافتی شناخت کے ساتھ، ایران اپنی مثال آپ ہے۔
یہ خوبصورت ملک، جس کی آبادی 90 ملین سے زیادہ ہے، خلیج فارس، بحیرہ کیسپین اور شاندار البرز پہاڑوں پر فخر کرتا ہے۔ تہران جیسے شہروں میں اچھی طرح سے منصوبہ بند سڑکیں، سرسبز باغات اور پارکس، یونیورسٹیاں اور صنعتیں ہیں۔ یہ قوم نہ صرف تیل اور قدرتی گیس بلکہ پانی اور زرعی دولت سے بھی مالا مال ہے جس میں مختلف قسم کے پھل، گری دار میوے اور سبزیاں شامل ہیں۔
شیراز، جو اپنی دلکش خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، اس شہر نے حافظ شیرازی جیسے شاعروں کو متاثر کیا ہے، جن کے سحر انگیز کلام کو اکثر شہر کی رغبت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تہران جسے کبھی "ایشیاء کا پیرس" کہا جاتا تھا، آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ میں ایران تبدیل ہو گیا۔ اس انقلاب نے ایک مذہبی حکومت قائم کی اور ایران کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی۔
رضاشاہ کے دور میں ایران ایک سامراجی جمہوریہ تھا جو مغربی ممالک خاص طور پر فرانس اور امریکہ کے ساتھ قریبی طور پر منسلک تھا۔ شاہ کی متکبرانہ فطرت اس وقت ظاہر ہوئی جب انہوں نے مبینہ طور پر ہندوستانی حکومت سے تاج محل میں اپنے تخت نشین ہونے کا ایک سنگ میل منانے کی اجازت کی درخواست کی۔
ہندوستان اور ایران کے درمیان صدیوں سے تہذیبی روابط رہے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ افغانستان کے راستے اپنی مہمات کے دوران تہران پہنچا اور وہاں کے حکمرانوں سے ملاقات کی۔ فارسی زبان کا اثر جو اس کے شہد جیسے میٹھے معیار کے لیے مشہور ہے، تمام ہندوستانی زبانوں تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ مغل دور حکومت میں درباری زبان تھی۔ یہاں تک کہ ترک نژاد وسطی ایشیائی ممالک بھی متصل جغرافیہ اور زبان کی انفرادیت کی وجہ سے فارسی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ نادر شاہ کی طرف سے لوٹا گیا مشہور مور تخت (تخت طاووس) تہران میں نمائش کے لیے موجود ہے۔
ایران اسرائیل اور امریکہ اسلامی انقلاب کے بعد سے چار دہائیوں سے زیادہ عرصے سے آپس میں دست و گریباں ہیں۔سفیرٹی وی نریندر پرساد کہتے ہیں کہ میں نے 13 فروری 1995 کو انڈین فارن سروس میں شمولیت کے بعد اپنی پہلی پوسٹنگ پر تہران پہنچنے پر انقلاب اسکوائر پر جوش و خروش کا مشاہدہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انقلاب کے بعد بھی بہت سے ایرانیوں نے امریکہ کی طرف ہجرت جاری رکھی، کیونکہ امریکہ نوجوانوں کی پسندیدہ منزل بنا ہوا ہے۔
شہر سے گزرتے ہوئے "مرگ بر امریکہ" اور "مرگ بر اسرائیل" کے بڑے بڑے ہورڈنگز کو یاد کرنا ناممکن ہے۔ بلاشبہ زیادہ تر اجتماعات حکومت اور اس کی ایجنسیوں کی طرف سے اچھی طرح سے ترتیب دی جاتی ہیں۔ آپ امریکی سفارت خانے کے بڑے کمپاؤنڈ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، جس پر "Den of Spies" لکھا ہوا ہے۔ یہ انقلاب کے بعد 444 دن تک محاصرے میں رہا، جس میں 66 امریکی سفارتی عملے کو یرغمال بنایا گیا۔
جلوس، مظاہرے، اور انقلاب کے جشن نماز جمعہ کی تقریبات، ہزاروں کی تعداد میں اکثریت کی طرف سے رضاکارانہ شرکت نایاب تھی۔ علما کی حکومت کو اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو لباس اور پارٹی کرنے سمیت مغربی اقدار کو اپنانے کو روکنے میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے جلد ہی محسوس کیا کہ اسلامی عقائد اور ملا کی حکمرانی کے استحکام اور بقا کے لیے اسکولوں، یونیورسٹیوں اور سرکاری دفاتر میں شریعت کے سخت نفاذ کی ضرورت ہے۔
حکومت نے مذہبی پولیس کا آغاز کیا، جسے بسیج کی حمایت حاصل تھی، جو خواتین، نوجوانوں اور اسلامی اقدار جیسے بالوں کو ڈھانپنے، بغیر منڈوائے ہوئے داڑھی، پوری آستین والی قمیضوں، شراب نوشی، باقاعدہ نماز، اور علما کے احترام کو مسترد کرنے والوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ ٹی وی نریندر پرساد مزید کہا کہ میں نے سخت سزائیں سنیں اور دیکھی ہیں،پارکوں میں خواتین کا مردوں کے ساتھ تفریح کرنا یا چھوٹی بازو والی قمیضوں میں مردوں کے ساتھ منہ کالا کرنا ایک شہر جہاں علما کا غلبہ ہے یہ سب ناممکن تھا۔
حکومت نے خود کو امت اسلامیہ (دنیا بھر کے تمام مسلمانوں) کے نگہبان کے طور پر کھڑا کیا، سعودی عرب (مکہ اور مدینہ کے محافظ) اور ترکی (عثمانی میراث کو جنم دینے والون) کو ناراض کیا۔ سنی اکثریتی خلیجی ممالک اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے کبھی کبھار کھلی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے، ایران کے 90 ملین سے زیادہ افراد کی وجہ سے مشرق وسطی میں شیعوں کا غلبہ ہے۔
خمینی اور بعد میں خامنہ ای کے تحت ایران نے بسیج، پاسداران (IRGC)، گارڈین کونسل، اور ایکسپیڈینسی کونسل جیسے ڈھانچے کے ذریعے سخت شریعت نافذ کی۔ نظام نے اعتدال پسند رہنماؤں کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے دبا دیا، رہبر (سپریم لیڈر) کی انحراف یا تنقید کے لیے صفر رواداری کا مظاہرہ کیا۔ مجلس (پارلیمنٹ) اسپیکر ہمیشہ ایگزیکٹو کی نگرانی کرنے والے کٹر وفادار تھے، جب کہ ایک سینئر مولوی شریعت کے نفاذ کے لیے عدلیہ کی سربراہی کرتا تھا۔
ایرانی اکثر اپنے آپ کو تاریخ اور ثقافت میں عربوں سے برتر سمجھتے ہیں اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ امریکہ اور مغرب کے ساتھ مسلسل تصادم نے نوجوانوں میں بے اطمینانی کو جنم دیا۔ یونیورسٹی کے طلباء مذہبی سخت گیریت کو عالمی سائنسی اور تجارتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہوئے سخت اسلامی قوانین کی زد میں آ گئے۔
حکومت نے مفت معلومات کے بہاؤ، ہالی ووڈ سینما گھروں اور مغربی موسیقی کو روک دیا۔ یہاں تک کہ مردوں کے لیے نیکٹائی بھی حرام سمجھی جاتی ہے، کوئی ایرانی اہلکار اسے نہیں پہنتا۔ سائنس اور ٹکنالوجی کو متعارف کرانے کی کوششیں انتباہات کے ساتھ آئیں، جنہیں رجعت پسند سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے، سرکاری ٹیلی ویژن (اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ، آئی آر آئی بی) ایک سرکاری ترجمان کے طور پر کام کرتا ہے۔ لوگ بھاری جرمانے کا خطرہ مول لے کر ڈشز کے ذریعے سیٹلائٹ ٹی وی دیکھتے تھے۔
انٹرنیٹ اور معلوماتی انقلاب کا ایک محدود اثر تھا۔ گپ شپ، اندرونی سیاست، اور دشمنیاں خفیہ ریڈیو، آن لائن ایڈیشنز اور ایران کے اندر اور باہر کے رسالوں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں صدر رفسنجانی اثر و رسوخ کے ساتھ ایک اعتدال پسند منتظم لگ رہے تھے، لیکن سپریم لیڈر نے آئین کے مطابق ان کی دو مدتیں ختم کر دیں۔ آیت اللہ کی حیثیت اور روحانی قیادت کے لیے ان کی کوشش ناکام ہوگئی۔ حریفوں نے انہیں بفر کے طور پر ایکسپیڈینسی کونسل کا سربراہ بنایا، لیکن یہ قائم نہیں رہا۔
قائد کی بالادستی اور علما کی حکومت بنیادی بنیاد رہی۔ بعد میں صدر خاتمی جیسے اعتدال پسند، جو اصلاحات کے لیے نوجوانوں کی حمایت سے منتخب ہوئے، بھی ناکام رہے۔ چار دہائیوں پر محیط ظلم کے خلاف طلباء کے مظاہروں نے تہران کی بدنام زمانہ ایون جیل میں موت اور قید سمیت سخت ردعمل کا سامنا کیا۔
سیاسی تجزیہ کاروں نے کئی دہائیوں تک حکومت کے خلاف ایک خونی یا غیر خونی انقلاب کی پیشین گوئی کی ہے، ایک کمزور معیشت سے عدم اطمینان اندرونی بدانتظامی اور مغربی پابندیوں کی وجہ سے اور ایرانی ریال کی قدر میں کمی، طاقتور بازاری (تاجروں) کو الگ کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف آوازوں نے ممنوعہ ریڈیو اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کیا، لیکن رپورٹ شدہ بغاوتیں مختصر مدت کے لیے اور ناکام رہیں۔ یہاں تک کہ جنگ کے دوران خامنہ ای کے حالیہ قتل نے بھی سڑکوں پر بغاوت کو جنم نہیں دیا۔
گزشتہ برسوں کے تجزیہ کاروں کی طرح، ٹرمپ انتظامیہ نے علما کی حکومت کی اندرونی لچک کا غلط اندازہ لگایا نہ صرف مذہبی ڈھانچے، بلکہ ایران کی بڑی آبادی، فوجی طاقت، اور امریکہ/اسرائیل مخالف جذبات جو کئی دہائیوں سے ابھرے ہیں۔ یہ جنگ ثابت کرتی ہے کہ سپریم لیڈر اور فوجی حکام سمیت اعلیٰ قیادت کو ختم کرنے کے باوجود بیرونی طاقتیں اسے آسانی سے ختم نہیں کر سکتیں۔
اپنی معیشت اور استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے عراق کے ساتھ۔ ایران نے اپنے قدیم دشمن کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر زور دیتے ہوئے اسرائیل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اسلحہ تیار کیا۔ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیجی ممالک ابراہیم معاہدے کے ذریعے اسرائیل کے قریب آگئے۔ پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود، ایران نے چین اور روس کے ساتھ تعلقات کے ذریعے تیل اور گیس کی پیداوار کو برقرار رکھا۔ چانکیہ کے قول کے مطابق دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے خاص کر سازوسامان اور دفاعی پروگراموں کے لیے اس پر عمل کیا۔
یہاں تک کہ موساد کی گہری دراندازی بھی IRGC کے سینئرز کو متاثر نہیں کر سکی۔ جنگ کے دوران، آئی آر جی سی اور پاسداران نے بغاوتوں کو روکتے ہوئے امن و امان کا مکمل کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بے گناہ شہریوں کا قتل، حکومت کی تبدیلی کے خلاف عوامی عزم کو سخت کر رہا ہے۔
ہندوستان اور ایران کے درمیان تہذیبی تعلقات ہیں لیکن ان کے درمیان تناؤ پیدا ہوا ہے۔ انقلاب کے بعد ایران نے ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کی نگرانی کی، 1990 کی دہائی کے اوائل میں بابری مسجد کے انہدام پر تنقید کی اور کشمیر میں ہندوستان مخالف عناصر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جہاں شیعہ گھروں میں خمینی کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ 1995 میں او آئی سی کے سربراہ کی حیثیت سے صدر رفسنجانی نے بغیر کسی وجہ کے، ظاہر ہے کہ بابری کے معاملے پر بھارت کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔
پاکستان کے ساتھ شیعہ سنی تنازعات کے باوجود، ایران نے بھارت کے ماضی کے تصادم میں اس کی حمایت کی۔ ایرانی ہوشیار تاجر ثابت ہوئے علما کے دور حکومت میں کوئی بڑی ہندوستانی فرم توانائی یا تعمیرات میں داخل نہیں ہوئی۔ ہندوستان ایران کو علاقائی توانائی، افغانستان، وسطی ایشیا اور روس کے لیے ٹرانزٹ کے لیے اہم سمجھتا ہے،خاص طور پر 1947 تک ایک پڑوسی کے طور پر۔ اس کے باوجود سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ، اور اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کی وجہ سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔
ہندوستان نے چابہار بندرگاہ کی سرمایہ کاری، بین الاقوامی شمالی-جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور (INSTC) اور تیل/گیس کے مفادات کو برقرار رکھا۔ درآمدات 2018 میں 9 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں لیکن امریکی ثانوی پابندیوں کی وجہ سے گر گئیں۔ چابہار آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ایران انفراسٹرکچر کو جوڑنے میں پیچھے رہ گیا۔ ایران پاکستان بھارت گیس پائپ لائن سیاست اور پاک بھارت کشیدگی کے باعث تعطل کا شکار ہوگئی۔ ایران کے وژن اور اعتماد کی کمی کی وجہ سے پوری صلاحیت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ تجارت بنیادی رہی جیسے ہندوستانی چاول، چائے، دواسازی، انجینئرنگ کا سامان، اور ایرانی خام تیل کے ٹریکٹر وغیرہ۔
ایران کی ہٹ دھرمیسخت اسلامی قوانین پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ یہ تہذیبی روابط کے باوجود وسطی ایشیا کے تعلقات کو گہرا کرنے میں ناکام رہا اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ دشمنی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین جیسی خلیجی ریاستوں میں امریکی اڈوں ایئر بیسس سے ناراض ہے۔
بحرین میں، جہاں شیعہ سنی دونوں ہیں، ایران نے بدامنی کو ہوا دی، بحرین کو سعودی تحفظ کی طرف دھکیل دیا۔ سعودی ایران کے یمن کے کردار سے نفرت کرتے ہیں، حوثیوں کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے سعودی تیل اور ہوائی اڈوں کو ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے قیادت کے قتل کے باوجود ایک ماہ سے زائد عرصے تک جنگ کو برقرار رکھا، امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا- ایسے نتائج کی تجزیہ کاروں کو توقع نہیں تھی۔
اگر حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد تھا، تو یہ ناکام رہا۔ ایران بدامنی سے بچنے کے لیے لڑتا ہے۔ اسرائیل نے ممکنہ طور پر امریکی سوچ کو متاثر کیا، لیکن دنیا اب ایران کی فوجی گہرائی کو دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل اور خلیجی ریاستیں کمزور ایران چاہتے ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ایک غیر مستحکم ایران، جس میں تیل اور دنیا کے دوسرے بڑے گیس کے ذخائر ہیں ۔ کیا IRGC اسرائیل سے 2019 میں سلیمانی سے لے کر سپریم لیڈر تک کی ہلاکتوں کا بدلہ لیے بغیر لڑائی ترک کر دے گا؟
ایک پرامن، ترقی پسند ایران حزب اللہ اور حماس کی حمایت ختم کرنا خطے اور دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیا امریکہ ایرانی اور امریکی خواہشات پر پورا اترنے والا اعتدال پسند لیڈربنا سکتا ہے؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور تیز رفتار پیش رفت دیکھنا چاہیے۔
ایران پر امریکی گولہ باری مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے طویل علاقائی عدم استحکام اور عالمی کساد بازاری کا خطرہ ہے۔ کارپٹ بمباری یا زمین پر جوتے صرف حکومت کی تبدیلی کے خلاف ایرانی مزاحمت کو ہوا دے گا، جیسا کہ عراق، لیبیا اور شام میں امریکی مداخلتوں میں دیکھا گیا ہے۔ جنگ کے دوران توقع کے مطابق کوئی داخلی حمایت سامنے نہ آنے کے ساتھ حکومت کی تبدیلی اب بھی غیر یقینی ہے۔