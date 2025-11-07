کون ہیں ظہران ممدانی؟ ظہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلمان میئر بنے!
Published : November 7, 2025 at 11:02 AM IST
نیویارک، امریکہ: ظہران ممدانی نے نیویارک سٹی کے میئر کا انتخاب جیت لیا، انہوں نے کرٹس سلیوا اور سابق گورنر اینڈریو کوومو کو شکست دے دی۔ اس فتح کے ساتھ وہ امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والے پہلے جنوبی ایشیائی اور مسلمان شخص بن گئے ہیں۔
ممدانی 1 جنوری 2026 کو حلف اٹھائیں گے۔ انہیں 8.5 ملین آبادی کا ایک انتہائی پیچیدہ شہر ورثے میں ملا ہے۔ کوومو نے ایک آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور انتخابات کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توثیق حاصل کی۔ ٹرمپ نے اپنی جیت پر کہا کہ ریپبلیکنز آج رات غیرحاضری اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے الیکشن ہار گئے۔
Hope is not naive when you have a vision and a movement behind it. Hope is in fact righteous.— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025
This is the dawn of a new era in New York City. And we will win it together. pic.twitter.com/Hj2buYNN8Z
ظہران ممدانی کون ہے؟
ظہران ممدانی 18 اکتوبر 1991 کو کمپالا، یوگنڈا میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ نیویارک شہر چلے گئے۔ انہوں نے نیویارک شہر کے پبلک اسکول سسٹم سے گریجویشن کیا۔ اس نے برونکس ہائی اسکول آف سائنس میں تعلیم حاصل کی اور بوڈوئن کالج سے افریقی مطالعہ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ چند سال بعد 2018 میں وہ امریکی شہری بن گئے۔
ہندوستانی نژاد کنکشن
وہ ہندوستانی نژاد ہے۔ ان کی والدہ، میرا نائر، ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے والد، پروفیسر محمود ممدانی، نیویارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے والدین دونوں ہارورڈ کے سابق طالب علم ہیں۔ ممدانی اور ان کی اہلیہ، بروکلین میں مقیم شامی فنکار راما دوائیجی کی ملاقات ڈیٹنگ ایپ Hinge پر ہوئی۔
زہران ممدانی عوام کا پسندیدہ کیسے بن گئے؟
اپنی انتخابی مہم میں، زہران ممدانی نے مفت بس سروس، مفت بچوں کی دیکھ بھال، زیادہ سستی رہائش، کم از کم اجرت میں اضافہ اور امیروں پر اضافی ٹیکس جیسے مسائل پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام اسکیمیں معاشی انصاف اور مساوی مواقع کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں۔
In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done.— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025
My friends, it is done. And you are the ones who did it.
I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1
ان کی انتخابی مہم نوجوانوں اور غریبوں میں بے حد مقبول تھی۔ نیویارک کی گلیوں میں ان کے حامیوں کا ہجوم، انسٹاگرام پر وائرل ویڈیوز اور گھر گھر مہم چلانے والے رضاکاروں کی موجودگی نے ماحول کو ان کے حق میں بنا دیا۔
ریپر ممدانی
ممدانی بھی ریپر تھے۔ انہوں نے ینگ کارڈیم اور مسٹر کارڈیم کے ناموں سے پرفارم کیا۔ "نینی" کے لیے ایک میوزک ویڈیو میں ممدانی نے اپنی دادی اور نیویارک شہر کی جنوبی ایشیائی ثقافت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے مسلم عقیدے کو اپنی سیاست کا کلیدی حصہ بنایا ہے۔ وہ باقاعدگی سے مساجد میں جاتا ہے۔ انہوں نے شہر میں زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے بارے میں اردو میں ایک پروموشنل ویڈیو بھی جاری کی۔
غزہ پر موقف
فلسطینیوں کے لیے ممدانی کی بھرپور حمایت اور اسرائیل پر کڑی تنقید زیادہ تر ڈیموکریٹک رہنماؤں سے بالاتر ہے۔ انہوں نے نیویارک میں قائم خیراتی اداروں کی ٹیکس سے استثنیٰ کی حیثیت کو منسوخ کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا جو اسرائیلی بستیوں سے تعلق رکھتی ہیں اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔
میرا نائر کے بیٹے ہیں ظہران ممدانی
ظہران ممدانی یوگنڈا میں پیدا ہوئے لیکن ان کے والدین ہندوستانی نژاد ہیں۔ ان کی والدہ میرا نائر ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے 'سلام بمبئی'، 'نیم سیک' اور 'مانسون ویڈنگ' جیسی فلمیں بنائیں جو ہندوستان سمیت پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان کے والد محمود ممدانی مشہور ماہر تعلیم ہیں۔
اپنی میئر کی بولی کا اعلان کرنے کے بعد، ممدانی نے اپنی مہم کو مفت بچوں کی دیکھ بھال، مفت بسیں، کرایہ کے کنٹرول والے اپارٹمنٹس میں رہنے والے لوگوں کے لیے کرائے کے استحکام، نئی سستی رہائش، اور امیروں پر ٹیکس بڑھانے پر مرکوز کیا۔