بھارت کی وسطی ایشیائی حکمتِ عملی: ازبکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنا کیوں ضروری ہے؟
چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور افغانستان میں سکیورٹی چیلنجز نے اس خطے کو بھارت کے لیے انتہائی اہم بنا دیا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 12:11 PM IST
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی ازبکستان کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس موقعے پر دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنا ایجنڈے پر نمایاں طور پر شامل ہے۔
تاشقند کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات نئی دہلی کو ایک ایسے خطے میں زیادہ تزویراتی گہرائی فراہم کر سکتے ہیں جہاں اس کے مفادات بڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں تک اس کی براہِ راست زمینی رسائی محدود ہے۔
وزیراعظم نریندر مودی کے 29-30 اگست کے دورۂ ازبکستان سے قبل، جمعرات کو یہاں ایک خصوصی میڈیا بریفنگ کے دوران، وزارتِ خارجہ کے سیکرٹری (مغرب) سبی جارج نے بتایا کہ بھارت کے ازبکستان کے ساتھ پہلے سے ہی دفاعی روابط موجود ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے دورے کے دوران دونوں فریق تعاون کا جائزہ لیں گے اور دفاع سمیت متعدد شعبوں میں "روابط کو مزید بڑھانے" پر توجہ مرکوز کریں گے۔
سبی جارج نے کہا کہ "ہم نے سال 2019 میں دفاع پر ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا ادارہ جاتی نظام قائم کیا تھا۔ اور پھر، اس سال کے اوائل میں ہونے والے آخری اجلاس میں دفاعی صنعتی شعبے میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی گئیں۔"
انہوں نے کہا کہ بھارت اور ازبکستان باقاعدگی سے مشترکہ سالانہ فوجی مشقوں 'دوستلک' میں حصہ لیتے ہیں، جس کا ساتواں ایڈیشن رواں سال اپریل میں ازبکستان میں منعقد ہوا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "دونوں ممالک کی دفاعی صنعتوں کے درمیان کافی حد تک باہمی رابطہ رہا ہے، جس میں ازبکستان کی ڈیفنس انڈسٹری ایجنسی کے وفد نے سال 2025 میں 'ایرو انڈیا' میں شرکت کی تھی۔"
ازبکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کو گہرا کرنے کی بھارت کی کوشش ایک بڑی جغرافیائی سیاسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، وہ یہ کہ اب وسطی ایشیا کو محض روس کا روایتی دائرہ اثر نہیں سمجھا جا سکتا۔
چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی، افغانستان کے غیر حل شدہ سکیورٹی چیلنجز اور رابطہ کاری نیز تزویراتی اثر و رسوخ بڑھانے کی مسابقت نے اس خطے کو بھارت کے لیے اہم بنا دیا ہے۔
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ازبکستان وسطی ایشیا کے قلب میں تزویراتی طور پر ایک اہم مقام رکھتا ہے۔
اس کی سرحدیں دیگر تمام چاروں وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی ملتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سکیورٹی ماحول افغانستان اور وسیع تر یوریشیائی خطے کی صورت حال سے گہرا ناطہ ہے۔
بھارت کے لیے، تاشقند کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات ایک ایسے خطے کے ساتھ زیادہ روابط کا راستہ فراہم کرتے ہیں جو بھارتی خارجہ اور سکیورٹی پالیسی کے لیے تیزی سے اہم ہو چکا ہے۔ وسطی ایشیا روس، چین، ایران، ترکی اور مغربی ممالک کے تزویراتی مفادات کے سنگم پر واقع ہے۔
دہشت گردی، پرتشدد انتہا پسندی، منشیات کی اسمگلنگ، سرحدی سکیورٹی اور افغانستان سے پیدا ہونے والی عدم استحکام کے خدشات کی وجہ سے بھی یہ خطہ مزید اہم ہو گیا ہے۔
چنانچہ، بھارت اور ازبکستان کے درمیان دہشت گردی کے خاتمے اور انتہا پسند نیٹ ورکس کو پھلنے پھولنے سے روکنے پر زور دینے کے حوالے سے کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔
سبی جارج نے واضح کیا کہ قائم کردہ مشترکہ ورکنگ گروپ کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی بھارت کا ازبکستان کے ساتھ مضبوط تعاون موجود ہے۔
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سبی جارج نے کہا کہ "مشترکہ ورکنگ گروپ کا نواں اجلاس گزشتہ سال تاشقند میں منعقد ہوا، اور بھارت اور ازبکستان وسطی ایشیا فارمیٹ کے تحت بھی تعاون کرتے ہیں، جو علاقائی سکیورٹی چیلنجز کا جائزہ لیتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور تکنیکی تعاون کو آگے بڑھاتا ہے، اور سال 2022 میں شروع کیے گئے ڈائیلاگ فریم ورک کو جاری رکھتا ہے۔"
غیر قانونی مسلح گروہوں کے خلاف مشترکہ آپریشنز پر 'دوستلک' مشقوں کی توجہ اس مشترکہ سکیورٹی تشویش کی عکاسی کرتی ہے۔
افغانستان کے اندر اور اس کے ارد گرد سکیورٹی کی صورت حال دونوں ممالک کے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔
ازبکستان کی سرحد براہِ راست افغانستان سے ملتی ہے، جب کہ بھارت طویل عرصے سے اس خطے سے یا اس کے ذریعے کام کرنے والے دہشت گرد اور انتہا پسند نیٹ ورکس کے بارے میں فکر مند رہا ہے۔
نتیجتاً، دفاعی تعاون آپریشنل تجربات، انٹیلی جنس کے تناظر اور انسدادِ دہشت گردی کے طریقوں کا تبادلہ کرنے کے ایک نظام کے طور پر کام کرتا ہے۔
خصوصی آپریشنز، نگرانی، جاسوسی اور مشترکہ منصوبہ بندی پر مشتمل مشقیں دونوں فریقوں کو ان سکیورٹی چیلنجز کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتی ہیں جن کا مقابلہ محض روایتی فوجی صلاحیتوں کے ذریعے کرنا مشکل ہے۔
بھارت کے لیے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ قریبی سکیورٹی تعلقات برقرار رکھنا افغانستان کی صورت حال اور بھارت کے وسیع تر سکیورٹی ماحول پر اس کے ممکنہ اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔
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بھارت اور ازبکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو محض کسی ایک تیسرے ملک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ نئی دہلی اور تاشقند دونوں ہی روس اور چین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور اپنی تزویراتی خودمختاری کو برقرار رکھنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔
اس کے باوجود، وسطی ایشیا کے گرد گھومنے والی جغرافیائی سیاسی مسابقت ازبکستان کے ساتھ بھارت کے گہرے روابط کو تزویراتی طور پر انتہائی قیمتی بناتی ہے۔
چین نے پورے وسطی ایشیا میں اپنے معاشی، بنیادی ڈھانچے اور سکیورٹی نیٹ ورک کو وسعت دی ہے، جب کہ روس تاریخی طور پر ایک بااثر فوجی اور سیاسی کھلاڑی کے طور پر برقرار ہے۔ دوسری طرف، ازبکستان نے ایک کثیر الجہتی خارجہ پالیسی اپنائی ہے تاکہ بڑی حریف طاقتوں کے درمیان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گنجائش برقرار رکھی جا سکے۔
بھارت کا یہ اندازِ فکر اس ماحول میں فطری طور پر فٹ بیٹھتا ہے۔ کسی باقاعدہ اتحاد کی کوشش کرنے کے بجائے، نئی دہلی ازبکستان کی تزویراتی خودمختاری کا احترام کرتے ہوئے دوطرفہ فوجی اور سکیورٹی شراکت داری کو مضبوط بنا سکتا ہے۔
یہ وسطی ایشیا کے بارے میں بھارت کے وسیع تر نقطہ نظر کے عین مطابق ہے: یعنی کسی بھی ایک بیرونی طاقت کو اس خطے کی تزویراتی جگہ پر حاوی ہونے کی اجازت دینے کے بجائے متعدد شراکت داریاں قائم کرنا۔
دفاعی تعاون کا ایک وسیع تر جغرافیائی سیاسی پہلو بھی ہے کیونکہ وسطی ایشیا تک بھارت کی براہِ راست زمینی رسائی جغرافیائی حدود کی وجہ سے محدود ہے۔
پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن نے روایتی طور پر اس خطے کے ساتھ بھارت کے زمینی رابطے کو پیچیدہ بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متبادل سفارتی، معاشی اور سکیورٹی روابط کو فروغ دینے کے لیے ازبکستان جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو خاصی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔
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وسیع تر کنیکٹیویٹی ایجنڈا - جس میں ایران کے ساتھ بھارت کی شمولیت اور چاہ بہار کا رستہ شامل ہے - اس تناظر میں اضافی تزویراتی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ ایک مضبوط بھارت-ازبکستان رشتہ وسطی ایشیا کے ساتھ زیادہ قابلِ اعتماد روابط قائم کرنے کی بھارت کی کوششوں کی تکمیل کر سکتا ہے جب کہ حریف علاقائی اداکاروں کے کنٹرول یا اثر و رسوخ والے راستوں پر اس کا انحصار کم کر سکتا ہے۔
لہٰذا دفاعی سفارت کاری اقتصادی تعلقات اور کنیکٹیویٹی کو مزید تقویت دے سکتی ہے۔
قریبی دفاعی تعاون کا ایک اہم اقتصادی پہلو بھی ہے۔ بھارت نے مسلسل دفاعی برآمدات کو وسعت دینے اور خود کو فوجی سازوسامان، پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجیز کے سپلائر کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ازبکستان، اپنی دفاعی جدید کاری کی ضروریات کے ساتھ، صنعتی تعاون کے لیے ایک ممکنہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شراکت دار بھی بن سکتا ہے۔
دفاعی صنعتوں کے درمیان موجودہ باہمی روابط اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
بینگلورو میں منعقد ہونے والی اور وزارتِ دفاع کے زیرِ اہتمام دو سالہ ایئر شو اور ایوی ایشن نمائش "ایرو انڈیا 2025" میں ازبکستان کی شرکت نے بھارت کی بڑھتی ہوئی دفاعی صنعتی صلاحیتوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔
مودی کے دورۂ ازبکستان کا وقت بھی اہم ہے کیونکہ یہ یکم ستمبر کو کرغزستان میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کی سربراہی کانفرنس سے بالکل پہلے ہو رہا ہے۔
بھارت اور ازبکستان دونوں اس تنظیم کے اراکین ہیں، جو وسطی ایشیا کے سکیورٹی مسائل کو ایک وسیع تر کثیر جہتی فریم ورک کا حصہ بناتے ہیں۔
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ایس سی او بھارت کو دہشت گردی، علاقائی سکیورٹی اور کنیکٹیویٹی جیسے مسائل پر وسطی ایشیائی ریاستوں، روس اور چین کے ساتھ بیک وقت روابط کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔
نتیجتاً، ازبکستان کے ساتھ دوطرفہ دفاعی تعلقات کو گہرا کرنا ایس سی او کے اندر بھارت کی اس صلاحیت کو مضبوط کر سکتا ہے کہ وہ کسی بھی ایک علاقائی تعلق پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیے بغیر اپنے سکیورٹی مفادات کے مطابق آگے بڑھ سکے۔
ادے پور میں قائم تھنک ٹینک 'وساناس فاؤنڈیشن' کی ریسرچ ایسوسی ایٹ رخیکا شرما کے مطابق، بھارت اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون ان کے دوطرفہ تعلقات کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔
شرما نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا کہ "بھارت کے لیے، ازبکستان وسطی ایشیا کا ایک اہم دروازہ اور علاقائی سلامتی میں ایک شراکت دار فراہم کرتا ہے، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان سے پیدا ہونے والے سکیورٹی خطرات سے نمٹنے میں، جن میں دولتِ اسلامیہ خراسان کی موجودگی بھی شامل ہے۔"
"رواں سال اپریل میں ہونے والی مشترکہ 'دوستلک' مشقوں کا ساتواں ایڈیشن، جس کا مقصد باہمی عسکری تال میل اور دہشت گردی کے خلاف صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا، اس بات کا غماز ہے کہ بھارت خود کو صلاحیت سازی کے ایک شراکت دار کے طور پر پیش کر رہا ہے۔"
شرما نے کہا کہ یہ دفاعی تعاون ازبکستان کو بھارت کی بڑھتی ہوئی دفاعی صنعتی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا۔
رخیکا شرما نے مزید کہا کہ "یہ تعاون ایک ایسے ذریعے کے طور پر کام کرے گا جس کی مدد سے بھارت تزویراتی اعتماد قائم کر سکتا ہے اور وسطی ایشیا میں اپنی موجودگی کو مضبوط کر سکتا ہے۔"
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