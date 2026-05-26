بنگلہ دیش کی مانگ کے باوجود شیخ حسینہ کی حوالگی بے حد مشکل کیوں؟
بنگلہ دیش کے مطالبات کے باوجود، معاہدے کی پیچیدگیوں اور سیاسی حساسیت کی وجہ سے شیخ حسینہ کی حوالگی آسان نہیں ہے۔
Published : May 26, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 6:27 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد کے بھارت سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کرنے والے بیان نے ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان حوالگی معاہدے کی قانونی پیچیدگیوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔
احمد نے بنگلہ دیش سیکرٹریٹ رپورٹرز فورم (بی ایس آر ایف) کے زیر اہتمام ایک مباحثے کے دوران کہا کہ "ہمیں اب بھی امید ہے کہ حکومت ہند دونوں ممالک کے درمیان حوالگی معاہدے کے قانونی طریقہ کار کے تحت ان کی حوالگی کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے۔" ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سبکدوش ہونے والے بھارتی ہائی کمشنر پرانے ورما نے سنیچر کے آخر میں ڈھاکہ میں وزیر اعظم طارق رحمان سے الوداعی ملاقات کی۔
میڈیا رپورٹس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے کہا کہ شیخ حسینہ ملک واپس آ سکتی ہیں اور انہیں سفری پاس دینے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ احمد نے کہا کہ بنگلہ دیش نے وزارت خارجہ کے توسط سے حکومت ہند کو متعدد خطوط بھیجے ہیں، جس میں ان کی حوالگی کی درخواست کی گئی ہے۔
دریں اثنا، بھارتی ہائی کمشنروں پرنائے ورما اور طارق رحمان کے درمیان ملاقات کے بعد، ہندوستانی ہائی کمیشن نے اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کیا کہ سبکدوش ہونے والے ایلچی نے "بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی کثیر جہتی مصروفیت کو مزید گہرا کرنے کی بھارت کی خواہش کا اعادہ کیا تاکہ دونوں ملکوں کو فائدہ اور دونوں کے عوام کی مشترکہ خوشحالی ہو۔" پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے، "انہوں نے دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کے مطابق تعاون کے مختلف ممکنہ شعبوں پر بھی مختصراً تبادلہ خیال کیا۔"
تاہم، حقیقت یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی حکومت باضابطہ طور پر شیخ حسینہ کو مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے حوالگی کی درخواست کرتی ہے، نئی دہلی (بھارتی حکومت) قانونی طور پر انہیں حوالے کرنے کی پابند نہیں ہے۔
ایسا بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ اس معاہدے میں "سیاسی جرم کی رعایت" شامل ہے جو شیخ حسینہ کو حوالگی سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ درحقیقت، گذشتہ ماہ یہاں ایک باقاعدہ میڈیا بریفنگ کے دوران، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے بنگلہ دیش کی باضابطہ درخواست پر قائم قانونی اور عدالتی ذرائع سے جائزہ لے رہا ہے۔
جیسوال نے کہا کہ "اس درخواست کی جانچ جاری عدالتی اور داخلی قانونی عمل کے ایک حصے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ ہم اس معاملے پر تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعمیری طور پر جڑے رہیں گے۔ ہم تمام پیش رفت کی بہت قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔"
حسینہ کی حوالگی میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت-بنگلہ دیش حوالگی معاہدہ 2013 کے آرٹیکل چھ میں ہے۔ یہ آرٹیکل درخواست کردہ ملک (یعنی ہندوستان) کو حوالگی سے انکار کرنے کی اجازت دیتا ہے بشرط یہ کہ جس کے لیے حوالگی کی درخواست کی گئی ہے اس کا جرم "سیاسی نوعیت کا ہو۔"
حسینہ کے کیس میں یہ شق بہت اہم ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات اگست سال 2024 میں ان کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ملک کی غیر مستحکم سیاسی منتقلی سے جڑے ہوئے ہیں۔
بین الاقوامی حوالگی قانون روایتی طور پر ایک "سیاسی جرم کی رعایت" کو تسلیم کرتا ہے، جو حکومتوں کو اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے فوجداری مقدمات کا استعمال کرنے سے روکتا ہے۔
چونکہ شیخ حسینہ نے 15 سال سے زائد عرصے تک سربراہ حکومت کے طور پر خدمات انجام دیں اور وہ بنگلہ دیش کی اہم ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک رہی ہیں، اس لیے بھارت ممکنہ طور پر اس بات کی جانچ کرے گا کہ آیا یہ الزامات حقیقی مجرمانہ جوابدہی سے متعلق ہیں یا ڈھاکہ میں موجودہ حکومت کے سیاسی انتقام پر مبنی ہیں۔ اگر حکومت ہند یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ یہ قانونی کارروائیاں سیاست سے متاثر ہیں، تو وہ معاہدے کے تحت ہی قانونی طور پر حوالگی سے انکار کر سکتی ہے۔
حوالگی کے معاہدے خود بخود کسی ملزم کی حوالگی کا بندوبست نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر بنگلہ دیش حوالگی کی باضابطہ درخواست کرتا ہے، تب بھی بھارت یہ فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ آیا معاہدے کی شرائط پوری ہوتی ہیں۔
بھارتی قانون کے تحت حوالگی کی درخواستوں کی جانچ سفارتی، قانونی اور عدالتی ذرائع سے کی جاتی ہے۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا مبینہ جرائم معاہدے کے دائرہ کار میں آتے ہیں، آیا کافی شواہد موجود ہیں، آیا ملزم کو منصفانہ ٹرائل ملے گا، آیا درخواست کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں، اور آیا حوالگی سے انسانی ہمدردی کی خلاف ورزی ہوگی۔
سفارتی منظوری ملنے کے بعد بھی اگر شیخ حسینہ حوالگی کے عمل کو قانونی طور پر چیلنج کرتی ہیں تو بھارتی عدالتیں اس میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ بھارت اس بات پر بھی غور کر سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کے موجودہ سیاسی ماحول میں شیخ حسینہ کو منصفانہ عدالتی چارہ جوئی کا حق حاصل ہو گا۔
شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد سے، بنگلہ دیش میں شدید سیاسی عدم استحکام، پرتشدد جھڑپیں، اور سابق حکمران عوامی لیگ کے حامیوں اور اپوزیشن قوتوں کے درمیان گہرا پولرائزیشن دیکھنے میں آیا۔ اگر بھارتی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ کو سیاسی بنیادوں پر قانونی کارروائی، بلاجواز حراست، یا ان کی ذاتی حفاظت کے لیے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ حوالگی میں تاخیر یا مسترد کرنے کی بنیاد بن سکتی ہے۔
حوالگی کے جدید طریقوں میں انسانی حقوق کے تحفظات کو تیزی سے شامل کیا جا رہا ہے، چاہے ان کا معاہدوں میں واضح طور پر ذکر نہ کیا گیا ہو۔ حوالگی کی کسی بھی درخواست کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار شیخ حسینہ کے خلاف بنگلہ دیش الزامات پر ہوگا۔
اگر ڈھاکہ ایسے الزامات دائر کرتا ہے جو عام طور پر عام مجرمانہ جرائم تصور کیے جاتے ہیں- جیسے کہ بدعنوانی، قتل، یا براہ راست مجرمانہ ذمہ داری کے جرائم جن کی حمایت ٹھوس شواہد سے ہوتی ہے، تو بھارت پر درخواست کو سنجیدگی سے لینے کے لیے زیادہ دباؤ ہوگا۔
تاہم، اگر الزامات ان کے وزیر اعظم رہتے ہوئے لیے گئے سیاسی فیصلوں، مظاہروں کو دبانے، ایگزیکٹو پاور کے غلط استعمال، یا حکمرانی سے متعلق اقدامات سے متعلق ہیں، تو بھارت انہیں آرٹیکل چھ کے تحت استثنیٰ دے سکتا ہے۔
حوالگی کے معاہدے پر جس پر سال 2013 میں دستخط ہوئے تھے، بنیادی طور پر ثبوت کی ضروریات کو کم کرنے کے لیے اس میں سال 2016 میں ترمیم کی گئی تھی۔ اس ترمیم سے حوالگی کے مرحلے پر جامع ثبوت فراہم کرنے کی درخواست کرنے والے ملک پر بوجھ کم ہوا۔
تاہم، اس ترمیم نے 'سیاسی جرم کی استثنیٰ' کو ختم نہیں کیا۔ اس لیے، اگرچہ بنگلہ دیش کے لیے نئے طریقہ کار سے درخواست جمع کروانا آسان ہو گیا ہے، لیکن ہندوستان اب بھی سیاسی بنیادوں پر حوالگی کو مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
ایک اور پیچیدہ عنصر شیخ حسینہ کا بین الاقوامی قد اور بھارت کے ساتھ ان کے طویل سیاسی تعلقات ہیں۔ ان کے دور میں، ہندوستان اور بنگلہ دیش نے انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون، رابطے، دفاع، تجارت اور علاقائی سلامتی جیسے شعبوں میں غیر معمولی طور پر قریبی اسٹریٹجک تعلقات استوار کیے۔ ان کی حکومت کو نئی دہلی میں جنوبی ایشیا میں بھارت کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔
ہندوستان کے ساتھ قریبی اسٹریٹجک تعلقات برقرار رکھنے والی سابق وزیر اعظم کی حوالگی کے بڑے سفارتی اور جغرافیائی سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔ بنگلہ دیشی تعلیمی اور سیاسی تجزیہ کار شرین شاہجہان نومی کے مطابق بنگلہ دیش کا انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) جو حسینہ کے کیس کی سماعت کر رہا ہے، اسے سیاسی طور پر محرک اور ناجائز سمجھا جاتا ہے۔
ڈھاکہ سے فون پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے نومی نے وضاحت کی کہ "دراصل، حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی نے سال 2009 میں آئی سی ٹی تشکیل دی تھی۔ اس کا مقصد سال 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج اور اس کے مقامی اتحادیوں کی طرف سے کی گئی نسل کشی کے مشتبہ افراد کی تحقیقات اور ہیگ میں مقدمہ چلانا تھا۔"
تاہم، اس نے مزید کہا کہ بین الاقوامی تحقیق، خاص طور پر آسٹریلیا میں، یہ بات سامنے آئی ہے کہ خود انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل سیاسی طور پر محرک اور فطرتاً غیر قانونی ہو گیا ہے۔ نومی نے سوال کیا، "ایسی صورت حال میں، کیا ہندوستان حسینہ کو حوالے کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہندوستان یہ کہہ سکتا ہے کہ حسینہ کا معاملہ دی ہیگ میں آئی سی ٹی (آئی سی جے) میں لے جانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے، مناسب اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جانی چاہیے۔"
حسینہ کی حوالگی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نومی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ "درحقیقت، عوامی لیگ کے حامی خود چاہتے ہیں کہ حسینہ بنگلہ دیش واپس آئیں۔ ان کی شخصیت اس قدر دلکش ہے کہ ان کی آمد سے عوامی لیگ کے ہزاروں حامی سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ان کی واپسی بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے لیے انتہائی غیر آرام دہ صورت حال پیدا کر دے گی۔"
مختصراً، جب کہ بنگلہ دیش شیخ حسینہ کی واپسی کو محفوظ بنانے کے لیے سال 2013 کے حوالگی کے معاہدے اور اس کی سال 2016 میں ترمیم کی بنیاد پر مطالبہ کر سکتا ہے، آرٹیکل 6 کے تحت "سیاسی جرم سے استثنیٰ" انہیں ایک اہم قانونی تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ مزید برآں، سیاسی طور پر محرک کارروائی کے خوف، منصفانہ مقدمے کی ضمانت، علاقائی سفارت کاری، اور سابق وزیر اعظم اور بھارت کے قریبی تعلقات کو دیکھتے ہوئے، موجودہ نظام کے تحت ان کی حوالگی قانونی طور پر متنازع اور سیاسی طور پر انتہائی حساس ہوگی۔
