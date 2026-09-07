چین سے 'سخت سبق' کے بعد یورپ ہندوستان میں دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے؟
یورپ کو بھی اب محسوس ہونے لگا ہے کہ چین اپنی سستی اشیاء کو اُن کی منڈیوں میں اتار رہا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 4:41 PM IST
نئی دہلی: بیلجیئم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور نے کہا کہ یورپ نے چین پر حد سے زیادہ تجارتی انحصار کی وجہ سے ایک "سخت سبق" سیکھا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ، وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے یورپی رہنماؤں کو اس امکان کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ہندوستان کے اپنے تین روزہ دورے کے دوران ایک کاروباری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، ڈی ویور نے واضح طور پر چین کا نام نہیں لیا لیکن اسے "ایک پڑوسی آپ سب جانتے ہیں" کے طور پر حوالہ دیا۔
انہوں نے کہا، "بہت طویل عرصے تک، یورپ نے دیکھا کہ ہماری مارکیٹوں میں زیادہ پیداواری صلاحیت کو اصل قیمت کے بجائے کم قیمتوں پر فروخت کیا گیا، ہماری صنعتی بنیاد کو نقصان پہنچایا گیا، اور انحصار کو جان بوجھ کر پیدا کیا گیا تاکہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔"
انہوں نے مزید کہا، "جس ملک نے اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ ایک پڑوسی ہے جسے آپ سب جانتے ہیں۔ بھارت نے ہمیں پہلے ہی اس بات سے خبردار کیا تھا، لیکن ہم نے ایک نہ سنی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ’’یورپ اب سن رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی کشیدگی کے درمیان، ہندوستان اور یورپ کے درمیان ہم آہنگی بڑھ رہی ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔
چین اور یورپ کے درمیان بڑھتا ہوا تجارتی تنازع اور بیلجیئم کے وزیر اعظم کے تجارت پر بہت زیادہ انحصار سے متعلق تبصرے، یورپی ممالک میں سستی چینی درآمدات کے یورپی مینوفیکچرنگ پر اثرات کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتے ہیں۔ برسوں سے، یورپ نے چین سے سستی تیار کردہ اشیاء کی درآمد پر انحصار کیا ہے۔ اس سے جہاں صارفین کو فائدہ ہوا ہے، وہیں اس کا مقامی مینوفیکچرنگ پر منفی اثر پڑا ہے۔
سامان کا ڈمپنگ تشویشناک ہے۔ ڈمپنگ اس وقت ہوتی ہے جب کسی مصنوعات کو کسی ملک کی مارکیٹ میں اس کی پیداواری لاگت سے کم قیمت پر درآمد کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً، یورپی یونین کو چین کے ساتھ تقریباً ایک بلین یورو کے بڑے پیمانے پر روزانہ تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپی یونین کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ تجارتی خسارہ 360 بلین یورو ہے جس میں چین سے درآمدات میں 559.4 بلین یورو اور یورپی یونین کی برآمدات میں 199.6 بلین یورو شامل ہیں۔
امریکہ اور برطانیہ کے بعد چین اشیا اور خدمات کے لیے یورپی یونین کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ 2025 میں، چین سے کل درآمدات کا 97.3 فیصد حصہ تیار شدہ سامان تھا۔ پولیٹیکو کی ایک رپورٹ کے مطابق، چین پر انحصار اس قدر اہم ہے کہ یورپی یونین کیمیکل اور گاڑیاں بنانے والے کارخانے بند کر رہے ہیں اور مزدوروں کو نکال رہے ہیں، جو سستی چینی درآمدات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ چین کی اضافی پیداواری صلاحیت کے دیگر شعبوں جیسے اسٹیل اور فارماسیوٹیکل صنعتوں پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے بھی خدشات بڑھ رہے ہیں۔
اس کے جواب میں، برسلز بیجنگ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے اور تجارتی خسارے کو کم کرنے اور یورپی کمپنیوں کے لیے منڈیوں کو کھولنے کے وعدوں کی تلاش میں ہے۔ یورپی یونین کا مقصد اکتوبر تک تجارتی مذاکرات کو ختم کرنا ہے اور اس نے ناکام ہونے کی صورت میں ممکنہ تجارتی اقدامات سے خبردار کیا ہے۔ تجارتی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جیسا کہ بیجنگ نے خبردار کیا ہے کہ یکطرفہ مطالبات کی بنیاد پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔
یورپ نے اپنی نظریں ہندوستان کی طرف موڑ لی ہیں - اگرچہ بیلجیئم کے وزیر اعظم نے یہ واضح نہیں کیا کہ مودی نے یورپ کو چین کے بارے میں کب خبردار کیا تھا، لیکن ہندوستانی وزیر اعظم نے اکثر بین الاقوامی فورمز کو معاشی انحصار کے ہتھیاروں کے خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں، اس نے سپلائی چینز میں کمزوریوں کو اجاگر کیا ہے اور "قابل اعتماد اور لچکدار سپلائی چینز" بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
یورپ کی طرح، ہندوستان کو چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کے دیرینہ مسئلے کا سامنا ہے- یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کی بھارت نے ابتدائی طور پر نشاندہی کی تھی۔ ہندوستان نے مینوفیکچرنگ مراعات، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (ایف ڈی آئی) کی جانچ پڑتال اور اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کے ذریعے اپنی گھریلو صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔
ان کوششوں کے باوجود، چین کے ساتھ ہندوستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو کہ 2025-26 میں ریکارڈ 112.16 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے جو پچھلے سال کے 99.2 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ غیر متوقع امریکی ٹیرف پالیسیوں اور چین کی صنعتی گنجائش کے درمیان پھنسے ہوا یورپ تیزی سے ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔
ہندوستان اور یورپی یونین نے تقریباً دو دہائیوں کی بات چیت کے بعد اس سال جنوری میں ایک آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے اگلے سال کے اوائل میں نافذ ہونے کی امید ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پھنسے ہوئے یورپ کے لیے، یہ معاہدہ تجارتی شراکت داروں کو متنوع بنانے اور متبادل سپلائی چین قائم کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
ہندوستان-بیلجیئم تعلقات کو وسعت دینا - یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ ڈی ویور کا دورہ ہندوستان دو دہائیوں میں بیلجیئم کے کسی وزیر اعظم کا اس طرح کا پہلا دورہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک، ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں یورپی ممالک کی تازہ دلچسپی کو واضح کرتا ہے۔ روایتی طور پر، ہندوستان اور بیلجیم کے درمیان تجارت کا مرکز اینٹورپ کے راستے ہیروں کی تجارت پر ہے۔ تاہم اب دفاعی اور اقتصادی تعاون کو اس سے آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بیلجیئم نے ہندوستان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ پاکستان کو دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرے گا، جبکہ دونوں فریقین نے کئی دفاعی معاہدوں پر اتفاق کیا، جس میں بھارت میں 70 ایم ایم راکٹ اسمبل کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔
ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈروں نے دوطرفہ اقتصادی تعلقات کی ترقی اور تنوع پر اطمینان کا اظہار کیا اور سیمی کنڈکٹرز، کیمیکلز، فارماسیوٹیکل، دفاعی صنعتی تعاون اور اہم معدنیات جیسے شعبوں میں اضافی تعاون کا خیرمقدم کیا۔ ڈی ویور نے کہا، "ایک بکھری ہوئی دنیا میں، اعتماد ایک نایاب چیز ہے، اور اعتماد باہمی احترام پر منحصر ہے۔ ہندوستان اور یورپ کی اپنی اپنی تاریخیں ہیں۔ ہمارے اپنے اسٹریٹجک نقطہ نظر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ استثنیٰ وہ بنیاد ہے جس پر کسی بھی شراکت داری کو قائم رہنا چاہیے۔۔" انہوں نے مزید کہا، "آج، ہندوستان اور یورپ پختہ یقین کے ساتھ تجارت کی زبان بول رہے ہیں۔"
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