کس بات کا خوف؟ بنگلہ دیش کے انتخابات پر ہندوستان کی کڑی نظر
بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ حکومت کے خلاف طلبہ تحریک نے ملک کا سیاسی منظر نامہ تبدیل کر دیا ہے۔
Published : December 27, 2025 at 2:20 PM IST
بنگلہ دیش میں فروری 2026 میں پارلیمانی انتخابات ہوں گے۔ اگست 2024 میں حکومت مخالف طلبہ تحریک نے شیخ حسینہ کی 15 سالہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور شیخ حسینہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ ملک طلبہ لیڈر شریف عثمان ہادی کے قتل کے بعد پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے جل رہا ہے۔ اس دوران ملک میں اقلیتوں پر حملوں جس میں دو ہندوؤں کا قتل بھی شامل ہے بھارت میں احتجاج کو جنم دیا ہے۔ ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہونے والا سیاسی ڈیولپمنٹ بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
حالانکہ، بی این پی لیڈر طارق رحمان کی 17 سال بعد وطن واپسی کو بھارت سمیت دنیا بھر میں ایک بڑے سیاسی ڈیولپمنٹ کے طور پر پیش کیا جارہا ہے۔ طارق رحمان کو ائیک سیکیولر سیاسی رہنما کے طور پیش کیا جارہا ہے اور انکی بنگلہ دیش آمد کو ان حلقوں میں پزیرائی مل رہی ہے جنہیں بنگلہ دیش میں اسلام نواز قوتوں کی سیاسی بالا دستی کے ساتھ اعتراض ہے۔
طارق رحمان ڈیڑھ دہائی سے زائد عرصے کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد لندن سے ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ زور وشور سے انتخابی تیاریوں میں مصروف بھی ہوگئے ہیں۔
بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہی ہوئے ہیں۔ حسینہ واجد بھارت کی ایک قابل اعتماد حلیف تھیں اور انکے مخالفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو بھارت کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بنگلہ دیش کے معاملے پر ہندوستان اس وقت ایک کشمکش سے گزر رہا ہے اور شیخ حسینہ کے پندرہ برس کے اقتدار کے بعد اب بنگلہ دیش میں نئی دہلی کو اپنا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے۔
کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان محمد یونس کی عبوری حکومت سے بھی خوش نہیں ہے جبکہ بھارت میں عمومی طور پر خالدہ ضیا اور حکومت مخالف تحریک سے وجود میں آئی طلبہ کی جماعت این سی پی کو ہندوستان مخالف تصور کیا جاتا ہے جبکہ ملک کی پرانی مذہبی پارٹی جماعتِ اسلامی، بھارت کی طرف سے ہمیشہ ہدف تنقید رہی ہے۔
صحافی ارونیم بھویاں نے ای ٹی وی بھارت کیلئے ایک تجزیاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آئندہ بنگلہ انتخابات ہندوستان کے لیے جنوبی ایشیا کے سب سے اہم سیاسی واقعات میں سے ایک بن گئے ہیں، کیونکہ ڈھاکہ ایک ڈرامائی سیاسی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ اس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے رہنما طارق رحمان کی لندن سے واپسی بھی شامل ہے۔ شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کو انتخابات سے باہر کر دیا گیا ہے، اور اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔
بھویاں کے مطابق، فروری 2026 میں شیڈول بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ ہندوستان کے لیے بھی اہم ہیں۔ اگست 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اچانک معزول کیا جانا، اس کے نتیجے میں ان کی عوامی لیگ پر الیکشن لڑنے پر پابندی، اور طارق رحمان کی 17 سال کی جلاوطنی کے بعد واپسی نے ڈھاکہ میں ایک سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے جسے نئی دہلی نظر انداز نہیں کر سکتا۔
ارونم بھویاں لکھتے ہیں، تقریباً 15 سال تک ہندوستان کی بنگلہ دیش پالیسی شیخ حسینہ اور ان کی عوامی لیگ کے گرد گھومتی رہی۔ حسینہ کے تحت، ڈھاکہ نے بھارت مخالف باغی گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، سیکیورٹی تعاون کو گہرا کیا، علاقائی رابطوں کے منصوبوں کی حمایت کی، اور وسیع پیمانے پر سیکولر سیاسی نقطہ نظر کو برقرار رکھا۔ اس عرصے کے دوران، بنگلہ دیش نے بھارت کو ایک اسٹریٹجک سہولت فراہم کی جو چند دوسرے پڑوسیوں کو حاصل ہے۔
اگست 2024 میں حسینہ کی رخصتی کے ساتھ ہی یہ اٹل اعتماد ختم ہو گیا۔ ان کے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے مستحکم سیاسی اتفاق رائے سے پُر نہیں کیا جا سکا ہے۔ عوامی لیگ کو 2026 کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے بعد کے فیصلے نے بنگلہ دیشی سیاست کو مزید تقسیم کر دیا ہے اور انتخابی جواز پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ہو سکتا ہے بھارت نہیں چاہتا بنگلہ دیش کی سیاسی باگ دوڑ جماعت اسلامی کے ہاتھوں میں جائے۔ لیکن بھارت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ حکومت مخالف طلبہ تحریک کے بعد جماعت اسلامی نے خود کو مضبوط دعویدار کے طور پر پیش کیا ہے۔ حالیہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی طلبہ ونگ کی جیت اس کی مثال ہے۔
جماعت اسلامی شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بعد بنگلہ دیش میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایک دہائی کے بعد جماعت اسلامی کا رجسٹریشن بحال ہوا ہے۔ سابقہ حکومت نے جماعت اسلامی کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا تھا۔ اس دوران جماعت اسلامی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو سزائے موت بھی دی گئی۔ اب جماعت اسلامی اپنے سابقہ سیاسی اتحادی سے ٹکرانے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر چکی ہے۔( 2001-2006 کے دوران بی این پی-جماعت اسلامی کی اتحادی حکومت تھی)
بنگلہ دیش کی نو تشکیل شدہ طلبہ کی زیرِ قیادت نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) نے جماعت اسلامی اور ایک اور دیگر گروپ کے ساتھ فروری 2026 کے انتخابات سے قبل "گناتنتر سنگساکر جوٹ" کے نام سے اتحاد قائم کیا ہے۔
بنگلہ دیش اسلامی چھاترا شور کے طلبہ کنونشن میں بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے انصاف کو قومی ایجنڈے کا محور بنانے اور نوجوانوں کو بااختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ انھوں نے، ملک کی پائیدار ترقی کے لیے جمہوری اقدار، شفاف قیادت اور نوجوان نسل کی مثبت شمولیت کو ناگزیر قرار دیا تھا۔
ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ یونین انتخابات میں جماعت اسلامی کی طلبا ونگ کی کامیابی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جماعت اسلامی کی حمایت کر رہا ہے۔ اس جیت کے بعد جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے، طلبہ نے یونین انتخابات کے ذریعے جمہوری عمل پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ اختلافِ رائے کے احترام اور جمہوری اقدار کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
ہندوستان کے قومی میڈیا میں بنگلہ دیش میں اسلامی گروپوں کے بڑھتے اثرو رسوخ پر منفی تبصرے کئے جاتے ہیں جو عمومی طور نریندر مودی کی زیر قیادت بھاجپا حکومت کے نقطۂ نظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلہ جماعت اسلامی نے ہندوستان سے تعلقات کو لے کر ابھی تک کوئی اہم بیان نہیں دیا ہے۔
وہیں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے ایگزیکٹو چیئرمین طارق رحمان کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے اشارے مل رہے ہیں۔
صحافی ارونم بھویاں کا خیال ہے کہ، نئی دہلی میں رحمان کو کبھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ 2001-2006 میں بی این پی-جماعت اسلامی حکومت کے دوران، جب ان کی والدہ، خالدہ ضیا، وزیر اعظم تھیں، بھارت مخالف باغی گروپ بنگلہ دیشی سرزمین سے آزادانہ طور پر کام کرتے تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تیزی سے خراب ہو گئے تھے۔ وہ تاریخی بوجھ اب بھی ہندوستانی اسٹریٹجک سوچ پر بہت زیادہ حاوی ہے۔
ارونم بھویاں کے مطابق، رحمان کے حالیہ پیغامات بالکل مختلف ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سیکولرازم، استحکام اور بہتر تعلقات کی حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جسے نئی دہلی خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان کے لیے، یہ حسینہ کے بعد کے بنگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اس کے بنیادی مفادات سے متصادم نہ ہو، بشرطیکہ رحمان اپنے الفاظ کو پالیسی میں تبدیل کریں۔
جمعرات کو ڈھاکہ پہنچنے کے بعد رحمان نے کہا، ’’اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو بنائیں‘‘۔ انھوں نے کہا، "اس ملک میں پہاڑی، میدانی، مسلمان، ہندو، بدھ اور عیسائی لوگ رہتے ہیں۔ ہم ایک محفوظ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں خواہ وہ عورتیں ہوں، مرد ہوں یا بچے، انہیں اپنے گھروں سے بحفاظت نکلنے اور پہنچنے میں آسانی ہونی چاہیے۔"
نئی دہلی نے "آزادانہ، منصفانہ اور جامع" انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔
صحافی ارونم بھویاں کا کہنا ہے کہ، بنگلہ دیش کے نتائج نہ صرف یہ طے کریں گے کہ بنگلہ دیش پر کون حکومت کرے گا بلکہ یہ بھی طے ہو جائے گا کہ ہندوستان کا سب سے اہم مشرقی پڑوسی کتنا مستحکم اور قابل اعتماد رہے گا۔
