کاربی اینگلونگ کیوں جل رہا ہے؟ زمین، پہچان اور بقا کے لیے جدوجہد کی کہانی
آسام کے کاربی انگلونگ میں مقامی لوگ اپنی زمین کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔
Published : December 25, 2025 at 3:48 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 4:18 PM IST
گوہاٹی: (پرشانت کمار بروا) آسام کے کاربی انگلونگ اور مغربی کاربی انگلانگ اضلاع جو 10,434 مربع کلومیٹر پر محیط ہیں، گذشتہ تین چار دنوں سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ مقامی کاربی گروپ بھارتی آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت اپنی زمین کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بدامنی مغربی کاربی اینگلونگ میں ہے۔
تحفظ یافتہ قبائلی اراضی پر مبینہ تجاوزات کے خلاف پرامن احتجاج کے طور پر شروع ہوا مظاہرہ پرتشدد ہو گیا۔ اس دوران دو افراد ہلاک ہوگئے۔ ایک شخص کی موت پولیس فائرنگ سے ہوئی اور دوسرے کو زندہ جلا دیا گیا جب کہ کم از کم 38 پولیس اہلکاروں سمیت بہت سے لوگ زخمی ہوگئے۔
پرتشدد مظاہرین نے کاربی اینگلونگ خود مختار کونسل (KAAC) کے چیف ایگزیکٹو ممبر (CEM) تلی رام رونگ ہانگ کے گھر کو آگ لگا دی اور کھیرونی میں ایک بڑے مارکیٹ کمپلیکس کو آگ لگا دی۔ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورت حال کے جواب میں آسام حکومت نے کاربی انگلونگ پہاڑی علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا اور انٹرنیٹ خدمات کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا۔
اس بحران کی جڑ کاربی کے لوگوں میں ایک گہرا خوف ہے کہ وہ غیر قبائلی لوگوں کے دہائیوں کے مبینہ قبضوں کی وجہ سے اپنی آبائی زمینوں پر آبادیاتی، سیاسی اور اقتصادی کنٹرول کھو رہے ہیں۔
تشدد کی فوری وجہ ولیج گریزنگ ریزرو (VGR) اور پروفیشنل گریزنگ ریزرو (PGR) کی زمینوں سے مبینہ تجاوزات کو ہٹانے کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا — وہ علاقے جنہیں چراگاہ کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور قبائلی لوگوں کی روزی روٹی کے لیے قانونی طور پر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔
کاربی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ 7,184 ایکڑ سے زیادہ بی جی آر اور پی جی آر زمین پر غیر قبائلی لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، جن میں زیادہ تر بہار اور اتر پردیش کی ہندی بولنے والی کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ چھٹے شیڈول کے علاقوں میں لاگو قبائلی زمین کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
پس منظر اور قانونی پہلو
کاربی انگلونگ چھٹے شیڈول کے تحت ایک خود مختار پہاڑی ضلع ہے، جسے مقامی قبائل کی زمین، ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ کاربی اینگلونگ خود مختار کونسل کا آغاز باضابطہ طور پر سنہ 1952 میں قیام عمل میں آیا، جو اسے آسام کی پہلی مکمل خود مختار کونسل بن گئی۔
چھٹے شیڈول کے تحت سنہ 1951 کے بعد کاربی انگلانگ میں آباد ہونے والے لوگوں کو زمین کے مالکانہ حقوق نہیں ملتے ہیں۔ تاہم، پہاڑیوں میں ہجرت کا سلسلہ دہائیوں تک جاری رہا، جس کا آغاز اینگلو-کوکی جنگ (1917-1919) کے بعد بے گھر ہونے والے کوکیوں کے آباد ہونے سے ہوا اور سنہ 1960 کی دہائی سے بہار اور اتر پردیش سے کھیتی کرنے والے لوگوں کی آمد کے ساتھ اس میں تیزی آئی۔
کے اے اے سی کے اعداد و شمار کے مطابق تنازع سے متاثرہ کھیرونی کا پورا علاقہ پی جی آر کی زمین کے اندر آتا ہے۔ چراگاہوں کی ریزرو زمین پر ایک ہزار سے زیادہ گھر، 30 اسکول، 27 مندر، ایک مسجد، ایک پولیس اسٹیشن، بجلی اور آبپاشی کے دفاتر بنے ہوئے ہیں۔ صرف ڈوکموکا اور فلونی علاقوں میں، 2,000 سے زیادہ غیر کاربی خاندان مبینہ طور پر وی جی آر اور پی جی آر زمین پر رہ رہے ہیں، کچھ چھ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے رہائش پذیر ہیں۔
فروری سنہ 2024 میں کاربی نوجوان تنظیموں کے مسلسل دباؤ کے بعد کے اے اے سی نے مبینہ تجاوزات کرنے والوں کو بے دخلی کے نوٹس جاری کیے تھے۔ تاہم، گوہاٹی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ایک مفاد عامہ کی عرضیوں کی وجہ سے بے دخلی کی کارروائی پر عبوری روک لگ گئی۔ بے دخلی کا عمل رکنے سے قبائلی گروہوں میں غصے بڑھ گیا۔
حالات کیسے بے قابو ہو گئے؟
کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب آٹھ دسمبر کو مغربی کاربی انگلونگ کے پیلنگپی علاقے میں نو کاربی کارکنوں نے تجاوزات کرنے والوں کی فوری بے دخلی کا مطالبہ کرتے ہوئے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کی۔ پیر کی صبح پولیس نے احتجاجی مظاہرے کے اہم رہنما لِٹسن رونگفر اور کئی دیگر افراد کو احتجاجی مقام سے حراست میں لے لیا۔ گرفتاریوں کی خبریں تیزی سے پھیل گئیں، جس کے نتیجے میں ایک بڑا ہجوم نے کھیرونی پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا اور مظاہرین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دیں۔ صورت حال تیزی سے قابو سے باہر ہوگئی، جس کے نتیجے میں آتشزدگی اور پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔
بقا کے لیے ایک جدوجہد!
احتجاجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ تحریک صرف چراگاہوں کی ریزرو اراضی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بقا کی ایک بڑی لڑائی ہے۔ زمین کے حقوق کی تحریک کی قیادت کرنے والے رونگفر نے کہا کہ "یہ صرف پی جی آر یا وی جی آر کا مسئلہ نہیں ہے۔ کاربی اینگلونگ سے کاربی غائب ہو رہے ہیں۔ جو کبھی کاربی کی زمین تھی وہ اب غیر کاربی اور غیر آسامی لوگوں کی سرزمین بن گئی ہے۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ کاربی کے لوگوں اپنے ہی علاقے میں سیاسی، معاشی اور سماجی طاقت کھو دی ہے۔ انہوں نے کہا، "پچھلے تین چار سالوں سے، ہم بے دخلی کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ آج کاربی انگلونگ میں کاربی کی آبادی صرف 35 فیصد ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آرٹیکل 244 کے تحت تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"
رونگفر نے مزید دعویٰ کیا کہ 'سنہ 1980 اور سنہ 1990 کی دہائیوں میں کاربی کی آبادی 70-80 فیصد تھی لیکن ان کی تعداد میں مسلسل کمی آرہی ہے۔ کے اے اے سی کی 26 نشستوں میں سے فی الحال صرف دس سیٹیں کاربی کے نمائندوں کے پاس ہیں، اور بقیہ نشستوں پر مبینہ طور پر غیر قبائلیوں کا غلبہ ہے۔'
حکومتی ردعمل
آسام حکومت نے نظم و نسق بحال کرنے کے لیے اضافی سکیورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ آسام کے ڈائرکٹر جنرل آف پولیس ہرمیت سنگھ نے بدھ کے روز ذاتی طور پر تشدد سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور بتایا کہ صورت حال کافی حد تک قابو میں ہے۔
وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اصرار کیا کہ مسئلے کو جمہوری طریقے سے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ "کاربی لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کاربی انگلانگ میں غیر کاربی لوگوں کی تعداد اب ان سے زیادہ ہے۔ لیکن اس دعوے کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ کیا کاربی کی آبادی 35 فیصد تک کم ہو گئی ہے۔ ہم اس مسئلے کو تشدد یا جبری بے دخلی کے ذریعے حل نہیں کر سکتے۔ بات چیت کے ذریعے حل نکالا جائے گا۔"
قبائلی زمین کا تحفظ
انہوں نے غیر قبائلی خاندانوں کے خدشات کو بھی تسلیم کیا جو کئی دہائیوں سے اس علاقے میں مقیم ہیں اور انہیں اب اپنے گھر اور روزی روٹی کھونے کا خدشہ رکھتے ہیں۔
آسام حکومت، کاربی اینگلونگ خود مختار کونسل اور احتجاجی گروپوں کے نمائندوں کے درمیان جلد ہی سہ فریقی میٹنگ متوقع ہے۔
اگرچہ امن آہستہ آہستہ پہاڑیوں پر لوٹ رہا ہے، تاہم اندرونی تنازعات — مقامی قبائل کے لیے قانونی زمین کے تحفظ اور غیر قبائلی برادریوں کی دہائیوں پرانی بستیوں کے درمیان اختلافات حل نہیں ہوئے ہیں۔ جب تک قانونی اور سیاسی طور پر قابل قبول حل تلاش نہیں کیا جاتا، کاربی انگلونگ میں دیرینہ اراضی تنازع خطے کے نازک امن کو متاثر کرتا رہے گا۔
